Εμπορικό πλοίο τυλίχθηκε στις φλόγες στη Μαύρη Θάλασσα – Άγνωστο αν χτυπήθηκε από drone

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Ένα εμπορικό πλοίο αγκυροβολημένο σε ρουμανικά χωρικά ύδατα τυλίχθηκε στις φλόγες αργά το βράδυ της Τετάρτης, 14/10, και το πλήρωμά του απομακρύνθηκε με ασφάλεια, ανακοίνωσαν οι ρουμανικές αρχές. Πρόκειται για το πολλοστό συμβάν στη Μαύρη Θάλασσα που υπογραμμίζει τους κινδύνους για τη ναυσιπλοΐα κοντά στην ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ.

Ο υπουργός Άμυνας της Ρουμανίας, Ράντου Μιρούτα, είπε ότι είναι ασαφές ακόμη αν το πλοίο μεταφοράς χημικών προϊόντων και πετρελαίου Yara J, με σημαία Κομόρος, χτυπήθηκε από μη επανδρωμένο σκάφος. Διεξάγεται έρευνα για την υπόθεση.

BREAKING: 🇷🇴 Another ship has been hit in the Black Sea, inside Romanian territorial waters, approximately 8–10 nautical miles southeast of Sulina. The commercial vessel Yara J, sailing under the Comoros flag and carrying coal to Ukraine, was struck by a drone, triggering an explosion and fire. The Syrian crew was evacuated and is safe. — GeoInsider (@InsiderGeo) October 14, 2026

Νωρίτερα, πολλά μη επανδρωμένα αεροσκάφη παραβίασαν τον εναέριο χώρο της Ρουμανίας κοντά στα σύνορά της με την Ουκρανία.

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