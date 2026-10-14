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14.10.2026 17:09

Τουρκία: Αρχαιολογικά ευρήματα 4.700 ετών σε αρχαίο ναυάγιο – Πιθανός προορισμός του πλοίου η Κρήτη (photos/videos)

14.10.2026 17:09
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Σημαντικά αρχαιολογικά ευρήματα ηλικίας περίπου 4.700 ετών εντοπίστηκαν σε υποθαλάσσια ανασκαφή στα νότια παράλια της Τουρκίας, κοντά στην Κέκοβα, με τους αρχαιολόγους να εξετάζουν το ενδεχόμενο το αρχαίο πλοίο να κατευθύνονταν προς την Κρήτη ή την Τροία.

Την ανακάλυψη ανακοίνωσε ο τούρκος υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού, Μεχμέτ Νουρί Ερσόι.

Αντίστοιχα αρχαιολογικά ευρήματα έχουν εντοπιστεί και στην Κρήτη και εξετάζεται το ενδεχόμενο θαλάσσιας επικοινωνίας μεταξύ των ακτών της Ανατολίας και του Αιγαίου ήδη από την τρίτη χιλιετία π.Χ.

Σύμφωνα με τον τούρκο υπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού, τα ευρήματα που εντοπίστηκαν στα νότια παράλια της Τουρκίας αφορούν αμφορείς και χρονολογούνται πριν από περίπου 4.700 χρόνια, γι’ αυτό και παρουσιάζεται ως το αρχαιότερο γνωστό ναυάγιο στον κόσμο.

Αν και η ξύλινη δομή του μήκους 10 μέτρων σκάφους δεν έχει διασωθεί, τα κεραμικά δοχεία που μετέφερε παρέμειναν στον βυθό της θάλασσας, διάσπαρτα σε μια υποβρύχια πλαγιά μόλις 30 μέτρα κάτω από την επιφάνεια. Εκπληκτικό θεωρείται το γεγονός ότι ορισμένα αγγεία διατηρούν ακόμη ίχνη από το αρχικό τους φορτίο. Στο σημείο εντοπίστηκαν επίσης τρεις μεγάλες πέτρινες άγκυρες και περισσότεροι από 30 αμφορείς.

«Το ναυάγιο είναι μια χρονοκάψουλα στον βυθό της θάλασσας», δήλωσε ο καθηγητής Χάκαν Ονίζ, από το Πανεπιστήμιο Ακντενίζ της Τουρκίας, ο οποίος ηγήθηκε της αποστολής της Μεσογειακής Αρχαιολογικής Ένωσης.

Η Κάριν Σοβάντα, αρχαιολόγος από το Πανεπιστήμιο Macquarie της Αυστραλίας, εξέτασε τα αγγεία μετά την ανάσυρσή τους. Ορισμένα ήταν εντελώς άθικτα και περιείχαν ένα παχύρρευστο, γυαλιστερό υπόλειμμα.

«Κοίταξα μέσα και παραλίγο να λιποθυμήσω. Δεν μπορούσα να πιστέψω πόσο υπόλειμμα ήταν ορατό. Δεν ήταν απλώς κηλίδες… Mεγάλο μέρος αυτού του υλικού είχε παραμείνει», είπε η ίδια.

Η ερευνητική ομάδα πραγματοποιεί τώρα αναλύσεις για να ταυτοποιήσει την ακριβή σύνθεση του περιεχομένου.

«Θα μπορούσε να είναι ελαιόλαδο, θα μπορούσε να είναι κρασί, θα μπορούσε να είναι ρητίνες δέντρων», ανέφερε επισης η αρχαιολόγος, προσθέτοντας μια ακόμα παράμετρο: «Είναι πιθανό το υπόλειμμα να είναι αποτέλεσμα της επαναχρησιμοποίησης των αγγείων. Αυτά τα αγγεία είναι τεράστια – δεν είναι αντικείμενα που απλώς τα στέλνεις κάπου και μετά δεν τα ξαναβλέπεις ποτέ. Οι άνθρωποι μπορεί να είχαν αδειάσει αυτά τα αγγεία κατά την άφιξή τους και πιθανόν να τα χρησιμοποιούσαν για πολλά, πολλά, πολλά χρόνια».

Οι αρχαιολόγοι εκτιμούν ότι το εμπορικό σκάφος ξεκίνησε το ταξίδι του από κάποιο σημείο κατά μήκος της ανατολικής ακτής της Μεσογείου, μεταφέροντας αγαθά είτε προς την αρχαία Τροία είτε προς την Κρήτη.

Με την ανακάλυψη αυτή, η Κεκόβα καταλαμβάνει πλέον την πρώτη θέση στη λίστα με τα παλαιότερα ναυάγια παγκοσμίως. Μέχρι πρότινος, το αρχαιότερο γνωστό ναυάγιο θεωρούνταν εκείνο στα ανοιχτά της Δόκου, το οποίο χρονολογείται περίπου 4.200 χρόνια πριν.

Επίσης, το παλαιότερο γνωστό άθικτο ναυάγιο παραμένει εκείνο που ανακαλύφθηκε στη Μαύρη Θάλασσα, στα ανοιχτά της Βουλγαρίας, ηλικίας περίπου 2.400 ετών.

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