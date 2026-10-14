Η Γκίλφοϊλ στο επίκεντρο της κρίσης Τραμπ: Γιατί την «καθάρισε» – Οι εκλογές και οι σκιές στον Λευκό Οίκο

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Μόλις λίγες ημέρες μετά τη δημοσίευση σειράς δημοσιευμάτων που έφεραν την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στο επίκεντρο σκανδάλου, ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε και αποδέχθηκε την παραίτηση της πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα.

«Δεν μας άρεσαν αυτά που διαβάζαμε», δήλωσε ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στους δημοσιογράφους, μετά την ανακοίνωση της αποχώρησής της από τον Λευκό Οίκο.

Η αιφνιδιαστική απομάκρυνση σηματοδότησε μια σαφή διαφοροποίηση από τον τρόπο με τον οποίο έχουν αντιμετωπιστεί άλλες παρατυπίες στην κυβέρνηση κατά τη δεύτερη θητεία του Τραμπ. Ακόμη και όταν ο Αμερικανός πρόεδρος έχει αποπέμψει ή μετακινήσει υψηλόβαθμους αξιωματούχους έπειτα από αρνητικά δημοσιεύματα, σπάνια έχει συνδέσει τόσο άμεσα τις αποφάσεις του με την αρνητική δημοσιότητα.

Σύμφωνα με πηγές, ο τρόπος με τον οποίο ο Τραμπ χειρίστηκε την υπόθεση Γκιλφόιλ καθορίστηκε σε μεγάλο βαθμό από τη χρονική συγκυρία: Οι ενδιάμεσες εκλογές πλησιάζουν και οι Ρεπουμπλικανοί δίνουν μάχη για να διατηρήσουν κρίσιμες έδρες.

«Ανεξάρτητα από το αν οι καταγγελίες είναι αληθείς, δεν μπορείς να έχεις μια ιστορία που κάνει λόγο για “διαφθορά” μόλις τρεις εβδομάδες πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές», δήλωσε στο The Hill Ρεπουμπλικανός πολιτικός στρατηγικός σύμβουλος.

«Όταν ο Τραμπ λέει “δεν ήθελα να συνεχίσω να διαβάζω γι’ αυτό”, λέει την αλήθεια. Το θέμα είχε εξελιχθεί σε υπερβολικά μεγάλη πηγή αντιπερισπασμού, σε μια στιγμή που οι Ρεπουμπλικανοί πρέπει να κινητοποιήσουν όλες τους τις δυνάμεις».

Οι καταγγελίες που έφεραν την απομάκρυνση

Η Γκιλφόιλ βρέθηκε στο επίκεντρο διαδοχικών αρνητικών δημοσιευμάτων, κυρίως της Wall Street Journal, τα οποία περιέγραφαν μια σειρά από περιστατικά που την εξέθεταν και ενδεχομένως εγείρουν ζητήματα νομιμότητας.

Πέρα από τη δυσαρέσκειά του για τα δημοσιεύματα, ο Τραμπ επιχείρησε να αποστασιοποιηθεί και από την άλλοτε σχεδόν νύφη του. Η Γκιλφόιλ υπήρξε επί χρόνια αρραβωνιαστικιά του γιου του προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, αν και οι δυο τους είχαν χωρίσει αρκετό καιρό πριν από τον διορισμό της στην ιδιαίτερα προβεβλημένη διπλωματική θέση.

«Όχι, δεν ήταν μέλος της οικογένειάς μου. Έβγαινε, νομίζω, με τον γιο μου πριν από πολύ καιρό», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους την Τρίτη. «Έκανε καλή δουλειά, αλλά δεν μας άρεσαν αυτά που διαβάζαμε».

Μεταξύ των καταγγελιών σε βάρος της ήταν ότι ζήτησε 100.000 δολάρια σε μετρητά από δωρητή των Ρεπουμπλικανών, προκειμένου να καλύψει οφειλές από πιστωτικές κάρτες πριν από την ακρόαση για την επικύρωση του διορισμού της. Δημοσιεύματα αναφέρθηκαν επίσης σε γραπτά μηνύματα που εξασφάλισαν οι εφημερίδες The Hill και NewsNation, στα οποία φέρεται να προέβαλλε τις διασυνδέσεις της με αξιωματούχους της κυβέρνησης Τραμπ.

Τα δημοσιεύματα της Wall Street Journal περιέγραφαν ακόμη ότι η Γκιλφόιλ προωθούσε επίμονα ελληνική ναυτιλιακή εταιρεία και συμπεριλάμβανε έναν από τους λομπίστες της σε σειρά διπλωματικών συναντήσεων. Παράλληλα, φέρεται να υπερηφανευόταν για τις στενές σχέσεις της με δύο Έλληνες μεγιστάνες, οι οποίοι χρηματοδοτούσαν τα πολυτελή ταξίδια της.

