search
ΚΥΡΙΑΚΗ 15.11.2026 17:56
search
MENU CLOSE
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

15.11.2026 16:06

Όχι στην τσιμεντοποίηση: Κεραυνοί Δούκα για τη μεταφορά των πολεοδομιών στην κεντρική διοίκηση, θεατής η ΚΕΔΕ

15.11.2026 16:06
xaris-doukas

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Με ιδιαίτερα αιχμηρό τρόπο παρεμβαίνει ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, στο ζήτημα της μεταφοράς των πολεοδομιών από τους δήμους στην κεντρική διοίκηση, καταγγέλλοντας ότι η κυβερνητική πρωτοβουλία ανοίγει τον δρόμο για νέα επέλαση της τσιμεντοποίησης στις πόλεις, προς όφελος των εργολαβικών συμφερόντων.

«Η κυβέρνηση καταθέτει νομοσχέδιο που παίρνει τις πολεοδομίες από τους Δήμους και παραδίδει τις πόλεις στην τσιμεντοποίηση», αναφέρει σε σημερινή ανάρτησή του, συνδέοντας ευθέως τη συγκεκριμένη επιλογή με προηγούμενες κυβερνητικές παρεμβάσεις στον τομέα της δόμησης.

Κατά τον δήμαρχο Αθηναίων, πρόκειται για την «τρίτη πράξη του ίδιου έργου», μετά το μπόνους ορόφων και την υπέρμετρη δόμηση σε δήμους της βόρειας Αττικής. Κοινός παρονομαστής, όπως υποστηρίζει, είναι «η υποταγή του αστικού χώρου στα συμφέροντα των εργολάβων». «Να σταματήσουμε τον κατήφορο. Οι πόλεις δεν είναι οικόπεδα προς εκμετάλλευση», τονίζει, θέτοντας το ερώτημα: «Θα τους αφήσουμε;».

Ιδιαίτερη πολιτική σημασία έχει, ωστόσο, και η ευθεία επίθεσή του στην ηγεσία της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), την οποία εγκαλεί για τη στάση της απέναντι στις κυβερνητικές επιλογές. «Προφανώς δεν περιμένουμε τίποτα από την ηγεσία της ΚΕΔΕ, που βάζει συνεχώς πλάτη στα σχέδια της κυβέρνησης», σημειώνει χαρακτηριστικά.

Η παρέμβαση Δούκα επαναφέρει έτσι στο προσκήνιο όχι μόνο τη σύγκρουση για τον έλεγχο της πολεοδομικής πολιτικής, αλλά και το ζήτημα της στάσης της θεσμικής εκπροσώπησης της αυτοδιοίκησης, απέναντι σε μια κυβερνητική πρωτοβουλία που αφαιρεί κρίσιμες αρμοδιότητες από τους δήμους.

Διαβάστε επίσης:

Μεταφορά συντελεστή δόμησης: Στο Μαξίμου οι 6 δήμαρχοι, θα δουν Μητσοτάκη – Προς οριστική αναδίπλωση η κυβέρνηση, παγώνει η ρύθμιση

Τέλος και στα… φίλτρα των τσιγάρων; Στο τραπέζι η πλήρης απαγόρευση στην ΕΕ

Παγκόσμια πρωτιά για τη Βρετανία: Το Λονδίνο διόρισε «ειδική εκπρόσωπο για την κλιματική ασφάλεια»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
pirosvestiki-rodopi
ΕΛΛΑΔΑ

Κατέρρευσε τμήμα εγκαταλελειμμένου κτιρίου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης

koreatis (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος στη Νότια Κορέα με λογιστή που «αρίστευσε» σε τεστ με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης

phil-collins-lilly-collins
ΜΟΥΣΙΚΗ

Ο Φιλ Κόλινς με μπαστούνι και συνοδό τη κόρη του, Λίλι, στην τιμητική βραδιά του στο Rock & Roll Hall of Fame

polytexneio21
ΕΛΛΑΔΑ

Ιστορικό video-ντοκουμέντο από το 1974: Ξυλούρης, Φαραντούρη και Καλογιάννης τραγουδούν Θεοδωράκη στην πρώτη επέτειο του Πολυτεχνείου 

kokkina daneia 876- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κόκκινα δάνεια: Ώρα απαντήσεων για funds, servicers και «Ηρακλή» – Εξεταστική ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ, προ των ευθυνών της η ΝΔ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
germanou_giamali
MEDIA

Τηλεθέαση Σαββάτου: Στο 0,3% κρίθηκε η πρωτιά το μεσημέρι - Ποια εκπομπή κέρδισε τη μάχη στο δυναμικό κοινό

kefalogianni
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κεφαλογιάννη: Για πρώτη φορά 15 εστιατόρια της Θεσσαλονίκης στον Οδηγό Michelin του 2027

gerapetritis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καλώδιο Ελλάδας - Κύπρου: Ενημέρωση που θύμιζε οπερέτα από τον Γεραπετρίτη, δεν είδε κανείς την επίμαχη γαλλική ρηματική διακοίνωση

giannis-malamas1
LIFESTYLE

Γιάννης Μάλαμας: Η εξομολόγηση του γιου του Σωκράτη Μάλαμα για τη σύλληψή του (Video)

venizelos
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Βενιζέλος επιστρέφει στο κεντρικό πολιτικό παιχνίδι - Τα μετεκλογικά σενάρια, ο ρόλος του Σαμαρά και το θρίλερ της επόμενης ημέρας

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 15.11.2026 17:55
pirosvestiki-rodopi
ΕΛΛΑΔΑ

Κατέρρευσε τμήμα εγκαταλελειμμένου κτιρίου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης

koreatis (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος στη Νότια Κορέα με λογιστή που «αρίστευσε» σε τεστ με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης

phil-collins-lilly-collins
ΜΟΥΣΙΚΗ

Ο Φιλ Κόλινς με μπαστούνι και συνοδό τη κόρη του, Λίλι, στην τιμητική βραδιά του στο Rock & Roll Hall of Fame

1 / 3