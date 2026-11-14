Σαουδική Αραβία: Εκτέλεση δύο ανδρών για τρομοκρατία – Μόλις 14 ετών ο ένας όταν φέρεται να διέπραξε τα αδικήματα

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Η εκτέλεση δύο Σαουδαράβων για υποθέσεις που συνδέονται με την τρομοκρατία ανακοινώθηκε σήμερα από το υπουργείο Εσωτερικών της χώρας. Σύμφωνα με οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων με έδρα το Λονδίνο, ένας από τους εκτελεσθέντες είχε κατηγορηθεί για συμμετοχή σε διαδηλώσεις όταν ήταν μόλις 14 ετών.

Η Σαουδική Αραβία συγκαταλέγεται στις χώρες με τις περισσότερες θανατικές εκτελέσεις παγκοσμίως. Σύμφωνα με στοιχεία της Διεθνούς Αμνηστίας, βρίσκεται στην τρίτη θέση της σχετικής κατάταξης για την περίοδο 2022-2025, μετά την Κίνα και το Ιράν.

Στην ανακοίνωσή του, το υπουργείο Εσωτερικών υποστήριξε ότι οι δύο άνδρες καταδικάστηκαν για «τρομοκρατικά εγκλήματα». Μεταξύ των πράξεων που τους αποδόθηκαν ήταν η συμμετοχή σε ξένη τρομοκρατική οργάνωση, οι επανειλημμένες ένοπλες επιθέσεις εναντίον μελών των δυνάμεων ασφαλείας, η κατοχή όπλων, καθώς και η παροχή οικονομικής και επιχειρησιακής υποστήριξης για τρομοκρατικές ενέργειες στο βασίλειο.

Ωστόσο, η υπόθεση του ενός εκ των εκτελεσθέντων έχει προκαλέσει ιδιαίτερη ανησυχία στις οργανώσεις υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Συνελήφθη το 2020 – Κατήγγειλε βασανιστήρια

Όπως αναφέρει η οργάνωση Reprieve, ο Τζαουάντ Κουρίρις κατηγορήθηκε ότι οργάνωσε και συμμετείχε σε διαδηλώσεις, οι οποίες είχαν προγραμματιστεί μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, όταν ήταν 14 ετών.

Ο ίδιος συνελήφθη τον Δεκέμβριο του 2020 και, σύμφωνα με την οργάνωση, προχώρησε σε ομολογία έπειτα από βασανιστήρια.

Η Reprieve επισημαίνει ότι από τον Αύγουστο του 2025 έχουν εκτελεστεί πέντε άνδρες που ανήκαν στη σιιτική κοινότητα και ήταν ανήλικοι κατά τον χρόνο τέλεσης των αδικημάτων για τα οποία κατηγορήθηκαν. Οι υποθέσεις τους συνδέονταν με τη συμμετοχή τους σε διαδηλώσεις κατά την περίοδο της Αραβικής Άνοιξης, το 2011 και το 2012, στην ανατολική επαρχία της χώρας.

Στο στόχαστρο η σιιτική μειονότητα

Η συγκεκριμένη περιοχή φιλοξενεί την πλειονότητα της σιιτικής μειονότητας της Σαουδικής Αραβίας, η οποία εδώ και χρόνια καταγγέλλει διακρίσεις και περιθωριοποίηση σε ένα βασίλειο με κυρίαρχη τη σουνιτική κοινότητα.

Στα μέσα Οκτωβρίου είχαν εκτελεστεί ακόμη πέντε άνδρες στην ίδια επαρχία, αντιμετωπίζοντας παρόμοιες κατηγορίες.

Από την αρχή του έτους, οι σαουδαραβικές αρχές έχουν προχωρήσει σε 17 εκτελέσεις για υποθέσεις «τρομοκρατίας», κυρίως στην ανατολική περιοχή της χώρας. Το 2025 είχαν καταγραφεί 40 αντίστοιχες εκτελέσεις.

211 εκτελέσεις από την αρχή του έτους

Συνολικά, ο αριθμός των ανθρώπων που έχουν εκτελεστεί στη Σαουδική Αραβία από την αρχή του έτους ανέρχεται σε 211, εκ των οποίων οι 100 ήταν Σαουδάραβες, σύμφωνα με την καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου (AFP).

Ιδιαίτερα αυξημένες είναι οι εκτελέσεις για υποθέσεις διακίνησης ναρκωτικών, οι οποίες έχουν φτάσει τις 126. Ανάμεσα στους εκτελεσθέντες βρίσκονται 90 αλλοδαποί, συμπεριλαμβανομένων 34 Αιθιόπων.

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