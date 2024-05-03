search
ΤΡΙΤΗ 10.03.2026 10:48
ΚΟΣΜΟΣ

03.05.2024 00:50

Ιράν: Ελεύθερο το πλήρωμα του MSC Aries, σχεδόν τρεις εβδομάδες μετά την κατάληψή του στο Στενό του Ορμούζ

03.05.2024 00:50
Η ιρανική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι άφησε ελεύθερα όλα τα μέλη του πληρώματος του υπό πορτογαλική σημαία πλοίου μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων MSC Aries, σχεδόν τρεις εβδομάδες μετά την κατάληψή του κοντά στο Στενό του Ορμούζ από δυνάμεις των Φρουρών της Επανάστασης.

«Όλα τα μέλη του πληρώματος αφέθηκαν ελεύθερα για ανθρωπιστικούς λόγους και μπορούν να επιστρέψουν στις χώρες τους», είπε ο ιρανός υπουργός Εξωτερικών Χοσεΐν Αμίρ Αμπντολαχιάν σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον εσθονό ομόλογό του Μάργκους Τσάχκνα, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων ISNA.

Ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας υποστήριξε ωστόσο ότι η κατάληψη του πλοίου έγινε δικαιολογημένα και σύμφωνα με τα διεθνή πρωτόκολλα, αφού το MSC Aries είχε απενεργοποιήσει το σύστημα εντοπισμού, θέτοντας σε κίνδυνο την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στην περιοχή.

Παρότι το πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτιών MSC Aries φέρει πορτογαλική σημαία, ιρανοί αξιωματούχοι λένε πως έχει ισραηλινούς ιδιοκτήτες. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο πλοίο επέβαιναν 17 ναυτικοί, εκ των οποίων ένας Ινδός είχε αφεθεί ελεύθερος στις 18 Απριλίου. Το Ιράν δεν έχει διευκρινίσει εάν σκοπεύει – και πότε – να απελευθερώσει το πλοίο.

Η κατάληψη του MSC Aries από δυνάμεις των Φρουρών της Επανάστασης την 13η Απριλίου θεωρήθηκε ως ένα από τα πρώτα αντίποινα της Τεχεράνης μετά το ισραηλινό πλήγμα στο προξενικό τμήμα της ιρανικής πρεσβείας στη Δαμασκό, που είχε στοιχίσει τη ζωή σε επτά ιρανούς στρατιωτικούς.

