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14.11.2026 20:09

Άλιμος: Συνελήφθη 46χρονος για διακίνηση αναβολικών μέσω social media

14.11.2026 20:09
xapia

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Στη σύλληψη ενός 46χρονου, ο οποίος φέρεται να διακινούσε παράνομα αναβολικές ουσίες μέσω δημοφιλούς μέσου κοινωνικής δικτύωσης, προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αλίμου, το πρωί της 12ης Νοεμβρίου, στην περιοχή του Αλίμου

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., στο πλαίσιο διερεύνησης πληροφοριών για τη δράση του, οι αστυνομικοί τον εντόπισαν και πιστοποίησαν την εγκληματική του δράση ενώ έπειτα από έρευνες στην κατοικία του και σε κατάστημα, εντόπισαν και κατάσχεσαν 721 φιαλίδια αναβολικής ουσίας, ένα πιστόλι με δύο γεμιστήρες, 625 φυσίγγια πυροβόλου όπλου, επτά αρχαία χάλκινα νομίσματα βυζαντινής προέλευσης και σπρέι πιπεριού.

 Σε βάρος του 46χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί φαρμακευτικής νομοθεσίας και επιβλαβών φαρμάκων, περί όπλων, καθώς και περί προστασίας αρχαιοτήτων και πολιτιστικής κληρονομιάς.

 Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.

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