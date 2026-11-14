search
ΚΥΡΙΑΚΗ 15.11.2026 00:20
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

14.11.2026 22:51

Πορτογαλία: Χιλιάδες διαδηλωτές στους δρόμους κατά της στεγαστικής κρίσης

14.11.2026 22:51
portogalia (1)

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν σήμερα στους δρόμους της Λισαβόνας και περίπου 30 άλλων πορτογαλικών πόλεων για να διαμαρτυρηθούν για τη στεγαστική κρίση, η οποία έχει μετατραπεί σε κεντρικό θέμα δημόσιας συζήτησης τις τελευταίες εβδομάδες.

«Μειώστε τα ενοίκια, αυξήστε τους μισθούς» φώναζαν διαδηλωτές στην πορτογαλική πρωτεύουσα.

Πτυχιούχος στον τομέα επικοινωνιών, ο Νταβίντ Πίτερς, εργαζόμενος με μερική απασχόληση, εξακολουθεί να ζει με τους γονείς του, αλλά, στα 23 του, θέλει να γίνει ανεξάρτητος. «Η στέγαση είναι το κύριο εμπόδιο (…), γι’ αυτό διαδηλώνουμε σήμερα», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο.

«Θέλουμε απλώς ένα μέρος για να μπορούμε να σπουδάσουμε, αλλά δεν μπορούμε να βρούμε στέγαση σε αξιοπρεπή κατάσταση, και επιπλέον, ζητούν τιμές που κανείς δεν μπορεί να αντέξει οικονομικά», δήλωσε η Ματίλντε Κούνια, 20 ετών, η οποία σπουδάζει Καλές Τέχνες στην Κοΐμπρα, στην κεντρική Πορτογαλία.

Πορτογαλία: Χιλιάδες διαδηλωτές στους δρόμους για τη στεγαστική κρίση

«Με τα λίγα που βγάζουμε και το επίπεδο των ενοικίων, είμαστε η χώρα με την μεγαλύτερη ανισότητα στην Ευρώπη», προσθέτει η Μαίτε Τσάβες, μια 40χρονη Ουρουγουανή που ζει στη Λισαβόνα εδώ και 17 χρόνια.

Η Πορτογαλία είναι η χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου οι τιμές των ακινήτων έχουν αυξηθεί περισσότερο σε σχέση με το εισόδημα των νοικοκυριών μεταξύ 2015 και 2025, με τον δείκτη που μετρά αυτήν την αύξηση να σημειώνει άνοδο 60,8% κατά την περίοδο αυτή, πολύ μπροστά από την Ολλανδία, η οποία έρχεται δεύτερη με αύξηση 34,3%, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύθηκαν αυτή την εβδομάδα από την Eurostat.

Η σημερινή διαδήλωση ξεκίνησε μετά την ψήφιση από τη Βουλή ενός νομοσχεδίου μεταρρύθμισης που στοχεύει ιδίως στην απλοποίηση και την επιτάχυνση των εξώσεων ενοικιαστών.

Το νομοσχέδιο που πρότεινε η δεξιά κυβέρνηση, η οποία δεν διαθέτει απόλυτη πλειοψηφία στη Βουλή, πέρασε την πρώτη του ανάγνωση στα τέλη Σεπτεμβρίου χάρη στην αποχή της ακροδεξιάς, ακόμη και όταν η Ισπανία συγκλονιζόταν από διαδηλώσεις μετά την έξωση μιας 80χρονης γυναίκας από τη Μαδρίτη, η οποία στη συνέχεια πέθανε.

Πορτογαλία: Χιλιάδες διαδηλωτές στους δρόμους για τη στεγαστική κρίση

Από τότε, ακολουθώντας το παράδειγμα του στησίματος σκηνών και κατασκηνώσεων που ξεπήδησαν σε ισπανικές πόλεις, ακτιβιστές για τα δικαιώματα στέγασης στην Πορτογαλία έχουν ξεκινήσει ένα κίνημα που προσπαθεί να στήσει σκηνές σε εμβληματικές πλατείες στη Λισαβόνα και το Πόρτο, στο βόρειο τμήμα της χώρας.

Αυτοί οι διαδηλωτές έχουν αντιμετωπίσει την σκληρή στάση των αρχών και έχουν εκδιωχθεί βίαια από την αστυνομία σε πολλές περιπτώσεις.

Ο πρόεδρος Αντόνιο Ζοσέ Σεγκούρο έχει ζητήσει διάλογο μεταξύ της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης, αλλά οι συναντήσεις μεταξύ του πρωθυπουργού Λουίς Μοντενέγκρο και της ακροδεξιάς, της δεύτερης μεγαλύτερης πολιτικής δύναμης στο κοινοβούλιο και των Σοσιαλιστών δεν έχουν αποφέρει καμία απτή πρόοδο.

