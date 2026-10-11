Νάβι Πιλάι: «Ανήκουστες» οι κυρώσεις των ΗΠΑ κατά του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου

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Η νοτιοαφρικανή δικάστρια Νάβι Πιλάι, 85 ετών, η οποία τιμήθηκε φέτος με το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης, χαρακτήρισε χθες Σάββατο «απαράδεκτες» τις κυρώσεις της κυβέρνησης των ΗΠΑ σε βάρος του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (ΔΠΔ) του ΟΗΕ, που αναγγέλθηκαν ώρες μετά τη βράβευσή της.

«Υπάρχει πολύ μεγάλη ένταση κι ανησυχία όσον αφορά τη συνέχιση της ύπαρξης των διεθνών δικαστηρίων, ειδικά του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου στη Χάγη», τόνισε η νομικός, με καταγωγή από τη Σρι Λάνκα, η οποία συμμετείχε μέσω βιντεοσύνδεσης από τη Νυρεμβέργη, στη Γερμανία, σε εκδήλωση που οργάνωσε το Κέντρο Νόμπελ για την Ειρήνη στο Όσλο.

«Το σημαντικότερο είναι ότι οι κυρώσεις ανακοινώθηκαν από μια χώρα εναντίον δικαστών εξαιτίας αποφάσεων που έλαβαν. Αυτό είναι ανήκουστο, απαράδεκτο», πρόσθεσε η δικάστρια, η οποία συνηγόρησε όταν της απονεμήθηκε η τιμητική διάκριση υπέρ του διεθνούς δικαίου, που βάλλεται πανταχόθεν.

Η κ. Πιλάι ήταν η πρόεδρος ανεξάρτητης επιτροπής του ΟΗΕ η οποία την περασμένη χρονιά κατηγόρησε το Ισραήλ ότι διαπράττει γενοκτονία στη Λωρίδα της Γάζας.

Η βράβευσή της, την οποία καταδίκασε σε υψηλούς τόνους η κυβέρνηση του Ισραήλ, ακολουθήθηκε από την ανακοίνωση προσεχών νέων κυρώσεων των ΗΠΑ σε βάρος του ΔΠΔ, πυλώνα του διεθνούς συστήματος δικαιοσύνης.

«Περισσότερη εξουσία σε βάρος μας»

Για την Ουάσιγκτον, οι κυρώσεις αυτές αντανακλούν την ανάγκη «υπεράσπισης της αμερικανικής εθνικής κυριαρχίας και των πολιτών (των ΗΠΑ) έναντι της απειλής που αντιπροσωπεύει το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο», σύμφωνα με ανακοίνωση που δημοσιοποίησε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

«Θέλουν περισσότερη εξουσία και τη θέλουν σε βάρος μας», υποστήριξε ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, κατά τον οποίο το ΔΠΔ είναι «κακοποιό» δικαστήριο.

Οι κυρώσεις, όταν εφαρμοστούν, θα απαγορεύσουν οποιαδήποτε χρηματοοικονομική συναλλαγή με το ΔΠΔ, ώστε να στερηθεί τους «πόρους» του και να μην είναι σε θέση «να δρα», πρόσθεσε.

Δεν τίθενται πάντως άμεσα σε εφαρμογή. Η κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ έκανε λόγο προχθές για περίοδο χάριτος έξι μηνών, ώστε «τα κράτη μέλη» του διεθνούς δικαστηρίου να παρουσιάσουν «προόδους» που θα καθησυχάσουν «τις ανησυχίες των ΗΠΑ», σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΥΠΕΞ.

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