Ο Ρεπουμπλικανός βουλευτής Ντον Μπέικον από τη Νεμπράσκα δήλωσε στο The Hill ότι η υπόθεση Γκιλφόιλ ενισχύει την απογοήτευση των ψηφοφόρων για τη διαφθορά στην κυβέρνηση, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για το δεύτερο σημαντικότερο ζήτημα που τους απασχολεί, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις.

«Αυτό τροφοδοτεί το αφήγημα», ανέφερε.

Δημοσκόπηση της Gallup τον Σεπτέμβριο έδειξε ότι το 89% των Αμερικανών θεωρεί πως η διαφθορά στην κυβέρνηση είναι ευρέως διαδεδομένη. Το ποσοστό είναι αυξημένο κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με πέρυσι και κατά 16 μονάδες σε σχέση με το 2024.

Ο Ρούμπιο, το πολιτικό κόστος και οι εκλογές

Η αρνητική δημοσιότητα συνέπεσε με τη διπλωματική επίσκεψη του υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Ελλάδα. Κατά την παραμονή του στη χώρα, ο Ρούμπιο εκφώνησε μια εκτενή ιστορική ομιλία υπέρ του δυτικού πολιτισμού, με φόντο την εντυπωσιακή εικόνα της Ακρόπολης.

Ωστόσο, τα δημοσιεύματα για την επίσκεψη επικεντρώθηκαν σε μεγάλο βαθμό στην προσπάθεια των δημοσιογράφων να αποσπάσουν την αντίδρασή του για την καταγγελλόμενη συμπεριφορά της Γκιλφόιλ. Ο Ρούμπιο απέφυγε να απαντήσει στις σχετικές ερωτήσεις των δημοσιογράφων στην Αθήνα.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ δεν απάντησε σε αίτημα του The Hill για σχολιασμό της παραίτησης της Γκιλφόιλ.

Ρεπουμπλικανική πηγή που βρίσκεται κοντά στην ομάδα του Ρούμπιο δήλωσε στο The Hill ότι η συγκεκριμένη απομάκρυνση διαφέρει από άλλες περιπτώσεις στην κυβέρνηση, καθώς πραγματοποιήθηκε υπό την εποπτεία του υπουργού Εξωτερικών. Η ίδια πηγή περιέγραψε τον Ρούμπιο ως «παράγοντα που ενήργησε σωστά» σε όλη την υπόθεση.

«Ο Ρούμπιο εποπτεύει αυτό το υπουργείο και θέλει να το διατηρήσει καθαρό», ανέφερε η πηγή, προσθέτοντας ότι «το ζήτημα της διαφθοράς εξελίσσεται σε ολοένα μεγαλύτερο πολιτικό πρόβλημα για την κυβέρνηση Τραμπ και αυτό συνέβη τις εβδομάδες πριν από τις εκλογές».

«Επομένως, είχαμε τον Μάρκο να το θέλει και την πολιτική συγκυρία να το επιβάλλει», πρόσθεσε.

Η Γκιλφόιλ προστίθεται επίσης στον αυξανόμενο κατάλογο γυναικών που έχουν απομακρυνθεί από τη δεύτερη κυβέρνηση Τραμπ. Ο πρόεδρος απέπεμψε την πρώην υπουργό Εσωτερικής Ασφάλειας Κρίστι Νόεμ και την πρώην υπουργό Δικαιοσύνης Παμ Μπόντι. Η πρώην υπουργός Εργασίας Λόρι Τσάβες-ΝτεΡέμερ και η πρώην διευθύντρια των Εθνικών Υπηρεσιών Πληροφοριών Τούλσι Γκάμπαρντ παραιτήθηκαν.

Η Νόεμ απομακρύνθηκε λίγο μετά τη δημόσια διάψευση του Τραμπ σχετικά με το αν είχε εγκρίνει διαφημιστική εκστρατεία χρηματοδοτούμενη από την κυβέρνηση. Η Τσάβες-ΝτεΡέμερ, από την πλευρά της, βρέθηκε στο επίκεντρο έρευνας του γενικού επιθεωρητή για σειρά καταγγελιών περί κατάχρησης εξουσίας.

Αντίθετα, ο Μάικ Γουόλτς τοποθετήθηκε στη θέση του πρέσβη των ΗΠΑ στον ΟΗΕ, αφού ανέλαβε την ευθύνη για την πρόσκληση του αρχισυντάκτη του περιοδικού The Atlantic σε ιδιωτική συνομιλία στην εφαρμογή Signal, όπου συζητούνταν πολεμικά σχέδια στην Υεμένη. Ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ είχε επίσης υποπέσει σε σφάλμα, κοινοποιώντας πολεμικά σχέδια στην ίδια συνομιλία.