Ο πρόεδρος, μέλος του Σοσιαλιστικού Κόμματος, «δίνει προσοχή στην κρίση της στέγασης και έχει προσπαθήσει να ακούσει και να κινητοποιήσει όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη με σκοπό την επίλυσή της», ανακοίνωσε χθες η προεδρία μετά τη συνάντηση του Σεγκούρο με εκπροσώπους οργανώσεων για τα δικαιώματα της στέγασης.

Διαβάστε επίσης:

Ισραήλ: Ο Νετανιάχου θέλει συγκυβέρνηση, ο Άιζενκοτ του «ρίχνει» άκυρο – «Τα πολιτικά κόλπα του πρώην πρωθυπουργού δεν πιάνουν σε μένα»

Κροατία: Η στιγμή που οι νοσηλευτές του ψυχιατρείου βασανίζουν μέχρι θανάτου τον ασθενή (ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΚΛΗΡΟ VIDEO)

Σαουδική Αραβία: Εκτέλεση δύο ανδρών για τρομοκρατία – Μόλις 14 ετών ο ένας όταν φέρεται να διέπραξε τα αδικήματα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ypourgos metaforon ipa (1)
MEDIA

«Ας πούμε ότι σήμερα δεν μας θέλει…»: Αμηχανία με τεχνικό πρόβλημα στη συνέντευξη Τύπου του υπουργού Μεταφορών των ΗΠΑ για το μπλακ αουτ στις αερομεταφορές (Video)

stuart sterling (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος στη Βρετανία: Αποπέμπεται ο επικεφαλής της Αρχής για την Ηθική μετά από καταγγελίες για σεξουαλική παρενόχληση γυναικών

jared_kushner_new
ΚΟΣΜΟΣ

Κούσνερ από Άμπου Ντάμπι: «Επόμενος στόχος οι απευθείας συζητήσεις μεταξύ Ρωσίας και Ευρώπης» – «Το ΝΑΤΟ πυλώνας ασφάλειας»

portogalia (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Πορτογαλία: Χιλιάδες διαδηλωτές στους δρόμους κατά της στεγαστικής κρίσης

eizenkot netanyahou (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Ο Νετανιάχου θέλει συγκυβέρνηση, ο Άιζενκοτ του «ρίχνει» άκυρο – «Τα πολιτικά κόλπα του πρώην πρωθυπουργού δεν πιάνουν σε μένα»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
giannis-malamas1
LIFESTYLE

Γιάννης Μάλαμας: Η εξομολόγηση του γιου του Σωκράτη Μάλαμα για τη σύλληψή του (Video)

hegseth metallio
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Χέγκσεθ απένειμε μετάλλιο στον φρουρό που τον επέπληξε στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη

apopombes_ND
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέα Δημοκρατία: Ούτε ένας, ούτε δύο, ούτε τέσσερις, αλλά... 44 οι «γαλάζιοι» που αποπέμφθηκαν από το 2019 ως σήμερα

abu dhabi synomilies – new
ΚΟΣΜΟΣ

Bild: Αποχώρηση της Φινλανδίας από το ΝΑΤΟ και απομάκρυνση βάσεων από τη Βαλτική βάζει στο τραπέζι η Ρωσία - Η νέα αρχιτεκτονική ασφάλειας της Ευρώπης

Greece
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Τι γράφουν τα ξένα ΜΜΕ μετά τον διεθνή διασυρμό της Ελλάδας από την Ολλανδία με 7-0 (Photos)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 15.11.2026 00:05
ypourgos metaforon ipa (1)
MEDIA

«Ας πούμε ότι σήμερα δεν μας θέλει…»: Αμηχανία με τεχνικό πρόβλημα στη συνέντευξη Τύπου του υπουργού Μεταφορών των ΗΠΑ για το μπλακ αουτ στις αερομεταφορές (Video)

stuart sterling (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος στη Βρετανία: Αποπέμπεται ο επικεφαλής της Αρχής για την Ηθική μετά από καταγγελίες για σεξουαλική παρενόχληση γυναικών

jared_kushner_new
ΚΟΣΜΟΣ

Κούσνερ από Άμπου Ντάμπι: «Επόμενος στόχος οι απευθείας συζητήσεις μεταξύ Ρωσίας και Ευρώπης» – «Το ΝΑΤΟ πυλώνας ασφάλειας»

1 / 3