«Η απόφαση για την αποπομπή της Γκίλφοϊλ ελήφθη μέσα σε δύο ημέρες» – Όσα αποκάλυψε η δημοσιογράφος που έκανε την ερώτηση στον Λευκό Οίκο

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Μόλις δύο ημέρες χρειάστηκαν για να αποφασιστεί η απομάκρυνση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ από τη θέση της πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα, σύμφωνα με όσα αποκάλυψε η δημοσιογράφος της Daily Mail, Ελίνα Σιράζ, μιλώντας στην εκπομπή «Χωρίς Φίλτρο» του ΕΡΤnews. Η ίδια, επικαλούμενη πηγή της στον Λευκό Οίκο, περιέγραψε το παρασκήνιο της απόφασης, τις πληροφορίες που συγκέντρωναν τα αμερικανικά Μέσα Ενημέρωσης και την αιφνιδιαστική ανακοίνωση από τη νέα εκπρόσωπο Τύπου της αμερικανικής προεδρίας.

Παρά την έκταση που έλαβε η υπόθεση, η Σιράζ εκτίμησε ότι η αποχώρηση της Γκίλφοϊλ δεν αναμένεται να μεταβάλει ουσιαστικά τις σχέσεις Αθήνας και Ουάσιγκτον. Αναγνώρισε, ωστόσο, ότι οι εξελίξεις είχαν προσωπικές και διπλωματικές συνέπειες, ενώ παραμένουν ανοιχτά ερωτήματα για τη διαδοχή στην αμερικανική πρεσβεία και την εξέλιξη των καταγγελιών που έχουν διατυπωθεί σε βάρος της πρώην πρέσβειρας.

Η ερώτηση στον Λευκό Οίκο που έφερε την ανακοίνωση

Η δημοσιογράφος, η οποία παρακολουθεί τις δραστηριότητες του Λευκού Οίκου και την πορεία της Γκίλφοϊλ από την άφιξή της στην Ελλάδα, τον Νοέμβριο του περασμένου έτους, βρέθηκε στο επίκεντρο κατά την πρώτη ενημέρωση των δημοσιογράφων από τη νέα εκπρόσωπο Τύπου.

Η ερώτησή της αφορούσε το μέλλον της πρέσβειρας και το ενδεχόμενο ο Ντόναλντ Τραμπ να εξετάζει την απομάκρυνσή της. Η απάντηση που έλαβε ήταν απρόσμενη: Η εκπρόσωπος ανακοίνωσε ότι είχε ζητηθεί από την Γκίλφοϊλ να παραιτηθεί και να εγκαταλείψει το αξίωμά της. Η ανακοίνωση έγινε χωρίς να έχει προηγηθεί κάποια σαφής δημόσια προειδοποίηση, προκαλώντας έκπληξη στους δημοσιογράφους που βρίσκονταν στην αίθουσα.

Ακολούθησαν ερωτήσεις προς τον Αμερικανό πρόεδρο, λίγο πριν από την αναχώρησή του για την Αλάσκα. Σύμφωνα με την περιγραφή της Σιράζ, ο Τραμπ κράτησε αποστάσεις από την πρέσβειρα, αναφερόμενος στην παλαιότερη σχέση της με τον γιο του. Η δημοσιογράφος επιχείρησε, παράλληλα, να μάθει ποιος θα μπορούσε να την αντικαταστήσει, χωρίς να εξασφαλίσει συγκεκριμένη απάντηση.

Το παρασκήνιο των δύο ημερών και η επίσκεψη Ρούμπιο

Η ταχύτητα της απόφασης ήταν ένα από τα στοιχεία που ξεχώρισε η Σιράζ, καθώς οι πληροφορίες που είχαν προηγηθεί δεν προϊδέαζαν για τόσο άμεση κατάληξη.

«Μου είπε μια πηγή στον Λευκό Οίκο ότι αυτή η απόφαση ελήφθη σε δύο μέρες», ανέφερε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας τις ταχύτατες εξελίξεις στην Ουάσιγκτον.

Στο ίδιο πλαίσιο αναφέρθηκε στην πρόσφατη επίσκεψη του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, στην Ελλάδα. Ο Αμερικανός υπουργός εκφώνησε ομιλία με φόντο την Ακρόπολη, ενώ η Γκίλφοϊλ τον υποδέχθηκε με αγκαλιά, δίνοντας δημόσια την εικόνα ομαλών σχέσεων. Ωστόσο, σύμφωνα με όσα μετέφερε η δημοσιογράφος από τις πηγές της, η πρέσβειρα γνώριζε ήδη ότι η αποχώρησή της ήταν θέμα χρόνου.

