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14.10.2026 16:54

Το… τερμάτισαν Τούρκοι ισλαμιστές: «Ξέπλυναν» με ξύδι πλατεία μετά από συγκέντρωση Κούρδων – Μήνυση από φιλοκουρδικό κόμμα για ρατσισμό

14.10.2026 16:54
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Photo: X Rudaw Türkçe

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Μήνυση κατά τοπικού στελέχους του ισλαμιστικού Νέου Κόμματος Πρόνοιας (YRP) κατέθεσε το φιλοκουρδικό Κόμμα Ισότητας και Δημοκρατίας των Λαών (DEM) στην Τουρκία, μετά την εντολή του να καθαριστεί με ξύδι και σαπούνι πλατεία όπου είχε πραγματοποιηθεί προηγουμένως συγκέντρωση του DEM στη Μούγλα, προκαλώντας αντιδράσεις για ρατσιστική συμπεριφορά.

«Θα την πλένουμε επί 40 ημέρες»

Το περιστατικό σημειώθηκε στην Πλατεία Απεραντοσύνης, στην περιοχή Μεντεσέ της Μούγλα, όπου το DEM είχε πραγματοποιήσει εκδήλωση με αίτημα την απελευθέρωση του Αμπντουλάχ Οτζαλάν.

Όπως δήλωσε ο πρόεδρος του τοπικού παραρτήματος του κόμματος Φατίχ Κοτζαμπιγίκ, «Έδωσα εντολή στην οργάνωσή μου. Θα πλένουμε αυτό το μέρος επί σαράντα ημέρες με ξιδόνερο και αραβικό σαπούνι. Μόνο έτσι μπορεί να καθαριστεί».

Αντιδράσεις και αποδοκιμασία

Η βουλευτής και μέλος της αντιπροσωπείας του DEM στις συνομιλίες για το Κουρδικό Περβίν Μπουλντάν κατήγγειλε την ενέργεια ως ρατσιστική.

«Η τιμή του κουρδικού λαού δεν μολύνεται από το ξιδόνερό σας. Όσοι ασκούν πολιτική με μίσος, διακρίσεις και ρατσισμό θα καταγραφούν στην ιστορία με τη δική τους ντροπή», δήλωσε.

 Από την πλευρά του, ο εκπρόσωπος του Νέου Κόμματος Πρόνοιας Σουάτ Κιλίτς αποδοκίμασε την ενέργεια διευκρινίζοντας ότι αποτελεί μεμονωμένη πρωτοβουλία του τοπικού στελέχους και όχι επίσημη θέση του κόμματος.

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