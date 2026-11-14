Σύλληψη 34χρονου στο «Βενιζέλος» για εισαγωγή και διακίνηση παράνομων φαρμακευτικών και αναβολικών σκευασμάτων

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Συνελήφθη το μεσημέρι της Παρασκευής 13 Νοεμβρίου στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος» 34χρονος αλλοδαπός, κατηγορούμενος για εισαγωγή, κατοχή και διακίνηση παράνομων φαρμακευτικών και αναβολικών σκευασμάτων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., στις 5 Νοεμβρίου 2026, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αλίμου, εντόπισαν σε εγκαταστάσεις εταιρείας ταχυμεταφορών, ταχυδρομικό δέμα που περιείχε μεγάλο αριθμό αναβολικών σκευασμάτων και είχε ως τελικό προορισμό το Παρίσι της Γαλλίας. Από την έρευνα προέκυψε ότι την αποστολή του είχε οργανώσει ο 34χρονος.

Ακολούθησε η σύλληψη του 34χρονου στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, όταν εντοπίστηκε να κατέχει βαλίτσα, η οποία περιείχε δισκία και φιαλίδια απαγορευμένων ουσιών, με σκοπό την περαιτέρω διακίνησή τους.

Συνολικά, από το ταχυδρομικό δέμα και την κατοχή του συλληφθέντος, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-80.000- αναβολικά δισκία,

-799- φιαλίδια αναβολικού σκευάσματος,

-400- δισκία απαγορευμένων ουσιών,

-8- φιαλίδια απαγορευμένων ουσιών,

-4- φιαλίδια αποστειρωμένου διαλύτη και

-2- συσκευές κινητής τηλεφωνίας.

Ο συλληφθείς, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για επιβλαβή φάρμακα και παράβαση της φαρμακευτικής νομοθεσίας, οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

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