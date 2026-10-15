Ιράν: Πλοίο βυθίστηκε μετά από πρόσκρουση σε νάρκη στο Στενό του Ορμούζ (Video)

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Πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων βυθίστηκε στα νερά νότια του Στενού του Ορμούζ, αφού φέρεται να προσέκρουσε σε νάρκη και να τυλίχθηκε στις φλόγες, σύμφωνα με ανακοίνωση των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν στις 14/10.

Όπως μετέδωσε το Associated Press, επικαλούμενο την ιρανική πλευρά, το πλοίο μετέφερε περισσότερα από 2.500 εμπορευματοκιβώτια. Η φωτιά επεκτάθηκε μετά την έκρηξη, με συνέπεια το σκάφος να βυθιστεί. Οι ιρανικές αρχές υποστήριξαν ότι το πλοίο κινούνταν σε διαδρομή που χαρακτήρισαν «παράνομη και επικίνδυνη», χωρίς να δώσουν περισσότερες πληροφορίες για την ταυτότητά του.

Footage from earlier this morning of the Singaporean container ship – GFS PRIDE #IranWar #Hormuz https://t.co/Vzy0ZyXywb — Live-AIS.com (@live_ais_com) October 14, 2026

Οι Φρουροί της Επανάστασης κάλεσαν παράλληλα τα τοπικά πλοία και τους αλιείς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, καθώς εμπορευματοκιβώτια από το βυθισμένο πλοίο παρέμεναν στην επιφάνεια της θάλασσας.

🔻🔹‼️iPhone phones and other goods are floating on the surface of the sea after a container ship sank in the Strait of Hormuz due to colliding with a naval mine. https://t.co/EsJ3zWuN8X — Silent Politics◾️ (@silentpolitics1) October 14, 2026

Το πλοίο ταυτοποιήθηκε ως το GFS PRIDE, με σημαία Σιγκαπούρης.

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