Οι νέες σκιές πάνω από τον Λευκό Οίκο

Καθώς οι πληροφορίες για τη συμπεριφορά της Γκιλφόιλ έρχονταν στο φως, ο Τραμπ κλήθηκε να αντιμετωπίσει και την αυξανόμενη κριτική για δύο συνεργάτες που βρίσκονται κοντά στην προσωπάρχη του Λευκού Οίκου, Σούζι Γουάιλς: τον Τζέιμς Μπλερ και τον Κρις ΛαΣιβίτα.

Ο Αμερικανός πρόεδρος προχώρησε σε μια σπάνια δημόσια επίπληξη των δύο ανδρών, μετά από δημοσίευμα των New York Times, σύμφωνα με το οποίο είχαν πληρωθεί για να συμβουλεύσουν ένα φιλορωσικό πολιτικό κόμμα στη Ρεπούμπλικα Σρπσκα, μια μικρή αυτόνομη οντότητα στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη.

Ο Τραμπ χαρακτήρισε τους δύο άνδρες «εξωτερικούς συμβούλους» και πρόσθεσε ότι, εάν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων, «θα τους απολύσω αμέσως!».

Οι Δημοκρατικοί θεωρούν την απομάκρυνση της Γκιλφόιλ απλώς ένα ακόμη παρακλάδι του δέντρου της διαφθοράς, το οποίο, όπως υποστηρίζουν, έχει τις ρίζες του στον ίδιο τον Τραμπ.

Τον Ιούλιο, ο επικεφαλής της μειοψηφίας των Δημοκρατικών στη Γερουσία, Τσακ Σούμερ, παρουσίασε μια πρωτοβουλία κατά της διαφθοράς, καταγράφοντας καταγγελίες και προβληματισμούς σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο ο Τραμπ και η οικογένειά του έχουν αποκομίσει οικονομικά οφέλη, αξιοποιώντας τις διασυνδέσεις τους με ξένες κυβερνήσεις και ευνοϊκές ομοσπονδιακές πολιτικές.

«Ένας διεφθαρμένος αξιωματούχος του Τραμπ κάτω, εκατοντάδες ακόμη απομένουν», έγραψε ο Σούμερ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Τρίτη.

Εάν οι Δημοκρατικοί εξασφαλίσουν την πλειοψηφία τόσο στη Βουλή των Αντιπροσώπων όσο και στη Γερουσία στις εκλογές του επόμενου μήνα, αναμένονται έρευνες για τα κέρδη του προέδρου κατά τη διάρκεια της θητείας του, καθώς και για τις επιχειρηματικές δραστηριότητες της οικογένειάς του και του στενού του περιβάλλοντος.

«Όταν ο ίδιος ο πρόεδρος χρησιμοποιεί συστηματικά τη θέση του για να πλουτίζει τον εαυτό του και τους συμμάχους του —από επιχειρηματικά εγχειρήματα στον χώρο των κρυπτονομισμάτων έως ευτελή εμπορεύματα— δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι συμβαίνουν υποθέσεις σαν κι αυτή», έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Δημοκρατικός βουλευτής Τζέρι Νάντλερ από τη Νέα Υόρκη.

Θα στραφεί η Γκιλφόιλ εναντίον του Τραμπ;

Λόγω των στενών δεσμών της Γκιλφόιλ με την οικογένεια Τραμπ, ορισμένοι έχουν εκφράσει την πιθανότητα να περάσει στην αντεπίθεση, αποκαλύπτοντας στοιχεία που θα μπορούσαν να πλήξουν τον πρώην σύντροφό της και το περιβάλλον του.

Ωστόσο, το μήνυμα παραίτησής της παρέμεινε υποστηρικτικό τόσο προς τον Τραμπ όσο και προς τον Ρούμπιο.

Πρώην αξιωματούχος του Λευκού Οίκου εκτίμησε ότι η Γκιλφόιλ ενδέχεται να έχει ισχυρό κίνητρο να διατηρήσει καλές σχέσεις με τον πρόεδρο.

«Ξέρω ότι πολλοί φαντάζονται πως μπορεί τώρα να στραφεί εναντίον της οικογένειας, αφού την πέταξαν έξω. Αλλά ας μην ξεχνάμε ότι πιθανότατα θέλει πάρα πολύ μια προεδρική χάρη και δεν πρόκειται να την εξασφαλίσει αν αρχίσει να πλησιάζει τους Δημοκρατικούς», δήλωσε ο πρώην αξιωματούχος.

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