Κροατία: Τουλάχιστον δύο νεκροί και δεκάδες τραυματίες από ανατροπή λεωφορείου

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Τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίστηκαν όταν ένα λεωφορείο ανατράπηκε σε αυτοκινητόδρομο της Κροατίας την Κυριακή, σύμφωνα με την αστυνομία.

Το λεωφορείο, με σερβικές πινακίδες, εξετράπη της πορείας του και ανατράπηκε στις 7:25 το πρωί, ενώ κινούνταν με κατεύθυνση το Ζάγκρεμπ. Τα αίτια του δυστυχήματος δεν έχουν διευκρινιστεί.

Dve osobe su poginule, a više od 30 je povređeno u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se jutros oko 7.25 sati dogodila na autoputu u Hrvatskoj, kada se prevrnuo srpski autobus, potvrdila je hrvatska policija. Lakše je povređeno 27 putnika, a šest teže. Povređena i oba vozača.… pic.twitter.com/3wZ98KroWI — N1 Beograd (@n1srbija) November 8, 2026

Ο αυτοκινητόδρομος Α3, όπου έγινε το δυστύχημα, ξεκινά από τα σύνορα με τη Σερβία, περνά από το Ζάγκρεμπ και καταλήγει προς τη Σλοβενία.

Σύμφωνα με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, στο όχημα επέβαιναν 33 επιβάτες και δύο οδηγοί. Ο Νταρίο Κέζεριτς, διοικητής της πυροσβεστικής της κομητείας του Ζάγκρεμπ, δήλωσε στην κρατική τηλεόραση HRT ότι περίπου 20 άνθρωποι τραυματίστηκαν, ορισμένοι σοβαρά.

Φωτογραφίες από το σημείο, που μετέδωσαν τοπικά μέσα, δείχνουν σπασμένα προστατευτικά κιγκλιδώματα και το λεωφορείο πλαγιασμένο στην άκρη του δρόμου. Στο σημείο κλήθηκε και ελικόπτερο, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της HRT.

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