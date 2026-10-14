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14.10.2026 20:19

Ζελένσκι: «Οδυνηρό» το ότι ο Τραμπ επέλεξε την άλλη πλευρά (Video)

14.10.2026 20:19
zelenskyy

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Ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε σε συνέντευξή του την Τετάρτη, 14/10, ότι είναι «οδυνηρό» το γεγονός ότι ο Ντόναλντ Τραμπ τάχθηκε υπέρ της άλλης πλευράς στον εν εξελίξει πόλεμο της Ουκρανίας με τη Ρωσία, αφού ο πρόεδρος των ΗΠΑ είχε δηλώσει ότι ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα έπρεπε να αντικατασταθεί.

Ο Ζελένσκι δήλωσε στην εκπομπή «Piers Morgan Uncensored»: «Είναι οδυνηρό όταν ο πρόεδρος Τραμπ επιλέγει τη μία πλευρά, όχι τη δική μας».

Επίσης, ανέφερε ότι δεν είχε πρόβλημα με το γεγονός ότι ο Τραμπ βρίσκεται στη μέση μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, αλλά πρόσθεσε: «Αν βρίσκεσαι στη μέση, πρέπει να παραμείνεις στη μέση».

Ερωτηθείς αν αισθάνθηκε προδομένος από τον Τραμπ, ο οποίος το σαββατοκύριακο ζήτησε να αναλάβει νέος πρόεδρος στην Ουκρανία, αφού είχε συμφωνήσει να άρει τις κυρώσεις στις εξαγωγές ρωσικού ντίζελ, ο Ζελένσκι απάντησε: «Πραγματικά, ναι… αλλά το θέμα είναι λίγο πιο περίπλοκο από τα συναισθήματά μου ή τα αισθήματά μου».

«Είναι κρίμα που χάνουμε έναν ισχυρό εταίρο», πρόσθεσε.

Ο Ζελένσκι είπε επίσης: «Δεν πουλάμε τη χώρα μας… για εμάς δεν είναι θέμα επιχειρήσεων, είναι η ίδια η ζωή μας και αυτή είναι η χώρα μας».

Μπέρναμ: Θα προσπαθήσουμε να αποκαταστήσουμε τις σχέσεις Ουκρανίας-ΗΠΑ

Ο πρόεδρο Ζελένσκι, ο οποίος πραγματοποιεί επίσκεψη στο Λονδίνο, δήλωσε επίσης έχοντας δίπλα του τον Βρετανό πρωθυπουργό, Άντι Μπέρναμ, ότι είναι λυπηρό που η χώρα του αντιμετώπισε δυσκολίες με τις υπηρεσίες του Starlink και την ανταλλαγή πληροφοριών, λέγοντας ότι έχει εκπλαγεί από τις εξελίξεις στην συνεργασία του με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Είναι λυπηρό που αντιμετωπίσαμε κάποιες δυσκολίες… σχετικά με το Starlink, σχετικά με την ανταλλαγή πληροφοριών, εννοώ ότι υπήρξαν πολλές διαφορετικές εκπλήξεις που δεν μπορείς να προβλέψεις όταν υπάρχει πραγματική συνεργασία και εμείς βασιζόμαστε στην συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες», είπε ο Ζελένσκι.

«Θέλουμε απλώς να είμαστε απόλυτα ειλικρινείς, απολύτως σαφείς και να αποτελούμε ισχυρούς εταίρους», πρόσθεσε.

Ο Ζελένσκι έκανε τις δηλώσεις αυτές στο Λονδίνο μαζί με τον Βρετανό πρωθυπουργό, καθώς η Βρετανία επιδιώκει να εκφράσει τη στήριξή της στον Ουκρανό ηγέτη, εν μέσω της επιδείνωσης των σχέσεών του με τις ΗΠΑ.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός κατά την διάρκεια συνάντησης με βουλευτές, δήλωσε ότι θα προσπαθήσει να αποκαταστήσει τις σχέσεις μεταξύ Ουκρανίας και Ηνωμένων Πολιτειών.

Ο Μπέρναμ έκανε τη δήλωση αυτή, όταν ο ηγέτης των Φιλελευθέρων δημοκρατών Εντ Ντέιβι ρώτησε τον Βρετανό πρωθυπουργό, αν συμφωνεί με το ότι η συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας για τις προμήθειες ντίζελ είναι «μία ακόμη επαίσχυντη προδοσία από τον Τραμπ του ουκρανικού λαού και της ευρωπαϊκής ασφάλειας».

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