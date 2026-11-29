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Μήνυμα για απαγόρευση μετακινήσεων στο οδικό δίκτυο της παραλιακής οδού Λιβαδίου στη Σέριφο εστάλη μέσω του 112, λόγω εκδήλωσης έντονων καιρικών φαινομένων.
Ειδικότερα το μήνυμα αναφέρει:
« Απαγορεύεται η μετακίνηση στο οδικό δίκτυο της παραλιακής οδού Λιβαδίου στη Νήσο Σέριφο λόγω εκδήλωσης καιρικών φαινομένων. Διάρκεια απαγόρευσης 24ωρο.
Εξαιρούνται οχήματα έκτακτης ανάγκης».
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