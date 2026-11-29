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Ισχυροί άνεμοι στην Καλαμάτα έχουν προκαλέσει πτώσεις δέντρων και μάλιστα στην περιοχή του Αριοχωρίου, τραυματίστηκε ένας πυροσβέστης.
Στην Κηπούπολη ένας ευκάλυπτος έπεσε επίσης πάνω σε τρία σταθμευμένα οχήματα, προκαλώντας υλικές ζημιές.
Στο Αριοχώρι ο πυροσβέστης τραυματίστηκε στο κεφάλι και το πρόσωπο, όταν χτυπήθηκε από δέντρο κατά τη διάρκεια επιχείρησης κοπής δέντρων. Του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας
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