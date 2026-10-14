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ΚΟΣΜΟΣ

Γιάννης Μπαζός ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΑΖΟΣ

14.10.2026 17:48

Μυρμήγκια: Διεξάγουν έναν αιμοσταγή «Παγκόσμιο Πόλεμο», με 30.000.000 θύματα κάθε χρόνο!

14.10.2026 17:48
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Καθώς ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς, και οι συσχετισμοί που τον κρατούσαν κάποτε σε ισορροπία διαρκώς μεταβάλλονται. Νέοι ισχυροί παίκτες έχουν μπει στην παγκόσμια σκακιέρα, και νέες παντοδύναμες κρατικές οντότητες διεκδικούν την πρωτοκαθεδρία. Οι πόλεμοι όχι μόνο κηρύσσονται χωρίς τυμπανοκρουσίες, αλλά διαρκούν για χρόνια, χωρίς ξεκάθαρους νικητές, σαν μια ανοιχτή πληγή, σαν μια μακάβρια κερδοφόρα εκκρεμότητα. Κι  όλοι ενδόμυχα φοβούνται ότι μπορεί ξαφνικά το κακό να γενικευτεί σε παγκόσμιο επίπεδο.

Παγκόσμιος Πόλεμος των Μυρμηγκιών

Παρόλα αυτά, υπάρχει ένας παγκόσμιος πόλεμος που μαίνεται ήδη χωρίς οι περισσότεροι από εμάς να το γνωρίζουμε. Ένας πόλεμος σε χαμηλότερη αντιληπτική κλίμακα από τη δική μας, αλλά με 30.000.000 θύματα ετησίως. Ο παγκόσμιος πόλεμος των Μυρμηγκιών!

Όλα άρχισαν από το μυρμήγκι της Αργεντινής! Ένα επιθετικό και «χωροκατακτητικό» είδος, το οποίο εκτοπίζει τους ντόπιους πληθυσμούς μερμηγκιών, και το οποίο μετά από έναν αιώνα συνεχούς μετανάστευσης (μέσω πλοίων, σιδηροδρόμων και αεροπλάνων) έχει δημιουργήσει δώδεκα υπέρ-αποικίες σε διάφορα σημεία του πλανήτη. Τα μερμήγκια της Αργεντινής αναγνωρίζουν τους δικούς τους από τη μυρωδιά, και δεν ανέχονται κανένα άλλο είδος γύρω τους. Είναι «μυρμήγκια – πολεμιστές» και ζουν νομαδικά αλώνοντας τις αποικίες άλλων μυρμηγκιών.

Στην Αμερική, οι μεγάλες μάχες γίνονται στο Εσκοντίδο της Καλιφόρνια (βόρεια του Σαν Ντιέγκο), όπου αν ανασηκώσει κανείς τους χλοοτάπητες των κήπων των επαύλεων, θα ανακαλύψει από κάτω εκατομμύρια μυρμήγκια να τρέφονται από τα πτώματα των αντιπάλων τους. Τα μερμήγκια της Αργεντινής που ζουν στο Σαν Φρανσίσκο και το Μεξικό ανήκουν στην ίδια υπέρ-αποικία που αριθμεί δισεκατομμύρια μέλη κι ας τα χωρίζουν εκατοντάδες χιλιόμετρα απόστασης.

Το πολεμικό μέτωπο στο Σαν Ντιέγκο εκτείνεται σε μήκος πολλών χιλιομέτρων και στις δύο πλευρές της πόλης, ενώ μετακινείται ανάλογα με την έκβαση των πολεμικών συγκρούσεων. Οι συγκρούσεις αυτές είναι βιαιότατες και οι επιστήμονες θεωρούν ότι ο πόλεμος αυτός δεν έχει σταματήσει ποτέ, εδώ και 100.000.000 χρόνια!

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