Η υπόθεση είχε εν τω μεταξύ λάβει μεγάλες διαστάσεις στον αμερικανικό Τύπο, με τα δημοσιεύματα να εντείνουν σταδιακά την πίεση γύρω από την παρουσία της στην Αθήνα.

Ο μεγάλος όγκος καταγγελιών και η δυσαρέσκεια

Η Σιράζ μίλησε και για το υλικό που συγκέντρωσε από την Ελλάδα και τις ΗΠΑ, καθώς και για την πληθώρα πληροφοριών που δέχθηκε, αναφερόμενη στα δημοσιεύματα, μεταξύ των οποίων και εκείνο της Wall Street Journal. Όπως εξήγησε, πολλοί άνθρωποι επικοινώνησαν μαζί της για να της μεταφέρουν πληροφορίες και να της αποστείλουν στοιχεία, γραπτά και ηχητικά.

«Πολλοί άνθρωποι με πήραν τηλέφωνο, επικοινώνησαν μαζί μου και μου έστειλαν υλικό, σε βαθμό που είχα τόσο υλικό που δεν ήξερα τι να το κάνω», ανέφερε.

Περιγράφοντας την εξέλιξη της υπόθεσης, χρησιμοποίησε την εικόνα μιας χιονοθύελλας που μετατράπηκε σε χιονοστιβάδα, καθώς τα στοιχεία και τα δημοσιεύματα πολλαπλασιάζονταν και το θέμα αποκτούσε ολοένα μεγαλύτερη προβολή στις ΗΠΑ.

Τι θα γίνει με την πρεσβεία και τον διάδοχο

Ανοιχτό παραμένει το ζήτημα της επόμενης ημέρας στην αμερικανική πρεσβεία της Αθήνας. Μέχρι να οριστεί νέος πρέσβης, καθήκοντα θα ασκεί ο επιτετραμμένος Τζος Χακ, διπλωμάτης με σημαντική εμπειρία και γνώση των θεμάτων της περιοχής.

Δεν έχει διευκρινιστεί αν η αμερικανική κυβέρνηση θα προχωρήσει άμεσα στην επιλογή αντικαταστάτη ή αν η θέση θα παραμείνει κενή για μεγαλύτερο διάστημα. Η δεύτερη εκδοχή δεν θα αποτελούσε μεμονωμένη περίπτωση, καθώς η κυβέρνηση Τραμπ έχει αφήσει χωρίς πρεσβευτή 92 από τις συνολικά 196 αμερικανικές πρεσβείες στο εξωτερικό, οι οποίες λειτουργούν με επιτετραμμένους. Μεταξύ των χωρών αυτών συγκαταλέγονται η Γερμανία, η Βουλγαρία, η Σλοβακία, η Ουκρανία, η Αίγυπτος, η Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Βιετνάμ, η Βολιβία και η Κολομβία.

Η επιλογή του επόμενου πρέσβη ενδέχεται να επηρεαστεί και από το αποτέλεσμα των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ. Αν δεν κινηθούν εγκαίρως οι διαδικασίες, ώστε η εξέταση του υποψηφίου από την αρμόδια επιτροπή της Γερουσίας και η έγκρισή του από την Ολομέλεια να ολοκληρωθούν πριν από το τέλος του έτους, ενδεχόμενη επικράτηση των Δημοκρατικών στη Γερουσία θα μπορούσε να δυσκολέψει την έγκριση μιας νέας υποψηφιότητας, μέσα στο ήδη πολωμένο πολιτικό περιβάλλον.

Οι καταγγελίες και τα δημοσιεύματα για τη θητεία της

Παράλληλα με την αναζήτηση διαδόχου, παραμένει σε εκκρεμότητα η διερεύνηση των καταγγελιών που έχουν διατυπωθεί σε βάρος της Γκίλφοϊλ. Η ίδια και οι δικηγόροι της έχουν απορρίψει όσα της αποδίδονται, ενώ στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα. Μέχρι στιγμής, δεν έχει γίνει γνωστό αν αυτή έχει λάβει τη μορφή επίσημης έρευνας του Γενικού Επιθεωρητή (IG formal probe).

Την ίδια ώρα, οι επικεφαλής των Δημοκρατικών στις Επιτροπές Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας και της Βουλής έχουν ζητήσει επίσημη διερεύνηση. Εφόσον οι ενδιάμεσες εκλογές μεταβάλουν τους συσχετισμούς στο Κογκρέσο, ενδέχεται να ανοίξει ο δρόμος για ευρύτερη έρευνα σχετικά με όσα έχουν δημοσιευθεί.

