Πολυτεχνείο 2026: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθήνα από 15 έως 18 Νοεμβρίου

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Από αύριο, Κυριακή 15 Νοεμβρίου, ξεκινούν οι τριήμερες εκδηλώσεις μνήμης για την 53η επέτειο του Πολυτεχνείου, με κορύφωση την καθιερωμένη πορεία από την πύλη της Πατησίων έως και την Αμερικανική Πρεσβεία, την Τρίτη 17 Νοεμβρίου.
Η Τροχαία προχωρά σε σταδιακές απαγορεύσεις στάθμευσης και διακοπές κυκλοφορίας γύρω από το Πολυτεχνείο, το Σύνταγμα και την Πρεσβεία των ΗΠΑ.
Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν από το πρωί της Κυριακής έως το πρωί της Τετάρτης 18/11.
Από τις 06:00 το πρωί της Κυριακής 15/11 έως τις 06:00 της Τετάρτης 18/11 θα ισχύει απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης, καθώς και σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στους εξής δρόμους:
Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν από το πρωί της Κυριακής έως το πρωί της Τετάρτης 18/11.
Από τις 06:00 το πρωί της Κυριακής 15/11 έως τις 06:00 της Τετάρτης 18/11 θα ισχύει απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης, καθώς και σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στους εξής δρόμους:
Στο ίδιο ωράριο την Τρίτη 17-11-2026 (απαγόρευση στάσης/στάθμευσης από τις 06.00΄ και σταδιακή διακοπή κυκλοφορίας από το μεσημέρι), οι ρυθμίσεις επεκτείνονται στις Λεωφόρους Κηφισίας και Μεσογείων, καθώς και στους δρόμους γύρω από την Πρεσβεία των Η.Π.Α.:
Σύμφωνα με απόφαση της «Οδικές Συγκοινωνίες Α.Ε.», θα πραγματοποιηθούν έκτακτες τροποποιήσεις στα δρομολόγια και τις στάσεις των μέσων μαζικής μεταφοράς (Λεωφορεία – Τρόλεϊ), ενώ η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής θα εφαρμόσει μέτρα διευκόλυνσης της κυκλοφορίας στην ευρύτερη περιοχή του Κέντρου της Αθήνας.
Οι οδηγοί καλούνται, από την Κυριακή 15-11-2026 έως και την Τρίτη 17-11-2026, να αποφύγουν την κίνηση και τη στάθμευση των οχημάτων τους στους χώρους των εκδηλώσεων, κατά μήκος της διαδρομής της πορείας, πέριξ της Πρεσβείας των Η.Π.Α. και στην ευρύτερη περιοχή του Κέντρου, τόσο για τη δική τους εξυπηρέτηση όσο και για την αποτροπή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων.
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