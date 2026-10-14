Η βραβευμένη με Νόμπελ Ειρήνης Πιλάι χαρακτηρίζει την αντίδραση του Ισραήλ στη νίκη της «προσβλητική» – Τι λέει για την επίκληση του Γκέμπελς

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Η βραβευμένη με Νόμπελ Ειρήνης Νάβι Πιλάι επιτέθηκε κατά των «παράνομων» κυρώσεων του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κατά του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου ενώ λέει ότι η αντίδραση του Ισραήλ στη νίκη της ήταν «επιζήμια και προσβλητική».

Μετά την ανακοίνωση της νίκης της, ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου αποκάλεσε την Πιλάι «φανατική», ενώ το Υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε ότι ο ναζιστής προπαγανδιστής Γιόζεφ Γκέμπελς πρέπει να «χειροκροτούσε από την κόλαση» για το βραβείο της. Η Πιλάι ηγήθηκε της Ανεξάρτητης Διεθνούς Επιτροπής Έρευνας του ΟΗΕ, η οποία διαπίστωσε πέρυσι ότι στη Γάζα διέπραττε γενοκτονία.

Σε συνέντευξή της στο AFP, η Πιλάι είπε «Ο Γκέμπελς είχε αίμα στα χέρια του… υπεύθυνος για τον θάνατο χιλιάδων ανθρώπων. Όχι μόνο Εβραίων, αλλά και έγχρωμων ανθρώπων σαν εμένα», προσθέτει.

Η Πιλάι είπε επίσης ότι δεν ήταν τυχαίο ότι οι νέες κυρώσεις των ΗΠΑ στο ΔΠΔ ανακοινώθηκαν λίγες ώρες μετά τη βράβευσή της με το Νόμπελ, ως «αντίδραση στο γεγονός ότι το βραβείο δεν δόθηκε στον Πρόεδρο Τραμπ».

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει ορκιστεί να διαλύσει το δικαστήριο «τούβλο-τούβλο», εξοργισμένη που οι δικαστές εξέδωσαν ένταλμα σύλληψης για τον Νετανιάχου για φερόμενα εγκλήματα στη Γάζα.

Η ίδια αναγνώρισε ωστόσο ότι υπάρχει μικρή πολιτική όρεξη για τη σύλληψη του Νετανιάχου για να αντιμετωπίσει τις κατηγορίες του ΔΠΔ, τις οποίες ο ίδιος αρνείται κατηγορηματικά.

«Αλλά σε όλη μου τη ζωή έχω δει ανθρώπους να ξεπερνούν τις δυσκολίες, οπότε είμαι βέβαιη ότι θα συμβεί», είπε, ερωτηθείσα αν ο Νετανιάχου είναι ποτέ πιθανό να εμφανιστεί στο εδώλιο του ΔΠΔ.

«Η ηλικία μου θα με κρατήσει πίσω»

Η Πιλάι είπε ότι ακόμα προσπαθεί να χωνέψει την είδηση της βράβευσής της με το Νόμπελ. Δυσκολεύτηκε να το πιστέψει στην αρχή, «επειδή απονέμουν τα βραβεία τους σε πολύ λίγες γυναίκες – μια κραυγαλέα ανισότητα στην πράξη μέχρι τώρα».

Στα 85 της, ανησυχεί ότι μπορεί να μην μπορεί πλέον να ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο υποστηρίζοντας τη διεθνή δικαιοσύνη.

«Νομίζω ότι η ηλικία μου θα με κρατήσει κάπως πίσω. Δεν μπορώ να είμαι τόσο ενεργή όσο ήμουν παλιά», ανέφερε, σημειώνοντας ότι επισκέφθηκε 79 χώρες όταν ήταν Ύπατη Αρμοστής των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα.

Τόνισε ότι συμβουλεύεται διάφορα άτομα για τον καλύτερο τρόπο αξιοποίησης του χρηματικού βραβείου των 12 εκατομμυρίων σουηδικών κορωνών (1,1 εκατομμύριο ευρώ), αλλά άφησε να εννοηθεί ότι μέρος αυτού του ποσού μπορεί να επενδυθεί στην πατρίδα της, τη Νότια Αφρική.

«Η Αφρική υποφέρει. Η Νότια Αφρική υποφέρει. Είναι πολύ δύσκολο να συγκεντρωθούν κεφάλαια», εξήγησε.

«Το Πανεπιστήμιο Κουαζούλου-Νατάλ δημιούργησε ένα τμήμα στο όνομά μου, επομένως θα ξεκινήσω συζητήσεις μαζί τους. Πιστεύω στην εκπαίδευση των παιδιών και των νέων», κατέληξε.

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