Nέα πυρά Hurriyet για Γκίλφοϊλ: Παραιτήθηκε «η βασίλισσα των σκανδάλων»

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Απασχολεί έντονα τον τουρκικό Τύπο η αποπομπή της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ από την πρεσβεία των ΗΠΑ στην Αθήνα.

«Παραιτήθηκε η ‘βασίλισσα’ των σκανδάλων – Μεγάλο γεγονός και η άφιξη και η αναχώρησή της» είναι ο τίτλος της εφημερίδα Hurriyet.

Αντίστοιχα και η τουρκική Aksam κάνει λόγο, σύμφωνα με τον ανταποκριτή του ΣΚΑΪ για «πολιτική αυτοκτονία της πρέσβεως με τις υπερβολές της. Ήρθε με λάμψη, έφυγε με σκάνδαλο».

Αναλυτικά γράφει: «Από την πρώτη ημέρα της άφιξής της στην Αθήνα, η Γκίλφοϊλ βρέθηκε στο επίκεντρο της δημόσιας ζωής.

Συχνά εμφανιζόταν σε πάρτι και εκδηλώσεις μαζί με διπλωμάτες, στελέχη της αμερικανικής πρεσβείας, Έλληνες επιχειρηματίες, πολιτικούς, πολυτελή σκάφη και εκπροσώπους της ελληνικής κοινωνικής ελίτ.

Η Αθήνα, η οποία αρχικά είχε θεωρήσει ότι η Γκίλφοϊλ θα μπορούσε να αποτελέσει ένα ισχυρό μέσο πρόσβασης στο στενό περιβάλλον του Ντόναλντ Τραμπ, βρέθηκε αντιμέτωπη με μια απροσδόκητη εξέλιξη.

Η Αθήνα, που είχε επενδύσει στη στήριξη της Γκίλφοϊλ, περιμένει πλέον να δει ποιος θα μπορούσε να είναι ο νέος Αμερικανός πρέσβης.

Η Γκίλφοϊλ, η οποία φωτογραφιζόταν με Έλληνες επιχειρηματίες και πολιτικούς, συμμετείχε σε κοινωνικές εκδηλώσεις και εμφανιζόταν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με εντυπωσιακές αναρτήσεις, ετοιμάζεται τώρα να αποχαιρετήσει την Ελλάδα».

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