Η Wall Street Journal είχε φέρει την Αμερικανίδα πρέσβειρα στο επίκεντρο της δημοσιότητας με σειρά αναφορών. Σε ένα από τα δημοσιεύματα γινόταν λόγος για συζήτηση κατά την οποία η Γκίλφοϊλ φέρεται να υποστήριξε, με αφορμή τη Ρουμανία, ότι οι ΗΠΑ μπορούν να ανατρέπουν κυβερνήσεις. Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, η τοποθέτηση αυτή εκλήφθηκε ως έμμεση απειλή και προς τον υπουργό Ενέργειας, Σ. Παπασταύρου, ο οποίος είχε απαντήσει στη Βουλή ότι «δεν τέθηκε ποτέ ζήτημα πίεσης ή απειλής της χώρας μας να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια και ότι κάτι τέτοιο δεν θα γινόταν ποτέ ανεκτό».

Άλλα δημοσιεύματα αναφέρονταν στις σχέσεις της με Έλληνες επιχειρηματίες, αλλά και σε συνεργάτη της που φέρεται να ανέλαβε ρόλο λομπίστα για ελληνική εταιρεία με δραστηριότητα στον ενεργειακό τομέα, στον οποίο η ίδια προωθούσε έργα. Στο επίκεντρο βρέθηκαν επίσης οι μετακινήσεις της με ιδιωτικά τζετ και η παρουσία της σε κοινωνικές εκδηλώσεις, με τα σχετικά έξοδα να αποδίδονται σε επιχειρηματίες. Από την πλευρά της, η Γκίλφοϊλ έχει υποστηρίξει, μέσω δηλώσεων και των δικηγόρων της, ότι είχε ενημερώσει το Στέιτ Ντιπάρτμεντ για τις κινήσεις της, προκειμένου να διασφαλίζεται η τήρηση του κώδικα δεοντολογίας.

Η απομάκρυνση και οι επιπτώσεις στις διμερείς σχέσεις

Η περίπτωση της Γκίλφοϊλ ξεχωρίζει και ως προς τον τρόπο με τον οποίο ανακοινώθηκε η αποχώρησή της. Στο παρελθόν είχαν υπάρξει περιπτώσεις στις οποίες ζητήθηκε η απομάκρυνση Αμερικανών πρέσβεων από τις χώρες όπου υπηρετούσαν. Το 2019, κατά την πρώτη θητεία Τραμπ, είχε αποφασιστεί η ανάκληση της πρέσβειρας Μάρι Γιοβάνοβιτς από το Κίεβο, δύο χρόνια πριν από την ολοκλήρωση της θητείας της. Η υπόθεση της Γκίλφοϊλ, ωστόσο, παρουσιάζεται ως η πρώτη περίπτωση κατά την οποία ο Λευκός Οίκος ζήτησε δημόσια την παραίτηση εν ενεργεία πρέσβειρας.

Η επιλογή της είχε επίσης συγκριθεί με εκείνη του Τομ Μπαράκ, προσωπικού φίλου του Τραμπ που τοποθετήθηκε στην Άγκυρα. Ο Μπαράκ διαθέτει διευρυμένες αρμοδιότητες και διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην αμερικανική πολιτική στη Μέση Ανατολή, παρά τη φιλοτουρκική στάση που του αποδίδεται.

Η Γκίλφοϊλ, από την πλευρά της, είχε αποκτήσει υψηλή αναγνωρισιμότητα στις ΗΠΑ λόγω της σχέσης της με τον γιο του Αμερικανού προέδρου, της προηγούμενης επαγγελματικής της πορείας στο FOX News και των τηλεοπτικών εμφανίσεών της. Η επιλογή της για την Αθήνα είχε επικριθεί, καθώς, σύμφωνα με το σχετικό δημοσίευμα, θεωρήθηκε περισσότερο τοποθέτηση προσώπου με στενούς δεσμούς με τον Τραμπ, παρά επιλογή διπλωμάτη με γνώση της περιοχής και εμπειρία στις διεθνείς σχέσεις, σε μια περίοδο γεωπολιτικών ανακατατάξεων.

Η Σιράζ, πάντως, δεν θεωρεί ότι η αποχώρηση θα διαταράξει τη συνεργασία των δύο χωρών. Απαντώντας ευθέως στο ερώτημα για τις διπλωματικές συνέπειες, δήλωσε: «Όχι, δεν πιστεύω ότι επηρεάζει τις σχέσεις Ελλάδας – ΗΠΑ». Όπως εκτίμησε, η θέση θα καλυφθεί από άλλο πρόσωπο και η διμερής συνεργασία θα συνεχιστεί.

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