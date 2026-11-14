Παρίσι: Νέα επεισόδια και συγκρούσεις διαδηλωτών με αστυνομικούς (Video)

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Επεισόδια και συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομικών σημειώθηκαν το Σάββατο (14/11) στο κέντρο του Παρισιού, μετά την ολοκλήρωση μεγάλης κινητοποίησης κατά της ακρίβειας και του αυξημένου κόστους ζωής. Στους δρόμους της γαλλικής πρωτεύουσας βρέθηκαν περίπου 9.000 άνθρωποι, για πέμπτο συνεχόμενο Σαββατοκύριακο.

Η πορεία ολοκληρώθηκε στην πλατεία του Έθνους, όπου ομάδες νεαρών συγκρούστηκαν με αστυνομικές δυνάμεις. Κατά τη διάρκεια των επεισοδίων οι διαδηλωτές χρησιμοποιήθηκαν βόμβες μολότοφ, με τους αστυνομικούς να απαντούν με καπνογόνα και χειροβομβίδες κρότου-λάμψης.

🔴 VIDÉO | À Paris, les forces de l'ordre procèdent à la dispersion des manifestants place de la Nation, à l'issue de la manifestation. pic.twitter.com/heWq2EdtJz — SIRÈNES (@SirenesFR) November 14, 2026

Παρά την ένταση που ακολούθησε, το μεγαλύτερο μέρος της διαδήλωσης πραγματοποιήθηκε ειρηνικά. Τα μικροεπεισόδια σημειώνονταν κατά διαστήματα κυρίως στην πίσω πλευρά της πλατείας του Έθνους.

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις αναπτύχθηκαν στην περιοχή, ενώ επιπλέον ομάδες αστυνομικών έφτασαν στο σημείο για να περιορίσουν την ένταση. Οι αστυνομικοί σχημάτισαν κλοιό γύρω από ομάδες νεαρών, προκειμένου να εμποδίσουν τη μετακίνησή τους προς τους γύρω δρόμους και την επέκταση των επεισοδίων.

🔴 ACTE V : premières violences policières lors des mobilisations citoyennes et lycéennes contre la vie chère et la dégradation des conditions d’études. Notre journaliste, présent sur le terrain, a pu filmer et documenter ces scènes de violences pic.twitter.com/VSe5vVkMDs November 14, 2026

Στη συγκέντρωση συμμετείχαν φοιτητές, εργαζόμενοι και μέλη του κινήματος των «Κίτρινων Γιλέκων», με βασικά αιτήματα την αντιμετώπιση της ακρίβειας και τη μείωση των οικονομικών πιέσεων που αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά.

Οι κινητοποιήσεις ξεκίνησαν από φοιτητικές ομάδες και στη συνέχεια διευρύνθηκαν, προσελκύοντας περισσότερους συμμετέχοντες.

[INTERNACIONALES] En Francia, un grupo de policías quedó aislado y fue perseguido por manifestantes a pocos metros de la Plaza de la Nación de París, durante una nueva jornada de protestas contra el aumento del costo de vida. https://t.co/bW3wNGh598 pic.twitter.com/qC8SroCvMF November 14, 2026

Οι διαδηλώσεις συνεχίζονται εδώ και περίπου δύο μήνες, ενώ οι συμμετέχοντες έχουν ήδη ανακοινώσει νέες κινητοποιήσεις μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα.

Manifestation sauvage prêt d opéra #paris pic.twitter.com/oRYB2uLvdO — A T Media (@ATmediaa) November 14, 2026

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