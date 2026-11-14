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14.11.2026 23:53

«Ας πούμε ότι σήμερα δεν μας θέλει…»: Αμηχανία με τεχνικό πρόβλημα στη συνέντευξη Τύπου του υπουργού Μεταφορών των ΗΠΑ για το μπλακ αουτ στις αερομεταφορές (Video)

14.11.2026 23:53
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Έτοιμος να ξεκινήσει τη συνέντευξη Τύπου για την τεχνική βλάβη που προκάλεσε χάος στα αεροδρόμια των ΗΠΑ, ο υπουργός Μεταφορών Σον Ντάφι αντιμετώπισε πρόβλημα με το μικρόφωνο.

Ο Ντάφι ανέβηκε στο βήμα το Σάββατο το πρωί (τοπική ώρα) σε ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση, όταν ακούστηκε ένας ενοχλητικός θόρυβος.

Οι τεχνικοί έσπευσαν στη συνέχεια να διορθώσουν το πρόβλημα με τον ήχο, υπό το ελαφρώς σαστισμένο βλέμμα του υπουργού Μεταφορών, αντιμέτωπος με μια κρίση στις αερομεταφορές που αποδίδεται στις απαρχαιωμένες υποδομές.

«Ειλικρινά ντροπιαστικό», σχολίασε ένας δημοσιογράφος του CNN.

Παίρνοντας το μικρόφωνο, ο υπουργός μίλησε στη συνέχεια: «Δοκιμή, ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, έξι, επτά».

«Ας πούμε ότι σήμερα δεν μας θέλει…» ξεστόμισε, εμφανώς ενοχλημένος από τα τρία λεπτά ζωντανής τεχνικής δυσκολίας, ενώ εκατοντάδες χιλιάδες Αμερικανοί προσπαθούσαν να καταλάβουν τι προκάλεσε τις περισσότερες από 17.000 ακυρώσεις πτήσεων σε περίπου 24 ώρες.

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