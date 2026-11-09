Σιβυλλικός Τραμπ για την Ουκρανία: «Θα έχει διαφορετική μορφή μετά τον πόλεμο – Το μίσος μεταξύ Ζελένσκι και Πούτιν εμπόδιο για τη συμφωνία»

Takeaways by to pontiki AI Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ...

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Ανοιχτό το ενδεχόμενο μεταβολών στην εδαφική επικράτεια της Ουκρανίας στο πλαίσιο μιας ενδεχόμενης συμφωνίας με τη Ρωσία, λίγες ημέρες πριν από τις διαπραγματεύσεις που θα πραγματοποιηθούν με αμερικανική διαμεσολάβηση μεταξύ Κιέβου και Μόσχας στο Αμπού Ντάμπι άφησε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

«Πιστεύω ότι θα το καταφέρουμε και πιστεύω ότι πρόκειται να συμβεί, και στο τέλος η Ουκρανία θα έχει λίγο διαφορετικό σχήμα», δήλωσε ο Τραμπ στην εκπομπή «60 Minutes» του CBS, σε συνέντευξή του που δόθηκε στη δημοσιότητα τη Δευτέρα.

Οι δηλώσεις του έγιναν ενόψει των τριμερών συνομιλιών μεταξύ Ουκρανίας, Ρωσίας και ΗΠΑ, οι οποίες έχουν προγραμματιστεί για τις 10 και 11 Νοεμβρίου στο Αμπού Ντάμπι, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίστηκε αισιόδοξος για την προοπτική επίτευξης συμφωνίας, παρά το γεγονός ότι οι δύο πλευρές εξακολουθούν να έχουν σημαντικές διαφωνίες τόσο για το εδαφικό όσο και για τις εγγυήσεις ασφάλειας που θα ισχύσουν μετά από μια ενδεχόμενη κατάπαυση του πυρός.

«Πραγματοποιείται μια πολύ σημαντική συνάντηση», ανέφερε ο Τραμπ. «Πιστεύω ότι αυτός ο πόλεμος θα τελειώσει και θα τελειώσει σύντομα. Και ο μόνος λόγος που θα τελειώσει είναι εξαιτίας μου».

President Trump says he believes the war in Ukraine will end soon, adding that ultimately there could be changes to the country’s borders: “They're going to end up with a little bit different shape Ukraine.” https://t.co/KL9y0GUqWo pic.twitter.com/UgeoxsRnQy November 9, 2026

Δεν έδωσε, ωστόσο, περαιτέρω διευκρινίσεις για το τι ακριβώς εννοούσε όταν μίλησε για διαφορετική μορφή της Ουκρανίας, ούτε προσδιόρισε ποιες ενδεχόμενες εδαφικές μεταβολές θεωρεί πιθανές.

Τραμπ: Το μίσος μεταξύ Ζελένσκι και Πούτιν εμπόδιο για τη συμφωνία

Όταν ο Τραμπ ρωτήθηκε ποιο θεωρεί ότι είναι το μεγαλύτερο εμπόδιο για την επίτευξη μιας συμφωνίας, απέδωσε τη δυσκολία στις προσωπικές σχέσεις μεταξύ των δύο ηγετών.

«Ήταν το μίσος μεταξύ Ζελένσκι και Πούτιν», δήλωσε.

Στη συνέχεια, όταν κλήθηκε να σχολιάσει αν η εχθρική στάση του Ουκρανού προέδρου απέναντι στον Πούτιν είναι δικαιολογημένη, δεδομένης της ρωσικής εισβολής, ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε σε αυτό που χαρακτήρισε έλλειψη σεβασμού προς τη Μόσχα κατά τη διάρκεια προηγούμενης συνάντησης των δύο προέδρων.

Speaking to 60 Minutes, President Trump stated that they are “very close” to a deal aimed at ending Russia’s invasion of Ukraine, adding that during their first round of negotiations Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy showed “great disrespect” to Putin and Russia. pic.twitter.com/UqWzxrYqWv — OSINTdefender (@sentdefender) November 9, 2026

Ερωτηθείς, τέλος, ποιον από τους δύο ηγέτες εμπιστεύεται περισσότερο, τον Πούτιν ή τον Ζελένσκι, ο Τραμπ απέφυγε να επιλέξει πλευρά.

«Προτιμώ να μην το πω, αλλά τα πάω καλά και με τους δύο», απάντησε, προσθέτοντας ότι δεν θεωρεί πως ο Ρώσος πρόεδρος παρατείνει σκόπιμα τις διαπραγματεύσεις.

Ρούμπιο: Πρόοδος στις συζητήσεις για τις εγγυήσεις ασφάλειας

Πρόοδο στις συνομιλίες σχετικά με τις μεταπολεμικές ρυθμίσεις ασφάλειας για την Ουκρανία και την Ευρώπη διαπίστωσε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, αφήνοντας να εννοηθεί ότι ενδέχεται να υπάρξουν περαιτέρω εξελίξεις μετά τις διαπραγματεύσεις αυτής της εβδομάδας.

