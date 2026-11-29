Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Ισχυροί άνεμοι στην Καλαμάτα έχουν προκαλέσει πτώσεις δέντρων και μάλιστα στην περιοχή του Αριοχωρίου, τραυματίστηκε ένας πυροσβέστης.

Στην Κηπούπολη ένας ευκάλυπτος έπεσε επίσης πάνω σε τρία σταθμευμένα οχήματα, προκαλώντας υλικές ζημιές.

Στο Αριοχώρι ο πυροσβέστης τραυματίστηκε στο κεφάλι και το πρόσωπο, όταν χτυπήθηκε από δέντρο κατά τη διάρκεια επιχείρησης κοπής δέντρων. Του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας

Διαβάστε επίσης

Προφυλακίστηκε η «Μαρκέλλα» για το κύκλωμα των ενστόλων με τις εικονικές αποδείξεις

Κακοκαιρία «Άργος»: Μήνυμα από το 112 για θυελλώδεις ανέμους σε Λακωνία και Κύθηρα

Κακοκαιρία Άργος: Ποια σχολεία θα μείνουν κλειστά τη Δευτέρα