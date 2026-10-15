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15.10.2026 01:02

Ιράν: Πλοίο βυθίστηκε μετά από πρόσκρουση σε νάρκη στο Στενό του Ορμούζ (Video)

15.10.2026 01:02
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Πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων βυθίστηκε στα νερά νότια του Στενού του Ορμούζ, αφού φέρεται να προσέκρουσε σε νάρκη και να τυλίχθηκε στις φλόγες, σύμφωνα με ανακοίνωση των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν στις 14/10.

Όπως μετέδωσε το Associated Press, επικαλούμενο την ιρανική πλευρά, το πλοίο μετέφερε περισσότερα από 2.500 εμπορευματοκιβώτια. Η φωτιά επεκτάθηκε μετά την έκρηξη, με συνέπεια το σκάφος να βυθιστεί. Οι ιρανικές αρχές υποστήριξαν ότι το πλοίο κινούνταν σε διαδρομή που χαρακτήρισαν «παράνομη και επικίνδυνη», χωρίς να δώσουν περισσότερες πληροφορίες για την ταυτότητά του.

Οι Φρουροί της Επανάστασης κάλεσαν παράλληλα τα τοπικά πλοία και τους αλιείς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, καθώς εμπορευματοκιβώτια από το βυθισμένο πλοίο παρέμεναν στην επιφάνεια της θάλασσας.

Το πλοίο ταυτοποιήθηκε ως το GFS PRIDE, με σημαία Σιγκαπούρης.

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ΠΕΜΠΤΗ 15.10.2026 01:09
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