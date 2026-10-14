O Ντίτερς, μετά την Γκιλφόιλ, απειλεί τώρα την κυβέρνηση Τραμπ: «Δεν θα σταματήσω να μιλάω» – Στο κάδρο ο Τζέι Ντι Βανς

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Συνεχίζει τις πιέσεις στην κυβέρνηση Τραμπ ο Ρεπουμπλικανός δωρητής που βρίσκεται στο επίκεντρο του σκανδάλου με την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, μετά την παραίτησή της από τη θέση της πρέσβεως των ΗΠΑ στην Ελλάδα.

Ο Έρικ Ντίτερς προειδοποιεί ότι «δεν πρόκειται να σταματήσει να μιλάει» εάν δεν ικανοποιηθεί το αίτημά του, βάζοντας πλέον στο κάδρο ακόμη και τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς.

Σύμφωνα με το The Hill, o Ντίτερς απαιτεί από την κυβέρνηση Τραμπ την έκδοση στις ΗΠΑ του γιατρού Αμπουμπακάρ Ατίκ Ντουράνι, ο οποίος έχει διαφύγει στο Πακιστάν και κατηγορείται για περιττές χειρουργικές επεμβάσεις στη σπονδυλική στήλη, ακόμη και σε παιδιά.

GOP donor who texted Guilfoyle pressures Vance over extraditing doctor in Pakistanhttps://t.co/jJTBz9YhXe — The Hill (@thehill) October 14, 2026

Ο Έρικ Ντίτερς, δωρητής των Ρεπουμπλικανών και πρώην υποψήφιος για το Κογκρέσο, εμφανίστηκε την Τρίτη σε εκπομπή του NewsNation, όπου αναφέρθηκε στην παραίτηση της Γκίλφοϊλ από τη θέση της πρέσβεως των ΗΠΑ στην Ελλάδα.

Η Γκίλφοϊλ παραιτήθηκε έπειτα από σειρά δημοσιευμάτων της Wall Street Journal, σύμφωνα με τα οποία φέρεται να ζήτησε από τον Ντίτερς να εξοφλήσει λογαριασμό πιστωτικής της κάρτας ύψους 100.000 δολαρίων, προσφέροντάς του πρόσβαση σε αξιωματούχους της κυβέρνησης πριν από την επικύρωση του διορισμού της.

Η Γκίλφοϊλ αρνήθηκε τις καταγγελίες, ενώ ο Ντίτερς δήλωσε ότι σκοπεύει πλέον να καταθέσει αγωγή εναντίον της για συκοφαντική δυσφήμιση.

Ο Ντίτερς δήλωσε την Τρίτη ότι εξαρχής στόχος του ήταν να αξιοποιήσει το σκάνδαλο με την Γκίλφοϊλ προκειμένου να τραβήξει την προσοχή της κυβέρνησης Τραμπ, ελπίζοντας ότι θα εισακούσει τις εκκλήσεις του για την έκδοση του Ντουράνι στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Μετά την αποχώρηση της Γκίλφοϊλ, ο Ντίτερς δήλωσε ότι έχει ήδη αρχίσει να επικοινωνεί με αξιωματούχους της κυβέρνησης, συνεχίζοντας τις πιέσεις για την ικανοποίηση του αιτήματός του, όπως αναφέρει το The Hill.

«Θα συνεχίσω να πιέζω ασταμάτητα τον πρόεδρο Τραμπ για την έκδοση του δρ. Ντουράνι στις Ηνωμένες Πολιτείες», δήλωσε.

Μιλώντας στην εκπομπή, ο Ντίτερς ξεκαθάρισε ότι η Γκίλφοϊλ δεν θα είναι ο τελευταίος στόχος του, εάν η κυβέρνηση δεν ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του. Κατονόμασε μάλιστα τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς ως έναν από τους αξιωματούχους που είχαν «αγνοήσει» το αίτημά του στο παρελθόν.

«Ο Τζέι Ντι Βανς είναι ένας από εκείνους που αγνόησαν το αίτημά μου και δεν πρόκειται να τον αφήσω να ξεφύγει», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο Ντίτερς ανέφερε ότι έχει ήδη στείλει μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε αξιωματούχους του Λευκού Οίκου, μεταξύ των οποίων και η προσωπάρχης Σούζι Γουάιλς, επαναλαμβάνοντας το αίτημά του.

«Έθεσα την εξής απαίτηση: έκδοση και έρευνα, διαφορετικά όχι μόνο θα καταθέσω αγωγή εναντίον της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, αλλά δεν πρόκειται να σταματήσω να μιλάω», δήλωσε.

«Δεν νομίζω ότι η κυβέρνηση Τραμπ θέλει να συνεχιστεί αυτή η ιστορία. Και αν δεν κάνουν αυτό που τους ζητώ, θα φροντίσω να συνεχιστεί», πρόσθεσε.

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