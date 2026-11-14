Κύπρος: Σοβαρά τραυματίας 33χρονος Ρώσος έπειτα από άγριο ξυλοδραμό από ομάδα Ουκρανών – Κινδυνεύει να χάσει το μάτι του, συνελήφθησαν οι δράστες

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Σοβαρά τραυματισμένος νοσηλεύεται ένας 33χρονος Ρώσος, ο οποίος δέχθηκε επίθεση το βράδυ της Παρασκευής (13/11), στην περιοχή της Σαριπόλου, στη Λεμεσό της Κύπρου. Ο άνδρας υπέστη κατάγματα στο πρόσωπο και αιμορραγία στο αριστερό μάτι, με τους γιατρούς να μην αποκλείουν το ενδεχόμενο να χάσει την όρασή του από το συγκεκριμένο μάτι.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν τέσσερα άτομα από την Ουκρανία, τρεις άνδρες ηλικίας 22, 23 και 23 ετών, καθώς και μία 22χρονη γυναίκα. Οι τέσσερις οδηγήθηκαν ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού, το οποίο διέταξε την προσωποκράτησή τους για έξι ημέρες.

Σύμφωνα με πληροφορίες του philenews.com, η συμπλοκή ενδέχεται να ξεκίνησε από κάτι που φέρεται να είπε ο 33χρονος στη 22χρονη σύντροφο ενός από τους εμπλεκόμενους. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, οι εμπλεκόμενοι φέρονται να βρίσκονταν υπό την επήρεια αλκοόλ.

Όταν οι αστυνομικοί εξήγησαν στον πρώτο ύποπτο τους λόγους της σύλληψής του, εκείνος απάντησε στα αγγλικά «I protect my wife» («Προστατεύω τη σύζυγό μου»), ενώ οι υπόλοιποι τρεις περιορίστηκαν στη λέξη «ok».

Οι Αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες της επίθεσης και αναμένεται να λάβουν καταθέσεις από τους συλληφθέντες με τη βοήθεια διερμηνέα.

Τον βρήκαν αιμόφυρτο στο έδαφος

Η Αστυνομία ενημερώθηκε για την ύπαρξη τραυματισμένου άνδρα περίπου στις 00:20 τα ξημερώματα του Σαββάτου (14/11). Αστυνομικοί που έφτασαν στην περιοχή της Σαριπόλου εντόπισαν τον 33χρονο πεσμένο στο έδαφος και τραυματισμένο.

Αρχικά μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν κάταγμα στα οστά του προσώπου, θλαστικά τραύματα και αιμορραγία στο αριστερό μάτι.

Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του, κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου αναμένεται να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση στη γναθοχειρουργική κλινική.

Από τις ιατρικές εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκαν οι τέσσερις ύποπτοι διαπιστώθηκε ότι ο 22χρονος είχε υποστεί κάταγμα στη μύτη, ενώ οι υπόλοιποι έφεραν εκδορές και μώλωπες σε διάφορα σημεία του σώματός τους.

Όλοι έλαβαν την απαραίτητη ιατρική φροντίδα και στη συνέχεια πήραν εξιτήριο. Κατά την παρουσίασή τους στο δικαστήριο, ο δικηγόρος τους δεν έφερε ένσταση στο αίτημα της Αστυνομίας για εξαήμερη κράτηση.

Η έρευνα συνεχίζεται, προκειμένου να εξακριβωθεί ο ρόλος κάθε εμπλεκομένου και να διαπιστωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε σοβαρά ο 33χρονος.

Διαβάστε επίσης:

Κροατία: Σάλος με τον θάνατο 32χρονου ψυχασθενή που φέρεται να προκλήθηκε από υπερβολική χρήση βίας από νοσηλευτές

«Αν μπορούν να μπουν, ας μπουν»: Οδηγός λεωφορείου στις ΗΠΑ επιβιβάζει δύο… άλογα (Video)

ΗΠΑ: Ολοκληρώθηκε το «μπλε κύμα» στις ενδιάμεσες εκλογές – Στους Δημοκρατικούς και η Αλάσκα