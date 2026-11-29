Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το βράδυ της Κυριακής 29 Νοεμβρίου 2026 η κακοκαιρία «Άργος», δοκιμάζοντας τις αντοχές των υποδομών και του κρατικού μηχανισμού σε ολόκληρη τη χώρα. Από τις απογευματινές ώρες μέχρι και αργά το βράδυ, τα φαινόμενα κορυφώθηκαν με σφοδρούς βοριάδες, έντονες βροχοπτώσεις και πυκνές χιονοπτώσεις, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις, διακοπές ρεύματος και μπαράζ προειδοποιητικών μηνυμάτων από το 112.

295 κλήσεις έχει δεχτεί το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος για την Αττική

Συνολικά 295 κλήσεις έχει δεχτεί μέχρι στιγμής το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος για την Αττική λόγω της κακοκαιρίας ” ΑΡΓΟΣ”, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση της Πυροσβεστικής.

Συγκεκριμένα οι δυνάμεις του ΠΣ έχουν επιχειρήσει για:

• 215 κοπές δέντρων

• 52 αντλήσεις υδάτων

• 22 αφαιρέσεις αντικειμένων και

• 3 μεταφορές ατόμων σε ασφαλή σημεία

Τέλος, όπως επισημαίνεται από την Πυροσβεστική, ισχυρές δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος παραμένουν σε διασπορά στην Αττική για την αντιμετώπιση των περιστατικών.

Συναγερμός από το 112 και θυελλώδεις άνεμοι 10 μποφόρ

Το απόγευμα της Κυριακής, η Πολιτική Προστασία απέστειλε επείγοντα προειδοποιητικά μηνύματα μέσω του 112 στους κατοίκους της Αττικής, της Εύβοιας και της Σκύρου, καλώντας τους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους λόγω εξαιρετικά ισχυρών βοριάδων που αγγίζουν κατά τόπους τα 9 με 10 μποφόρ.

Στη θάλασσα, οι θυελλώδεις άνεμοι οδήγησαν σε καθολικό απαγορευτικό απόπλου, με τα πλοία να παραμένουν δεμένα στο λιμάνι του Πειραιά. Παράλληλα, σε εξέλιξη βρίσκονται δραματικές έρευνες για τον εντοπισμό ενός αγνοούμενου ναυτικού.

Προβλήματα στην Αττική: Καθίζηση δρόμου, πτώσεις δέντρων και κλειστοί δρόμοι

Η Αττική βρίσκεται από το μεσημέρι στο επίκεντρο της κακοκαιρίας, με τις επίμονες βροχές και τις ριπές του ανέμου να προκαλούν δεκάδες κλήσεις στην Πυροσβεστική για κοπές δέντρων και αντλήσεις υδάτων:

Καθίζηση οδοστρώματος

Στα Κάτω Πατήσια, στην οδό Νικοπόλεως, σημειώθηκε υποχώρηση του οδοστρώματος, με αποτέλεσμα η Τροχαία να προχωρήσει σε άμεση διακοπή της κυκλοφορίας.

Ζημιές και διακοπές κυκλοφορίας

Στο Κορωπί κατέρρευσε τμήμα παλαιάς κατοικίας χωρίς ευτυχώς να υπάρξουν τραυματισμοί, ενώ προβλήματα και διακοπές στην κυκλοφορία καταγράφηκαν σε αρκετούς οδικούς άξονες των ανατολικών προαστίων.

Υδάτινοι όγκοι

Αυξημένη καταγράφεται η στάθμη των υδάτων στον Κηφισό, η οποία παρακολουθείται στενά από τις αρχές, χωρίς ωστόσο να έχει προκληθεί υπερχείλιση.

Καλαμάτα: Τραυματίστηκε πυροσβέστης στη διάρκεια κοπής δέντρων

Ισχυροί άνεμοι στην Καλαμάτα έχουν προκαλέσει πτώσεις δέντρων και μάλιστα στην περιοχή του Αριοχωρίου, τραυματίστηκε ένας πυροσβέστης.

Στην Κηπούπολη ένας ευκάλυπτος έπεσε επίσης πάνω σε τρία σταθμευμένα οχήματα, προκαλώντας υλικές ζημιές.

