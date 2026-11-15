Όχι στην τσιμεντοποίηση: Κεραυνοί Δούκα για τη μεταφορά των πολεοδομιών στην κεντρική διοίκηση, θεατής η ΚΕΔΕ

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Με ιδιαίτερα αιχμηρό τρόπο παρεμβαίνει ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, στο ζήτημα της μεταφοράς των πολεοδομιών από τους δήμους στην κεντρική διοίκηση, καταγγέλλοντας ότι η κυβερνητική πρωτοβουλία ανοίγει τον δρόμο για νέα επέλαση της τσιμεντοποίησης στις πόλεις, προς όφελος των εργολαβικών συμφερόντων.

«Η κυβέρνηση καταθέτει νομοσχέδιο που παίρνει τις πολεοδομίες από τους Δήμους και παραδίδει τις πόλεις στην τσιμεντοποίηση», αναφέρει σε σημερινή ανάρτησή του, συνδέοντας ευθέως τη συγκεκριμένη επιλογή με προηγούμενες κυβερνητικές παρεμβάσεις στον τομέα της δόμησης.

Κατά τον δήμαρχο Αθηναίων, πρόκειται για την «τρίτη πράξη του ίδιου έργου», μετά το μπόνους ορόφων και την υπέρμετρη δόμηση σε δήμους της βόρειας Αττικής. Κοινός παρονομαστής, όπως υποστηρίζει, είναι «η υποταγή του αστικού χώρου στα συμφέροντα των εργολάβων». «Να σταματήσουμε τον κατήφορο. Οι πόλεις δεν είναι οικόπεδα προς εκμετάλλευση», τονίζει, θέτοντας το ερώτημα: «Θα τους αφήσουμε;».

Ιδιαίτερη πολιτική σημασία έχει, ωστόσο, και η ευθεία επίθεσή του στην ηγεσία της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), την οποία εγκαλεί για τη στάση της απέναντι στις κυβερνητικές επιλογές. «Προφανώς δεν περιμένουμε τίποτα από την ηγεσία της ΚΕΔΕ, που βάζει συνεχώς πλάτη στα σχέδια της κυβέρνησης», σημειώνει χαρακτηριστικά.

Η παρέμβαση Δούκα επαναφέρει έτσι στο προσκήνιο όχι μόνο τη σύγκρουση για τον έλεγχο της πολεοδομικής πολιτικής, αλλά και το ζήτημα της στάσης της θεσμικής εκπροσώπησης της αυτοδιοίκησης, απέναντι σε μια κυβερνητική πρωτοβουλία που αφαιρεί κρίσιμες αρμοδιότητες από τους δήμους.

Λέμε «ΟΧΙ» στην τσιμεντοποίηση.



Η κυβέρνηση καταθέτει νομοσχέδιο που παίρνει τις πολεοδομίες από τους Δήμους και παραδίδει τις πόλεις στην τσιμεντοποίηση.



Είναι η τρίτη πράξη του ίδιου έργου. Προηγήθηκαν το μπόνους ορόφων και η υπέρμετρη δόμηση σε δήμους της βόρειας Αττικής.… pic.twitter.com/QO111AonpX November 15, 2026

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