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14.11.2026 22:28

Ισραήλ: Ο Νετανιάχου θέλει συγκυβέρνηση, ο Άιζενκοτ του «ρίχνει» άκυρο – «Τα πολιτικά κόλπα του πρώην πρωθυπουργού δεν πιάνουν σε μένα»

14.11.2026 22:28
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Ο Γκάντι Άιζενκοτ, αντίπαλος του Μπενιαμίν Νετανιάχου στην κούρσα για τον σχηματισμό της επόμενης ισραηλινής κυβέρνησης, κατήγγειλε σήμερα τα «κόλπα» του απερχόμενου πρωθυπουργού, ο οποίος ζήτησε τον σχηματισμό κυβέρνησης εθνικής ενότητας και διαπραγματεύσεις, παρόλο που οι συνομιλίες μεταξύ των κομμάτων τους έχουν ήδη προγραμματιστεί για αύριο Κυριακή.

«Ο Νετανιάχου ζητά διαπραγματεύσεις ενώ έχουν ήδη προγραμματιστεί, ισχυρίζεται ότι θέλει ενότητα, αλλά (…) διχάζει και προκαλεί εντάσεις σαν να μην υπάρχει αύριο», δήλωσε ο Άιζενκοτ, προσθέτοντας ότι ο απερχόμενος πρωθυπουργός «έχει συνειδητοποιήσει την ήττα του στις εκλογές».

«Καλή η προσπάθεια, αλλά αυτά τα κόλπα δεν πιάνουν σε μένα», πρόσθεσε.

Νωρίτερα σήμερα ο Νετανιάχου ζήτησε εκ νέου τον σχηματισμό μιας κυβέρνησης εθνικής ενότητας μαζί με τον αντίπαλό του Άιζενκοτ, υποστηρίζοντας ότι αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να «εγγυηθεί η ασφάλεια του Ισραήλ» απέναντι στο Ιράν, την απειλή του οποίου ο απερχόμενος πρωθυπουργός ορκίστηκε να εξαλείψει «μια για πάντα».

Ο Νετανιάχου επαναλαμβάνει ότι μόνο μια κυβέρνηση εθνικής ενότητας μπορεί να «εγγυηθεί την ασφάλεια του Ισραήλ»

Ο Ισραηλινός απερχόμενος πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ζήτησε εκ νέου σήμερα τον σχηματισμό μιας κυβέρνησης εθνικής ενότητας μαζί με τον αντίπαλό του Γκάντι Άιζενκοτ, υποστηρίζοντας ότι αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να «εγγυηθεί η ασφάλεια του Ισραήλ» απέναντι στο Ιράν, την απειλή του οποίου ο απερχόμενος πρωθυπουργός ορκίστηκε να εξαλείψει «μια για πάντα».

Η συνάντησή του την Πέμπτη με τον Άιζενκοτ, στον οποίο έχει δοθεί η εντολή για σχηματισμό της κυβέρνησης, «ενίσχυσε μόνο την πεποίθησή (μου) ότι είναι απαραίτητο, αυτή τη στιγμή, να σχηματιστεί μια κυβέρνηση εθνικής ενότητας», η οποία μπορεί να «εγγυηθεί την ασφάλεια του Ισραήλ για πολλά χρόνια», δήλωσε ο Νετανιάχου σε βιντεοσκοπημένη δήλωση.

Αυτή η κυβέρνηση, είπε, θα πρέπει να περιλαμβάνει «όλα τα κόμματα» που αναγνωρίζουν «το Ισραήλ ως κράτος του εβραϊκού λαού», για να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις ασφαλείας, ιδίως το Ιράν, του οποίου το καθεστώς «δεν θα διστάσει να χρησιμοποιήσει πυρηνικά όπλα εναντίον μας», υποστήριξε.

Υποστηριζόμενος από 67 μέλη του κοινοβουλίου μετά τις εκλογές της 27ης Οκτωβρίου, ο Άιζενκοτ έχει στη διάθεσή του 28 ημέρες, που μπορεί να παραταθούν κατά 14 ημέρες, για να σχηματίσει κυβέρνηση μετά από εκλογές χωρίς να διαφαίνεται προς το παρόν ότι μπορεί να εξασφαλίσει πλειοψηφία.

Οι διαπραγματεύσεις αναμένεται δύσκολες, ιδίως όσον αφορά τη συμμετοχή των αραβο-ισραηλινών κομμάτων, τα οποία κατέχουν 19 έδρες και θα μπορούσαν να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο.

Η κυβέρνηση εθνικής ενότητας που υποστηρίζει ο Νετανιάχου θα συγκέντρωνε τα κύρια σιωνιστικά εβραϊκά κόμματα, από τη δεξιά προς το κέντρο, και θα απέκλειε τα αραβο-ισραηλινά κόμματα, τα οποία αποκαλεί «υποστηρικτές της τρομοκρατίας» και τα οποία, σύμφωνα με τον ίδιο, «δεν θα είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν αυτή την τεράστια πρόκληση» απέναντι στο Ιράν.

Μια τέτοια κυβέρνση εθνικής ενότητας θα μπορούσε να βασιστεί σε μια εναλλαγή της πρωθυπουργίας μεταξύ Νετανιάχου και Άιζενκοτ, με τον καθένα να ηγείται της κυβέρνησης με τη σειρά του, όπως έχει εφαρμοστεί στην ισραηλινή πολιτική στο παρελθόν.

Ο Άιζενκοτ δήλωσε έτοιμος να υποδεχθεί μέλη του Λικούντ, του κόμματος του Νετανιάχου, και του Θρησκευτικού Σιωνισμού, του ακροδεξιού κόμματος του απερχόμενου υπουργού Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμότριτς, υπό την προϋπόθεση ότι η επιθυμία τους για ενότητα είναι «ειλικρινής» και ότι αυτός θα ηγηθεί της κυβέρνησης.

Ωστόσο, μια συμφωνία μεταξύ των δύο αντιπάλων παραμένει δύσκολο να φανταστεί κανείς, καθώς ο Άιζενκοτ έχει δηλώσει ότι δεν θα υπηρετήσει υπό τον Νετανιάχου.

Χθες Παρασκευή, ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης καταδίκασε αυτό που χαρακτήρισε «ρατσιστική και επιθετική εκστρατεία» που εξαπολύει ο απερχόμενος πρωθυπουργός κατά της ισραηλινής αραβικής μειονότητας, η οποία αντιπροσωπεύει περίπου το 20% του πληθυσμού.

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ΣΑΒΒΑΤΟ 14.11.2026 22:35
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ΚΟΣΜΟΣ

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