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας έκανε τις δηλώσεις πριν από την επίσκεψή του στο Παρίσι, όπου επρόκειτο να συναντηθεί με τους υπουργούς Εξωτερικών των χωρών της G7.

Όπως εξήγησε, το βασικό ζήτημα που βρίσκεται υπό συζήτηση αφορά το πλαίσιο ασφάλειας που θα χρειαστεί να διαμορφωθεί, ώστε να προστατεύεται η Ουκρανία αλλά και η ευρωπαϊκή ήπειρος συνολικά μετά το τέλος του πολέμου.

«Πώς θα είναι η αρχιτεκτονική ασφάλειας της Ουκρανίας μετά τον πόλεμο και, ευρύτερα, της ευρωπαϊκής ηπείρου;» διερωτήθηκε ο Ρούμπιο απευθυνόμενος στους δημοσιογράφους.

«Νομίζω ότι σε αυτό αναφέρεται ο πρόεδρος, στο ότι έχουν γίνει κάποια βήματα σε ό,τι αφορά το πώς θα μπορούσε να είναι αυτή η αρχιτεκτονική μετά τη σύγκρουση», πρόσθεσε.

🇺🇸🇺🇦 Marco Rubio says the United States, Ukraine and Europe have made progress discussing a possible postwar security framework for Ukraine.



Rubio says talks scheduled for this week could produce further advances.



The discussions are moving beyond wartime assistance toward the… — Ahmad Shah Mohibi (@WarGuy_) November 9, 2026

Από την πλευρά της, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, επιβεβαίωσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συμμετάσχει επίσης στις διαδικασίες στο Αμπού Ντάμπι, μαζί με τους εταίρους της.

Την παρουσία της Γαλλίας στις διαπραγματεύσεις επιβεβαίωσε και ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας, Ζαν-Νοέλ Μπαρό.

«Αγκάθι» στα διαπραγματεύσεις το εδαφικό

Παρά τις διπλωματικές προσπάθειες, Μόσχα και Κίεβο εξακολουθούν να απέχουν σημαντικά από μια συμφωνία, με το μέλλον των ουκρανικών εδαφών που βρίσκονται υπό ρωσική κατοχή να αποτελεί ένα από τα βασικότερα σημεία αντιπαράθεσης.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν έχει επανειλημμένα ζητήσει από την Ουκρανία να αποσύρει τις στρατιωτικές της δυνάμεις από τέσσερις περιφέρειες, τις οποίες η Μόσχα ανακοίνωσε ότι προσάρτησε το 2022, παρά το γεγονός ότι δεν κατάφερε ποτέ να αποκτήσει τον πλήρη έλεγχό τους.

Παράλληλα, το Κρεμλίνο επιμένει ότι το Κίεβο θα πρέπει να εγκαταλείψει την προοπτική ένταξής του στο ΝΑΤΟ και να αποδεχθεί περιορισμούς τόσο στο μέγεθος όσο και στις επιχειρησιακές δυνατότητες των ενόπλων δυνάμεών του.

Η ουκρανική πλευρά έχει απορρίψει κατηγορηματικά τις απαιτήσεις για εδαφικές παραχωρήσεις, ακόμη και σε περιοχές τις οποίες οι ρωσικές δυνάμεις δεν έχουν καταφέρει να καταλάβουν. Ταυτόχρονα, το Κίεβο υπογραμμίζει ότι απαιτούνται αξιόπιστες εγγυήσεις ασφάλειας, προκειμένου να αποτραπεί το ενδεχόμενο μιας νέας ρωσικής επίθεσης στο μέλλον.

Η Ουκρανία έχει ζητήσει να προηγηθεί άμεση κατάπαυση του πυρός, ως πρώτο βήμα για μια συνολικότερη διευθέτηση της σύγκρουσης. Υποστηρίζει, παράλληλα, ότι τα εδαφικά ζητήματα θα πρέπει τελικά να συζητηθούν απευθείας μεταξύ του Βολοντίμιρ Ζελένσκι και του Βλαντίμιρ Πούτιν.

Διαβάστε επίσης:

Ο Πάπας Λέων επικρίνει έντονα τα μέτρα λιτότητας του Μιλέι κατά την επίσκεψή του στην Αργεντινή (Photos/Videos)

Η Λεπέν αρνήθηκε ότι είναι φασίστρια: «Ούτε στοιχεία φασισμού υπάρχουν στο πρόγραμμά μας, ούτε διακρίσεις στη Γαλλία, είναι η λιγότερο ρατσιστική χώρα στον κόσμο»

Κινήσεις κατευνασμού των διαδηλωτών από τη γαλλική κυβέρνηση: Αυξάνει τον κατώτατο μισθό κατά… 24 ευρώ











