Μεταφορά συντελεστή δόμησης: Στο Μαξίμου οι 6 δήμαρχοι, θα δουν Μητσοτάκη – Προς οριστική αναδίπλωση η κυβέρνηση, παγώνει η ρύθμιση

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Στο Μέγαρο Μαξίμου μεταφέρεται πλέον η αντιπαράθεση για τη μεταφορά συντελεστή δόμησης στα βόρεια προάστια της Αθήνας, καθώς ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να συναντηθεί τη Δευτέρα με τους έξι δημάρχους που έχουν αντιδράσει έντονα στον κυβερνητικό σχεδιασμό.

Η συνάντηση θεωρείται καθοριστική για την τύχη της επίμαχης μελέτης, καθώς όλα δείχνουν ότι η κυβέρνηση κινείται προς την κατεύθυνση της απόσυρσης ή της ουσιαστικής αναθεώρησής της, μετά το κύμα αντιδράσεων που προκάλεσε η πρόβλεψη για σημαντική αύξηση της δόμησης σε ήδη επιβαρυμένες περιοχές.

Το γεγονός ότι ο ίδιος ο πρωθυπουργός αναλαμβάνει τη διαχείριση του ζητήματος αποτυπώνει και τις πολιτικές διαστάσεις που έχει αποκτήσει η υπόθεση, καθώς στο μέτωπο των αντιδράσεων πρωταγωνιστούν και δήμαρχοι που προέρχονται από τον χώρο της Νέας Δημοκρατίας.

Το μέτωπο των έξι δημάρχων και τα 584.400 τετραγωνικά

Η αντιπαράθεση ξέσπασε με αφορμή τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τη δημιουργία Ζωνών Υποδοχής Συντελεστή (ΖΥΣ), μέσω των οποίων προβλέπεται η δυνατότητα πρόσθετης δόμησης σε περιοχές της Αττικής.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δημοσιοποιηθεί, μόνο στον Βόρειο Τομέα Αθηνών προβλέπεται δυνατότητα πρόσθετης δόμησης 584.400 τετραγωνικών μέτρων, ενώ μαζί με την Ανατολική Αττική οι πρόσθετες κτιριακές επιφάνειες υπερβαίνουν συνολικά τα 1,6 εκατομμύρια τετραγωνικά μέτρα.

Οι δήμαρχοι Κηφισιάς Βασίλης Ξυπολυτάς, Φιλοθέης – Ψυχικού Χαράλαμπος Μπονάτσος, Χαλανδρίου Συμεών Ρούσσος, Λυκόβρυσης – Πεύκης Μάριος Ψυχάλης, Νέας Ιωνίας Παναγιώτης Μανούρης και Παπάγου – Χολαργού Ηλίας Αποστολόπουλος έχουν συγκροτήσει κοινό μέτωπο, ζητώντας την απόσυρση της μελέτης και την επανεξέταση του σχεδιασμού από μηδενική βάση.

Βασική τους ένσταση είναι ότι η κυβέρνηση προχώρησε στον σχεδιασμό χωρίς προηγούμενη ουσιαστική διαβούλευση με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, παραβλέποντας τις πολεοδομικές ιδιαιτερότητες, τις υφιστάμενες υποδομές και τις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών.

Ιδιαίτερα έντονη υπήρξε η αντίδραση του δημάρχου Κηφισιάς, Βασίλη Ξυπολυτά, ο οποίος κατήγγειλε ότι οι δήμοι βρέθηκαν προ τετελεσμένων αποφάσεων.

Οι παρεμβάσεις Χατζηδάκη – Μαρινάκη και η αναδίπλωση

Η ένταση των αντιδράσεων κινητοποίησε την κυβέρνηση, με τον αντιπρόεδρο Κωστή Χατζηδάκη και τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη να επιχειρούν την αποκλιμάκωση της αντιπαράθεσης.

Ο Κωστής Χατζηδάκης διαβεβαίωσε ότι δεν θα προχωρήσουν αλλαγές χωρίς συνεννόηση με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, ενώ και ο Παύλος Μαρινάκης υπογράμμισε την ανάγκη διαβούλευσης με τους δήμους.

Οι παρεμβάσεις αυτές, σε συνδυασμό με την επικείμενη συνάντηση στο Μαξίμου, ενισχύουν την εκτίμηση ότι ο αρχικός σχεδιασμός δύσκολα μπορεί πλέον να προχωρήσει ως έχει.

Το ερώτημα είναι εάν η κυβέρνηση θα επιλέξει την οριστική απόσυρση της μελέτης ή μια προσωρινή αναστολή, προκειμένου να επανεξεταστούν οι προβλέψεις της.

Σε κάθε περίπτωση, η υπόθεση αναδεικνύει ένα σοβαρό ζήτημα στον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζονται και προωθούνται παρεμβάσεις με σημαντικές συνέπειες στο αστικό περιβάλλον.

Γιατί χρειάστηκε να ξεσηκωθούν έξι δήμαρχοι και να φτάσει το θέμα στο γραφείο του πρωθυπουργού, προκειμένου να ανοίξει ουσιαστικά η συζήτηση για έναν σχεδιασμό που επηρεάζει τη φυσιογνωμία ολόκληρων περιοχών;

Η συνάντηση της Δευτέρας αναμένεται να δώσει απαντήσεις για την τύχη της μεταφοράς συντελεστή δόμησης. Θα αποτελέσει, όμως, και ένα ακόμη τεστ για την κυβερνητική διαχείριση των αντιδράσεων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σε μια υπόθεση όπου η πολιτική πίεση φαίνεται ότι έχει ήδη επιβάλει την επανεξέταση των αρχικών επιλογών.

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