Στο Αριοχώρι ο πυροσβέστης τραυματίστηκε στο κεφάλι και το πρόσωπο, όταν χτυπήθηκε από δέντρο κατά τη διάρκεια επιχείρησης κοπής δέντρων. Του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας

Έκλεισε γέφυρα στη Ραφήνα, πτώση κολόνας στα Καλύβια

Λόγω της έντονης βροχόπτωσης και της υπερχείλισης του Μεγάλου Ρέματος, έχει κλείσει η γέφυρα στην οδό Αρίωνος, η οποία βρίσκεται στα όρια του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου με τον δήμο Σπάτων-Αρτέμιδας και έχει διακοπεί η κυκλοφορία. Πρόκειται για γέφυρα, στην οποία έχουν δημιουργηθεί πολλά προβλήματα και κατά το παρελθόν με την υπερχείλιση του συγκεκριμένου ρέματος.

Ο Δήμος Σαρωνικού έκανε γνωστό πως υπάρχει πτώση κολόνας στα Καλύβια και συγκεκριμένα στην οδό Γεωργίου Γκίνη, στον δρόμο προς το Πανί, γι’ αυτό και κάνει έκκληση στους κατοίκους να αποφύγουν τη συγκεκριμένη διαδρομή.

Πτώση δέντρου υπήρξε στο οδόστρωμα της Λεωφόρου Λαυρίου στην Ανάβυσσο και είχε διακοπεί η κυκλοφορία, όμως η δημοτική Αρχή ανακοίνωση πως το δέντρο απομακρύνθηκε και η κυκλοφορία έχει αποκατασταθεί.

Διακοπή κυκλοφορίας στη λεωφόρο Πεντέλης και τη λεωφόρο Φυλής λόγω πτώσεων δέντρων

Διακοπή κυκλοφορίας στη λεωφόρο Πεντέλης και τη λεωφόρο Φυλής λόγω πτώσεων δέντρων

Προβλήματα προκαλεί η έντονη κακοκαιρία στους δρόμους της Αττικής όπου λόγω πτώσεων δέντρων σημειώνονται διακοπές κυκλοφορίας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., έχει διακοπεί η κυκλοφορία στη λεωφόρο Πεντέλης από το ύψος της οδού Πέλλης μέχρι και το ύψος της οδού Ιωαννίνων και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στο Χαλάνδρι.

Παράλληλα για τον ίδιο λόγο διεκόπη η κυκλοφορία στη λεωφόρο Φυλής από το ύψος της οδού Αθ. Διάκου έως το ύψος της οδού Κασσιανής στην περιοχή των Άνω Λιοσίων.

Διακοπή κυκλοφορίας στη λεωφόρο Βουλιαγμένης λόγω πτώσης δέντρου

Σε διακοπή της κυκλοφορίας στη λεωφόρο Βουλιαγμένης στο ρεύμα προς Βούλα προχώρησε η Αστυνομία λόγω πτώσης δέντρου.

Ειδικότερα, διεκόπη η κυκλοφορία στο ύψος της οδού Πρίγκηπος Πέτρου στην περιοχή της Γλυφάδας.

Μήνυμα του 112 για απαγόρευση μετακινήσεων για ένα 24ωρο στη Σέριφο

Μήνυμα για απαγόρευση μετακινήσεων στο οδικό δίκτυο της παραλιακής οδού Λιβαδίου στη Σέριφο εστάλη μέσω του 112, λόγω εκδήλωσης έντονων καιρικών φαινομένων.

Ειδικότερα το μήνυμα αναφέρει:

«Απαγορεύεται η μετακίνηση στο οδικό δίκτυο της παραλιακής οδού Λιβαδίου στη Νήσο Σέριφο λόγω εκδήλωσης καιρικών φαινομένων. Διάρκεια απαγόρευσης 24ωρο. Εξαιρούνται οχήματα έκτακτης ανάγκης».

Κακοκαιρία «Άργος»: Μήνυμα από το 112 για θυελλώδεις ανέμους σε Λακωνία και Κύθηρα

Νέο μήνυμα από 112, αυτή τη φορά στη Λακωνία, ήχησε λόγω της κακοκαιρίας.

Η Πολιτική Προστασία προειδοποιεί τους πολίτες του Νομού για ισχυρούς έως και θυελλώδεις ανέμους, από τις επόμενες ώρες έως και όλη τη διάρκεια της Δευτέρας.

Λίγα λεπτά μετά εκδόθηκε αντίστοιχο μήνυμα και για το νησί των Κυθήρων.

