Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειος στο επίκεντρο εκδήλωσης του ΙΝΑΠ και του Νικόλα Φαραντούρη

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Τις γεωπολιτικές προκλήσεις στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο βάζει στο επίκεντρο η εκδήλωση που διοργανώνουν σήμερα, Παρασκευή 13 Νοεμβρίου, το Ινστιτούτο «Αλέξανδρος Παπαναστασίου» (ΙΝΑΠ) και ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Νικόλας Φαραντούρης.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί από τις 17:00 έως τις 20:00 στα γραφεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Αθήνα.

Τα δύο πάνελ της εκδήλωσης

Στο πρώτο πάνελ, από τις 17:00 έως τις 18:00, με θέμα «Ελλάδα, Τουρκία, ΗΠΑ, ΕΕ στη γεωπολιτική σκακιέρα», θα μιλήσουν ο ευρωβουλευτής και καθηγητής Ευρωπαϊκού Δικαίου Νικόλας Φαραντούρης, ο ομότιμος καθηγητής Στρατηγικής και πρόεδρος του Συμβουλίου Διεθνών Σχέσεων Αθανάσιος Πλατιάς και η καθηγήτρια Στρατηγικού Χωρικού Σχεδιασμού στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Στέλλα Σοφία Κυβέλου. Τη συζήτηση θα συντονίσει ο πρόεδρος του ΙΝΑΠ και υποναύαρχος ε.α. Στέλιος Φενέκος.

Στο δεύτερο πάνελ, από τις 18:00 έως τις 19:00, με θέμα «Γεωπολιτικά διλήμματα και πολιτικές επιλογές», θα συμμετάσχουν ο βουλευτής της ΝΔ και καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και Εξωτερικής Πολιτικής Άγγελος Συρίγος, ο βουλευτής Επικρατείας και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος και ο αντιναύαρχος ε.α. και πρώην αρχηγός Στόλου Γιάννης Παυλόπουλος. Τον συντονισμό έχει η δημοσιογράφος Έφη Κουτσοκώστα.

Στις 19:00 θα ακολουθήσουν ερωτήσεις και συζήτηση. Τα γραφεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου βρίσκονται στη λεωφόρο Βασιλίσσης Αμαλίας 8, με είσοδο από την οδό Ξενοφώντος.

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