Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Σενάρια έντασης με την Τουρκία και διπλωματικό παιχνίδι με τη Γαλλία

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Σε μια ιδιαίτερα δύσκολη και πολύπλοκη φάση μπαίνει το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου (Great Sea Interconnector), δεδομένου ότι η επανέναρξη των ερευνών του γαλλικού πλοίου «Abeille Marengo», το οποίο αναμένεται σήμερα να αποπλεύσει από την Κρήτη, έφερε, όπως ήταν αναμενόμενο, και αντιδράσεις από την πλευρά της Τουρκίας, η οποία εξέδωσε αντι-NAVTEX.

Ο τουρκικός Τύπος, μάλιστα, εμφανίζεται να δίνει ιδιαίτερη σημασία στη γαλλική εμπλοκή, αν και μέχρι ώρας επιμένει ότι οι συνεννοήσεις δεν έχουν αποδώσει, παρά το γεγονός ότι εστάλη ρηματική διακοίνωση από το Παρίσι, με την οποία η Άγκυρα ενημερώνεται για το έργο, με τη διευκρίνιση πως αυτή η ενημέρωση δεν συνιστά αναγνώριση δικαιοδοσιών.

Την ίδια ώρα, η Αθήνα φαίνεται να έχει αφήσει στη γαλλική πλευρά τη διαχείριση του όλου θέματος, για ευνόητους λόγους. Στην πραγματικότητα, ευελπιστεί ότι οι παραδοσιακά καλές σχέσεις που έχει η Τουρκία με το Παρίσι θα λειτουργήσουν κατευναστικά, ώστε να μην υπάρξουν απρόβλεπτες εξελίξεις.

Άλλωστε, στο Μέγαρο Μαξίμου γνωρίζουν πολύ καλά ότι τη συγκεκριμένη στιγμή δεν υπάρχει κανένα περιθώριο υποχώρησης, στην περίπτωση που η τουρκική πλευρά εμφανίσει τα πολεμικά της πλοία απέναντι στο γαλλικό ερευνητικό πλοίο.

Διπλωματικοί κύκλοι εμφανίζονται, πάντως, να εξετάζουν όλα τα πιθανά σενάρια με τα οποία θα μπορούσε να βρεθεί αντιμέτωπη η χώρα μας.

Τα δύο σενάρια και ο φόβος επανάληψης της Κάσου

Το χειρότερο σενάριο είναι, φυσικά, αυτό που θέλει τους γείτονές μας να πράξουν όπως και το 2024, όταν, στην Κάσο, βγήκαν τουρκικά πολεμικά πλοία και παρεμπόδισαν τις έρευνες του υπό ιταλική σημαία «Ievoli Relume», με αποτέλεσμα οι εργασίες να διακοπούν και το έργο να μείνει στον αέρα. Τότε ήταν, άλλωστε, που η Ελλάδα αναγκάστηκε να υποχωρήσει δύο φορές, προκειμένου να μην υπάρξουν χειρότερες εξελίξεις.

Αυτή τη φορά, η Αθήνα διαμηνύει ότι «η χώρα μας θα υπερασπιστεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα και, αν απαιτηθεί, θα υπάρξει επιχειρησιακή αντιμετώπιση τουρκικών προκλήσεων». Πληροφορίες λένε, μάλιστα, ότι το υπουργείο Εθνικής Άμυνας έχει επεξεργαστεί όλα τα πιθανά σενάρια και έχει καταστρώσει σχέδια επί χάρτου για όλα τα ενδεχόμενα.

Το δεύτερο σενάριο είναι, προφανώς, το καλύτερο και θέλει την Τουρκία, μετά τους υψηλούς τόνους που κράτησε όταν ανακοίνωσε την αντι-NAVTEX, να μην προχωρά σε άλλες κινήσεις και να παρακολουθεί από μακριά το έργο. Σε αυτή την περίπτωση, θα μπορούσε απλώς να συνεχίσει με την ίδια ρητορική, χωρίς, ωστόσο, να δημιουργήσει κάποιο ουσιαστικό πρόβλημα.

Να θυμίσουμε ότι η Άγκυρα επανέφερε τις αξιώσεις της για θαλάσσιες περιοχές της Ανατολικής Μεσογείου, υποστηρίζοντας ότι οι έρευνες απαιτούν τη δική της συγκατάθεση.

Πάντως, ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών το Σάββατο υποστήριξε ότι το ζήτημα των NAVTEX έχει επιλυθεί και ότι όλα εξελίσσονται φυσιολογικά. Η δήλωση αυτή επιδέχεται πολλές ερμηνείες και γι’ αυτό η Αθήνα περιμένει να δει πώς θα κυλήσουν τα πράγματα τις επόμενες ώρες.

«Ελλάδα και Κύπρος είναι οι χώρες που αδειοδοτούν τις εργασίες των ερευνών για ένα έργο το οποίο έχει χαρακτηριστεί ευρωπαϊκού κοινού ενδιαφέροντος και στο οποίο συμμετέχουν γαλλικές εταιρείες», σημείωσε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στην κυριακάτικη ανάρτησή του, τονίζοντας ότι «είναι σημαντικό να είναι απολύτως κατανοητό ότι έργα διασυνδεσιμότητας, όπως ο GSI, αποτελούν στρατηγικές επενδύσεις που ενισχύουν την ενεργειακή αυτάρκεια και την περιφερειακή συνεργασία και σταθερότητα, συμβάλλοντας στην ειρήνη και την ασφάλεια στην ευρύτερη περιοχή».

Υπενθυμίζεται ότι η ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης – Κύπρου (Great Sea Interconnector, GSI) έχει ενταχθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα Έργα Κοινού Ενδιαφέροντος (Projects of Common Interest – PCI), με χρηματοδότηση ύψους 657 εκατ. ευρώ, και ότι ο γαλλικός όμιλος Meridiam (66%) έχει το πλειοψηφικό πακέτο, με τον ΑΔΜΗΕ να έχει μικρή συμμετοχή.

Το γαλλικό ερευνητικό πλοίο «Abeille Marengo», πάντως, βρίσκεται στο λιμάνι του Ηρακλείου από τις 27 Οκτωβρίου και επρόκειτο αρχικά να αποπλεύσει το Σάββατο 7 Νοεμβρίου, αλλά ο απόπλους αναβλήθηκε για διπλωματικούς λόγους. Ανακοινώθηκε, ωστόσο, ότι η διαδικασία θα ξεκινήσει τελικά σήμερα, με ό,τι αυτό σημαίνει…

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