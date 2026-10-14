«Μοιρασιά» στα Γλυπτά του Παρθενώνα θέλει ο επικεφαλής του Βρετανικού Μουσείου

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Ο πρόεδρος του Βρετανικού Μουσείου, Τζορτζ Όσμπορν, δήλωσε ότι η Ελλάδα και το Ηνωμένο Βασίλειο μπορούν να καταλήξουν σε συμφωνία για τα Γλυπτά του Παρθενώνα, εάν και οι δύο πλευρές είναι πρόθυμες να συμβιβαστούν.

«Εξακολουθώ να είμαι αισιόδοξος ότι μπορούμε να καταλήξουμε σε συμφωνία», δήλωσε ο Όσμπορν σε συνέντευξή του στην Αθήνα. «Αν όλοι συμμετάσχουν σε αυτήν με το πνεύμα ότι δεν πρόκειται να πάρουμε όλα όσα θέλουμε, όπως συμβαίνει πάντα με μια επιτυχημένη συμφωνία, τότε υπάρχει μια συμφωνία που πρέπει να γίνει».

Ο Όσμπορν προσπαθεί να βοηθήσει στην επίλυση μιας πηγής τριβής μεταξύ της ελληνικής και της βρετανικής κυβέρνησης που χρονολογείται σχεδόν δύο αιώνες πριν.

Τα γλυπτά του Παρθενώνα του 5ου αιώνα π.Χ. — επίσης γνωστά ως Μάρμαρα του Έλγιν — απομακρύνθηκαν από την Ακρόπολη των Αθηνών στις αρχές του 19ου αιώνα από πράκτορες του 7ου Κόμη του Έλγιν, ο οποίος ήταν Βρετανός πρέσβης στην Κωνσταντινούπολη — τότε πρωτεύουσα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας — όταν η Ελλάδα βρισκόταν υπό τον έλεγχο των Οθωμανών. Ο Έλγιν πούλησε τα γλυπτά στη βρετανική κυβέρνηση, η οποία στη συνέχεια ανέθεσε την κηδεμονία στο Βρετανικό Μουσείο στο Λονδίνο.

Από την ανεξαρτησία της από τους Οθωμανούς το 1832, η Ελλάδα έχει επανειλημμένα ζητήσει την επιστροφή της συλλογής γλυπτών και ζωφόρων που δημιούργησε ο αρχαίος Έλληνας γλύπτης Φειδίας. Η διαμάχη έχει ενταθεί τα τελευταία χρόνια, εν μέρει επειδή η χώρα έχτισε ένα ειδικό μουσείο εν αναμονή της επιστροφής τους.

Ο Όσμπορν, πρώην Υπουργός Οικονομικών, προσπαθεί να βοηθήσει στην επίτευξη συμφωνίας από τότε που ανέλαβε τη θέση του στο Βρετανικό Μουσείο το 2021 και φαινόταν να πλησιάζει σε μια συμφωνία στις αρχές του 2023, η οποία θα είχε ως αποτέλεσμα την επιστροφή των γλυπτών στην Ελλάδα στο πλαίσιο μιας πολιτιστικής ανταλλαγής. Ωστόσο, περισσότερα από τρία χρόνια αργότερα, δεν έχει ακόμη επιτευχθεί συμφωνία.

«Ελπίζω ακράδαντα ότι μπορούμε να καταλήξουμε σε κάποια συμφωνία, σύμφωνα με την οποία τα γλυπτά του Παρθενώνα που βρίσκονται στο Λονδίνο θα μπορούν να τα δουν στην Αθήνα, αλλά θα πρέπει να τα μοιραστούν», δήλωσε ο Όσμπορν την Τρίτη. «Ξέρω ότι αυτή δεν είναι η θέση όλων στην Ελλάδα, και το καταλαβαίνω και το σέβομαι, αλλά αυτή είναι η θέση μας, και επομένως, αν θέλουμε να σημειώσουμε πρόοδο, πρέπει να είναι σε αυτό το πνεύμα».

Αυτό έρχεται σε αντίθεση με τη θέση της ελληνικής κυβέρνησης. Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έγραψε σε άρθρο γνώμης που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα Guardian τον Σεπτέμβριο ότι «η Ελλάδα δεν μπορεί να δεχτεί καμία ρύθμιση που θα την υποχρεώνει να αναγνωρίσει την ιδιοκτησία των γλυπτών από το Βρετανικό Μουσείο ή ένα σχέδιο που θα σήμαινε ότι θα “δανειζόμασταν” τμήματα του δικού μας μνημείου».

Πριν αναλάβει την εξουσία, ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Άντι Μπέρναμ δήλωσε το 2023 ότι τα γλυπτά πρέπει να επιστραφούν στην Ελλάδα «χωρίς δεσμεύσεις». Τον Αύγουστο, δήλωσε στους Financial Times ότι πρόκειται για ζήτημα που αφορά το Βρετανικό Μουσείο.

Καθώς η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου υπό τον Μπέρναμ εξετάζει πιθανούς τρόπους ενίσχυσης της σχέσης της με την ΕΕ, ο πρωθυπουργός της Ελλάδας άφησε να εννοηθεί ότι το ζήτημα των μαρμάρων θα συνδεόταν με οποιεσδήποτε συνομιλίες για μελλοντικούς δεσμούς μεταξύ των δύο πλευρών.

«Τα γλυπτά του Παρθενώνα θα αποτελέσουν μέρος αυτής της συζήτησης. Αυτό δεν είναι μόνο ένα ζήτημα για την Ελλάδα, είναι ένα ζήτημα για την Ευρώπη», δήλωσε ο Μητσοτάκης στις 6 Οκτωβρίου .

Οι ηγέτες της ΕΕ θα συναντηθούν με τον Μπέρναμ σε μια σύνοδο κορυφής ΕΕ-Ηνωμένου Βασιλείου στις Βρυξέλλες τον επόμενο μήνα.

«Σέβομαι την ένταση του συναισθήματος στην Ελλάδα», δήλωσε ο Όσμπορν, ο οποίος βρισκόταν στην Αθήνα ως ο κεντρικός ομιλητής σε μια εκδήλωση για την πέμπτη επέτειο της Ideal Holdings SA.

«Αν πρόκειται να καταλήξουμε σε συμφωνία, τότε θα πρέπει να καταλήξουμε σε κάποια διευθέτηση όπου αυτά τα καταπληκτικά αντικείμενα θα εμφανίζονται τόσο στο Λονδίνο όσο και στην Αθήνα, και θα παρουσιάζονται σε δύο διαφορετικά πλαίσια – το ένα στην ιστορία της αρχαίας Ελλάδας και της αρχαίας Αθήνας και το άλλο στο Βρετανικό Μουσείο στην ιστορία όλων των πολιτισμών, ο ένας δίπλα στον άλλον».

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