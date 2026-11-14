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14.11.2026 21:15

Παρίσι: Νέα επεισόδια και συγκρούσεις διαδηλωτών με αστυνομικούς (Video)

14.11.2026 21:15
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Επεισόδια και συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομικών σημειώθηκαν το Σάββατο (14/11) στο κέντρο του Παρισιού, μετά την ολοκλήρωση μεγάλης κινητοποίησης κατά της ακρίβειας και του αυξημένου κόστους ζωής. Στους δρόμους της γαλλικής πρωτεύουσας βρέθηκαν περίπου 9.000 άνθρωποι, για πέμπτο συνεχόμενο Σαββατοκύριακο.

Η πορεία ολοκληρώθηκε στην πλατεία του Έθνους, όπου ομάδες νεαρών συγκρούστηκαν με αστυνομικές δυνάμεις. Κατά τη διάρκεια των επεισοδίων οι διαδηλωτές χρησιμοποιήθηκαν βόμβες μολότοφ, με τους αστυνομικούς να απαντούν με καπνογόνα και χειροβομβίδες κρότου-λάμψης.

Παρά την ένταση που ακολούθησε, το μεγαλύτερο μέρος της διαδήλωσης πραγματοποιήθηκε ειρηνικά. Τα μικροεπεισόδια σημειώνονταν κατά διαστήματα κυρίως στην πίσω πλευρά της πλατείας του Έθνους.

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις αναπτύχθηκαν στην περιοχή, ενώ επιπλέον ομάδες αστυνομικών έφτασαν στο σημείο για να περιορίσουν την ένταση. Οι αστυνομικοί σχημάτισαν κλοιό γύρω από ομάδες νεαρών, προκειμένου να εμποδίσουν τη μετακίνησή τους προς τους γύρω δρόμους και την επέκταση των επεισοδίων.

Στη συγκέντρωση συμμετείχαν φοιτητές, εργαζόμενοι και μέλη του κινήματος των «Κίτρινων Γιλέκων», με βασικά αιτήματα την αντιμετώπιση της ακρίβειας και τη μείωση των οικονομικών πιέσεων που αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά.

Οι κινητοποιήσεις ξεκίνησαν από φοιτητικές ομάδες και στη συνέχεια διευρύνθηκαν, προσελκύοντας περισσότερους συμμετέχοντες.

Οι διαδηλώσεις συνεχίζονται εδώ και περίπου δύο μήνες, ενώ οι συμμετέχοντες έχουν ήδη ανακοινώσει νέες κινητοποιήσεις μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα.

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