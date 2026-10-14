«Πόλεμος» μέσω social media: Η Γαλλία καταγγέλλει τον Έλον Μασκ για στοχευμένες επιθέσεις σε Ευρωπαίους ηγέτες

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Σοβαρές καταγγελίες για τον ρόλο του Έλον Μασκ στη διαμόρφωση του ευρωπαϊκού πολιτικού κλίματος διατύπωσε ο επικεφαλής της γαλλικής διπλωματίας, Ζαν-Νοέλ Μπαρό, υποστηρίζοντας ότι ο ιδιοκτήτης της πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης Χ αξιοποιεί την απήχησή της για να εξαπολύει «μαζικές διαδικτυακές εκστρατείες παρενόχλησης» σε βάρος Ευρωπαίων ηγετών.

Στο επίκεντρο των προειδοποιήσεών του βρέθηκε και η εξωτερική παρέμβαση στις γαλλικές πολιτικές εξελίξεις, με το Παρίσι να προετοιμάζεται για τις προεδρικές εκλογές της άνοιξης του 2027. Ο Μπαρό περιέγραψε ένα περιβάλλον στο οποίο ξένες δυνάμεις επιχειρούν να αποσταθεροποιήσουν τη χώρα, αξιοποιώντας τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τις κοινωνικές αντιθέσεις.

Μιλώντας την Τρίτη, 13/10, σε συνέδριο του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, ο Γάλλος ΥΠΕΞ στάθηκε στην αυξανόμενη επιρροή των ψηφιακών πλατφορμών στην ενημέρωση και στον δημόσιο διάλογο. «Οι δυνάμεις που επιδιώκουν να υπονομεύσουν τη δημοκρατία κυριαρχούν πλέον στο τοπίο της ενημέρωσης, όπου χρησιμοποιούν τακτικές που αποσκοπούν στην πόλωση του δημόσιου διαλόγου», ανέφερε, σύμφωνα με τον Guardian.

Όπως εξήγησε, η ενίσχυση αυτών των πρακτικών έχει συμβάλει στην άνοδο πολιτικών σχηματισμών με αυταρχικές επιδιώξεις, τόσο στην Ευρώπη, όσο και στη Βόρεια Αμερική. Πρόκειται, όπως είπε, για «πολιτικά κινήματα με αυταρχικούς στόχους», τα οποία «παίζουν το παιχνίδι των δηλωμένων εχθρών της δημοκρατίας».

«Επιδεινώνουν την πόλωση των κοινωνιών μας», πρόσθεσε. «Ο τελικός τους στόχος είναι σαφής: Να καταλάβουν την εξουσία και στη συνέχεια να δημιουργήσουν τις συνθήκες ώστε να μην την παραδώσουν ποτέ».

Στο επίκεντρο οι εκλογές του 2027 και οι ξένες παρεμβάσεις

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην εκλογική αναμέτρηση του 2027 στη Γαλλία, καθώς η επικεφαλής της ακροδεξιάς, Μαρίν Λεπέν, προηγείται στις δημοσκοπήσεις. Ο Μπαρό προειδοποίησε για προσπάθειες υπονόμευσης της πολιτικής σταθερότητας, επισημαίνοντας: «Οι εχθροί της δημοκρατίας κάνουν ό,τι μπορούν για να μας αποσταθεροποιήσουν». Και συμπλήρωσε: «Εκμεταλλεύονται τις διαιρέσεις μας και χρησιμοποιούν τη μετανάστευση, τον κοσμικισμό και τη σύγκρουση Ισραήλ και Παλαιστίνης για να υποδαυλίσουν το μίσος και τις εντάσεις».

Στο πλαίσιο αυτό, παρέπεμψε σε διαφορετικές υποθέσεις φερόμενης εξωτερικής ανάμειξης. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται η καταγγελία κατά ανώνυμης ισραηλινής εταιρείας ότι δημιούργησε ψεύτικα προφίλ στα γαλλικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης, επιδιώκοντας να επηρεάσει την κοινή γνώμη για τον πόλεμο μεταξύ Ισραήλ και Γάζας. Παράλληλα, αναφέρθηκε στις κατηγορίες ότι το Αζερμπαϊτζάν υποκίνησε εντάσεις κατά τη διάρκεια των αιματηρών ταραχών στη Νέα Καληδονία, το γαλλικό έδαφος στον Ειρηνικό.

Ειδικά για τον Έλον Μασκ, ο Γάλλος υπουργός υποστήριξε ότι «υπάρχουν μαζικές εκστρατείες διαδικτυακής παρενόχλησης που ξεκίνησε εναντίον Ευρωπαίων ηγετών, με σκοπό να επηρεάσει τις συζητήσεις εκμεταλλευόμενος τη ραγδαία διάδοση της πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσής του».

Ο ίδιος έκανε αναφορά και στις κινητοποιήσεις που σημειώνονται στη Γαλλία τις τελευταίες εβδομάδες, με μαθητές, φοιτητές και συνδικαλιστές να προχωρούν σε αποκλεισμούς σχολείων και διαδηλώσεις. Ο Μπαρό επισήμανε ότι η συγκυρία αξιοποιήθηκε από εξωτερικούς παράγοντες. Σύμφωνα με τον ίδιο, «εχθρικά αφηγήματα» που προέρχονται από τη Ρωσία, την Κίνα και το Ιράν, αλλά και από πρόσωπα που συνδέονται με το κίνημα MAGA στις ΗΠΑ, εκμεταλλεύτηκαν τις εξελίξεις.

Κλείνοντας, ο Μπαρό σημείωσε ότι η γαλλική κυβέρνηση αναζητά τρόπους αντιμετώπισης μιας κατάστασης στην οποία πληρωμένοι ή μισθωμένοι influencers επιχειρούν να αξιοποιήσουν την ταχύτατη εξάπλωση των ψηφιακών πλατφορμών. «Ο στόχος του Κρεμλίνου είναι ρητά διατυπωμένος: Να θέσει τέλος στις φιλελεύθερες δημοκρατίες μας υπέρ ενός νέου αυταρχισμού. Άλλοι παράγοντες συγκλίνουν προς αυτόν τον στόχο, επιδιώκοντας να υπαγορεύσουν στην Ευρώπη ποιες δημοκρατίες είναι “καλές” και ποιες “κακές”, ανάλογα με το αν συνάδουν με τα δικά τους συμφέροντα», είπε χαρακτηριστικά.

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