Να θυμίσουμε ότι ήδη αντίστοιχο μήνυμα εστάλη στους πολίτες της Αττικής, της Εύβοιας, αλλά και στη Σκύρο καθώς αναμένονται άνεμοι μέχρι και 7 μποφόρ.

Απεγκλωβισμοί, χιόνια και πλημμύρες στην Περιφέρεια

Έντονα φαινόμενα και εκτεταμένα προβλήματα καταγράφονται τις τελευταίες ώρες σε πολλές ακόμη περιοχές της επικράτειας:

Δυτική Μακεδονία (Κοζάνη)

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η επιχείρηση απομάκρυνσης 20 ατόμων που είχαν εγκλωβιστεί στο ορεινό καταφύγιο του Μπούρινου στον Δήμο Βοΐου εξαιτίας της σφοδρής χιονόπτωσης.

Κεντρική Μακεδονία (Χαλκιδική)

Υπερχείλισαν ιρλανδικές διαβάσεις από τον μεγάλο όγκο νερού, ενώ σημειώθηκαν πτώσεις δέντρων και τοπικές διακοπές στην ηλεκτροδότηση.

Ήπειρος και Βόρεια Ελλάδα

Πυκνές χιονοπτώσεις σημειώνονται στα ορεινά (με χαρακτηριστική την εικόνα στη Μηλιά Μετσόβου), όπου επιχειρούν συνεχώς εκχιονιστικά μηχανήματα.

Θεσσαλία, Στερεά Ελλάδα και Πελοπόννησος

Καταγράφονται τοπικά πλημμυρικά φαινόμενα, φουσκωμένα ρέματα και κατολισθήσεις στο επαρχιακό οδικό δίκτυο.

Στο «κόκκινο» η Κρήτη τη Δευτέρα

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ), το κύμα της κακοκαιρίας «Άργος» θα συνεχίσει να επηρεάζει τη χώρα και τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου, μετατοπίζοντας ωστόσο το επίκεντρό του νοτιότερα.

Ειδικότερα, σε κόκκινη προειδοποίηση (Red Alert) τίθεται από αύριο η Κρήτη, όπου αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες, ενώ οι πολύ θυελλώδεις βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα διατηρηθούν και τις πρωινές ώρες πριν αρχίσουν σταδιακά να εξασθενούν. Οι αρχές συνιστούν στους πολίτες να παραμένουν σε εγρήγορση, να αποφεύγουν τη διέλευση από ιρλανδικές διαβάσεις και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας.

Αναστολή λειτουργίας σχολείων

Λόγω της κακοκαιρίας, αρκετοί δήμοι ανακοίνωσαν αλλαγές στη λειτουργία των σχολείων για τη Δευτέρα, 30 Νοεμβρίου.

Κλειστά θα παραμείνουν τα σχολεία και ο βρεφονηπιακός σταθμός Καλάμου στον Δήμο Ωρωπού, ενώ στην υπόλοιπη Αττική δεν υπάρχει μέχρι στιγμής γενική απόφαση κλεισίματος. Στους δήμους Φλώρινας και Αμυνταίου τα σχολεία όλων των βαθμίδων θα παραμείνουν κλειστά λόγω χιονιού και χαμηών θερμοκρασιών (με τους παιδικούς σταθμούς να λειτουργούν κανονικά), ενώ στον Δήμο Πρεσπών τα μαθήματα θα ξεκινήσουν μία ώρα αργότερα.

Κλειστά θα παραμείνουν αύριο, Δευτέρα (30/11), με αποφάσεις των κατά τόπους δημοτικών Αρχών, τα σχολεία στους Δήμους Φλώρινας, Αμυνταίου και Εορδαίας, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών και των χιονοπτώσεων που έφερε η κακοκαιρία «Άργος».

Στον Δήμο Πρεσπών, τα μαθήματα θα ξεκινήσουν με καθυστέρηση μίας ώρας. Στους Δήμους Καστοριάς, Άργους Ορεστικού και Νεστορίου, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής ανακοινώσεις, τα σχολεία θα λειτουργήσουν κανονικά.

Διαβάστε επίσης:

Μήνυμα του 112 για απαγόρευση μετακινήσεων για ένα 24ωρο στη Σέριφο

Προφυλακίστηκε η «Μαρκέλλα» για το κύκλωμα των ενστόλων με τις εικονικές αποδείξεις

Κακοκαιρία «Άργος»: Μήνυμα από το 112 για θυελλώδεις ανέμους σε Λακωνία και Κύθηρα