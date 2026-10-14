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14.10.2026 23:28

Χάος από τις πλημμύρες στην Κωνσταντινούπολη: Νεκρός 14χρονος από ηλεκτροπληξία – Παρασύρθηκαν οχήματα, έκκληση για εκκένωση υπογείων (Videos)

14.10.2026 23:28
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Σοβαρά προβλήματα έχει προκαλέσει η κακοκαιρία που πλήττει την Κωνσταντινούπολη, με έναν 14χρονο να χάνει τη ζωή του από ηλεκτροπληξία και μεγάλες εκτάσεις της πόλης να βρίσκονται κάτω από το νερό. Δρόμοι έχουν μετατραπεί σε χειμάρρους, σταθμοί του Μετρό έχουν πλημμυρίσει και αυτοκίνητα παρασύρονται από τα ορμητικά νερά. Στο Σαριγιέ, μάλιστα, λεωφορείο με επιβάτες βρέθηκε στο έλεος της πλημμύρας, ενώ οδηγοί εγκλωβίστηκαν στα οχήματά τους.

Μπροστά στην επικίνδυνη κατάσταση, ο κυβερνήτης της Κωνσταντινούπολης, Νταβούτ Γκιουλ, κάλεσε τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως αναγκαίες και απηύθυνε έκκληση σε όσους κατοικούν σε υπόγεια να αναζητήσουν καταφύγιο σε ασφαλέστερους χώρους, σε υψηλότερους ορόφους.

Σύμφωνα με τη νομαρχία Κωνσταντινούπολης, από τις 06:00 έως τις 20:00 καταγράφηκαν 1.277 περιστατικά πλημμύρας, 15 κατολισθήσεις και 47 εγκλωβισμοί. Επηρεάστηκαν 808 κατοικίες, 280 επιχειρήσεις και 76 οχήματα. Στο ίδιο διάστημα, καταγράφηκαν 2.518 κλήσεις για βοήθεια.

Νεκρός 14χρονος στη συνοικία Μπαλάτ – Ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες για τρία ακόμη θύματα

Σύμφωνα με την Cumhuriyet, ο ανήλικος έχασε τη ζωή του στην περιοχή Μπαλάτ, όταν υπέστη ηλεκτροπληξία επιχειρώντας να περάσει από σημείο όπου είχε συγκεντρωθεί νερό. Παράλληλα, υπάρχουν πληροφορίες για ακόμη τρία θύματα από ηλεκτροπληξία, χωρίς ωστόσο να έχουν επιβεβαιωθεί μέχρι στιγμής από τα τουρκικά Μέσα Ενημέρωσης.

Για τον θάνατο του 14χρονου εξέδωσε ανακοίνωση ο Μητροπολιτικός Δήμος της Κωνσταντινούπολης, στην οποία αναφέρει: «Στο περιστατικό που συνέβη στο πάρκο Τσουκουρμποστάν της συνοικίας Μπαλάτ της περιοχής Φατίχ, ο 14χρονος Μ.Ι. έπαθε ηλεκτροπληξία τη στιγμή που πάτησε σε μια λακκούβα με νερό. Το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο χωρίς τις αισθήσεις του, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών δεν κατάφερε να επιβιώσει. Έχει ξεκινήσει έρευνα για το περιστατικό».

Πλημμυρισμένοι σταθμοί και οχήματα στο έλεος των χειμάρρων

Η ένταση της βροχόπτωσης προκάλεσε πλημμύρες σε σταθμούς του Μετρό στις περιοχές Εσενλέρ, Ζιντσιρλίκουγιου και Τοπ Καπί. Στο Σαριγιέ νερά εισέβαλαν σε υπόγειο πάρκινγκ εμπορικού κέντρου, ενώ λεωφορείο με επιβάτες παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά. Την ίδια ώρα, οδηγοί παρέμεναν εγκλωβισμένοι στα αυτοκίνητά τους, σύμφωνα με τη Hurriyet.

Εικόνες από το Σαριγιέ αποτυπώνουν την ισχύ των χειμάρρων, με οχήματα να παρασύρονται ανεξέλεγκτα σε δρόμο που είχε μετατραπεί σε ποτάμι.

Προβλήματα καταγράφηκαν και στο Σουλτανγκαζί, όπου υπερχείλισαν τα αποχετευτικά συστήματα, με συνέπεια να πλημμυρίσουν δρόμοι και στενά, όπως μετέδωσε η Haber.

Έκκληση για αποφυγή μετακινήσεων – Σε επιφυλακή οι Αρχές

Ο Νταβούτ Γκιουλ ζήτησε από τους κατοίκους να παραμείνουν στα σπίτια τους, εφόσον δεν συντρέχει σοβαρός λόγος μετακίνησης, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία όσων διαμένουν σε υπόγειους χώρους.

Συγκεκριμένα, κάλεσε «πολίτες που ζουν σε υπόγεια να περάσουν τη νύχτα σε ασφαλέστερα διαμερίσματα σε ψηλότερους ορόφους και να μένουν μακριά από κοίτες ποταμών, υπόγειες διαβάσεις και περιοχές που κινδυνεύουν από πλημμύρες».

Στην αντιμετώπιση των συνεπειών της κακοκαιρίας αναφέρθηκε και ο υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας, Μουσταφά Τσιφτσί, επισημαίνοντας ότι οι επιχειρήσεις βρίσκονται σε εξέλιξη τόσο στην Κωνσταντινούπολη, όσο και στην Αττάλεια.

«Είμαστε επί τόπου με όλες τις ομάδες μας για να αντιμετωπίσουμε τις αρνητικές συνέπειες που προκλήθηκαν από τις έντονες βροχοπτώσεις που έπληξαν την Κωνσταντινούπολη και την Αττάλεια. Υπό τον συντονισμό της AFAD και σε συνεργασία με τους αρμόδιους θεσμούς, οργανισμούς και δήμους μας, συνεχίζουμε το έργο μας αδιάλειπτα με 8.392 άτομα προσωπικό και 2.246 οχήματα και κατασκευαστικό εξοπλισμό στην Κωνσταντινούπολη και 1.901 άτομα προσωπικό και 872 οχήματα και κατασκευαστικό εξοπλισμό στην Αττάλεια».

Ο υπουργός υπογράμμισε ότι η προστασία των πολιτών βρίσκεται στο επίκεντρο των επιχειρήσεων, δηλώνοντας: «Αξιολογούμε σχολαστικά κάθε αναφορά που λαμβάνουμε και παρεμβαίνουμε όπου χρειάζεται».

Εξαιτίας των έντονων καιρικών φαινομένων, τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά την Πέμπτη, 15/10.

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