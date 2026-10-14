Σκάνδαλο στο ΝΑΤΟ: Πλαστά τιμολόγια και δωροδοκίες για συμβάσεις πολεμικών πλοίων – 5 συλλήψεις στη Νορβηγία, έρευνες σε Γερμανία και Ρουμανία

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Πέντε άτομα συνελήφθησαν στη Νορβηγία, ενώ πραγματοποιήθηκαν έρευνες στη Γερμανία και τη Ρουμανία, στο πλαίσιο έρευνας για υπόθεση φερόμενης απάτης και δωροδοκίας που συνδέεται με συμβάσεις για πλοία τα οποία χρησιμοποιούνται σε αποστολές του ΝΑΤΟ, ανακοίνωσε την Τετάρτη η Eurojust, η υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις.

Σύμφωνα με την Eurojust, οι συλλήψεις και οι έρευνες αφορούσαν εταιρεία και υπεργολάβους που συνδέονται με αυτήν. Οι εμπλεκόμενοι φέρονται να υπέβαλαν πλαστά τιμολόγια για εργασίες στην ξηρά, οι οποίες αποσκοπούσαν στην υποστήριξη των πλοίων και των πληρωμάτων τους κατά τις επισκέψεις τους σε λιμάνια της βορειοδυτικής Ευρώπης.

Οι κατηγορίες αφορούν υπερχρέωση άνω του ενός εκατομμυρίου ευρώ.

Η εταιρεία κατηγορείται επίσης ότι χρησιμοποίησε μεσάζοντα για να δωροδοκήσει δημόσιους λειτουργούς, προκειμένου να εξασφαλίσει ευνοϊκότερη μεταχείριση από την Υπηρεσία Υποστήριξης και Προμηθειών του ΝΑΤΟ (NSPA).

«Οι αμυντικοί προϋπολογισμοί αυξάνονται παγκοσμίως, γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο οικονομικού εγκλήματος. Αυτός είναι ένας τομέας που παρακολουθούμε στενά», δήλωσε η Μαριάν Μπένερ, αστυνομικός αξιωματούχος, σε ανακοίνωσή της.

«Αν το ΝΑΤΟ έχει πέσει θύμα απάτης, οι δράστες θα τιμωρηθούν αυστηρά», πρόσθεσε.

Η NSPA βοηθά τα 32 κράτη-μέλη της μεγαλύτερης αμυντικής συμμαχίας στον κόσμο, καθώς και τους εταίρους της, να προμηθεύονται αμυντικό εξοπλισμό και άλλα συστήματα ασφαλείας, ενώ παρέχει και σχετική υποστήριξη.

Ως οργανισμός, το ΝΑΤΟ δεν διαθέτει δικά του πλοία, άρματα μάχης ή όπλα.

Η ρουμανική και η γερμανική αστυνομία πραγματοποίησαν επίσης επιδρομές σε αρκετές εταιρείες στη Ρουμανία και τη Γερμανία που είναι ύποπτες ότι συνδέονται με την ίδια υπόθεση, πρόσθεσε η ίδια πηγή.

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