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14.10.2026 21:47

Στέιτ Ντιπάρτμεντ: Εσωτερικό σημείωμα Ρούμπιο για τήρηση της δεοντολογίας μετά την αποπομπή Γκιλφόιλ

14.10.2026 21:47
Marco-Rubio

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Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο απέστειλε την Τετάρτη εσωτερικό μήνυμα σε όλους τους υπαλλήλους του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, υπενθυμίζοντάς τους να ενεργούν σύμφωνα με τους κανόνες δεοντολογίας, μία ημέρα μετά την απομάκρυνση της πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ.

«Στο πλαίσιο της δέσμευσής μας για προσωπική και επαγγελματική  ακεραιότητα, αναμένω από τους υπαλλήλους να αποφεύγουν τις συγκρούσεις συμφερόντων κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, να ενεργούν με αμεροληψία και να μην εκμεταλλεύονται τα δημόσια αξιώματά τους για προσωπικό όφελος», ανέφερε ο Ρούμπιο στο μήνυμα που δημοσιεύει το Bloomberg.

Υπενθυμίζεται πως ο Τραμπ ζήτησε την παραίτηση της Γκιλφόιλ από τη θέση της πρέσβεως των ΗΠΑ στην Ελλάδα, έπειτα από σειρά δημοσιευμάτων της Wall Street Journal, σύμφωνα με τα οποία φέρεται να ζήτησε ή να αποδέχθηκε χρήματα, ταξίδια και άλλες παροχές από πρόσωπα, προσφέροντας ως αντάλλαγμα πρόσβαση σε Αμερικανούς αξιωματούχους και αξιοποιώντας τη διπλωματική της ιδιότητα.

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