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Μήνυμα για απαγόρευση μετακινήσεων στο οδικό δίκτυο της παραλιακής οδού Λιβαδίου στη Σέριφο εστάλη μέσω του 112, λόγω εκδήλωσης έντονων καιρικών φαινομένων.

Ειδικότερα το μήνυμα αναφέρει:

« Απαγορεύεται η μετακίνηση στο οδικό δίκτυο της παραλιακής οδού Λιβαδίου στη Νήσο Σέριφο λόγω εκδήλωσης καιρικών φαινομένων. Διάρκεια απαγόρευσης 24ωρο.

Εξαιρούνται οχήματα έκτακτης ανάγκης».

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Απαγορεύεται η μετακίνηση στο οδικό δίκτυο της παραλιακής οδού #Λιβαδίου στη Νήσο #Σέριφο λόγω εκδήλωσης καιρικών φαινομένων.



‼️ Διάρκεια απαγόρευσης 24ωρο.



‼️ Εξαιρούνται οχήματα έκτακτης ανάγκης.



ℹ️ https://t.co/xEOeeBlZ8N…@pyrosvestiki… — 112 Greece (@112Greece) November 29, 2026

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