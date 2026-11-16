BRIGHT GROUP και SWOT Hospitality ενώνουν τις δυνάμεις τους για νέες επενδύσεις στον τουρισμό και το Real Estate

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Το BRIGHT GROUP προχωρά σε στρατηγική επένδυση αποκτώντας το 51% της SWOT Hospitality, με στόχο την αξιοποίηση νέων επενδυτικών ευκαιριών και την περαιτέρω ανάπτυξη δραστηριοτήτων στον τουρισμό και την ευρύτερη αγορά του Real Estate. Οι υφιστάμενοι μέτοχοι της SWOT Hospitality, Γιώργος Κωνσταντινίδης (Founder), Στέλιος Κουτσιβίτης (President) και Πάνος Κωνσταντινίδης (CEO), παραμένουν στο μετοχικό σχήμα, διατηρώντας το management.

Η συμφωνία σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο στην αναπτυξιακή πορεία των δύο εταιρειών, συνδυάζοντας τη βαθιά γνώση της αγοράς, την ευρωπαϊκή εμπειρία και τις ισχυρές συμβουλευτικές και τεχνολογικές δυνατότητες του BRIGHT GROUP με την εξειδικευμένη τεχνογνωσία της SWOT Hospitality στη διαχείριση ξενοδοχειακών μονάδων, την ανάπτυξη τουριστικών ακινήτων και την αξιοποίηση επενδυτικών ευκαιριών στον κλάδο της φιλοξενίας.

Το BRIGHT GROUP, με βασικούς πυλώνες δραστηριότητας τη συμβουλευτική και την τεχνολογία, υποστηρίζει επιχειρήσεις και οργανισμούς σε όλο το εύρος της αναπτυξιακής τους πορείας, από τον στρατηγικό σχεδιασμό έως την υλοποίηση. Στο πλαίσιο της στρατηγικής του για επέκταση σε νέους κλάδους μέσω στοχευμένων επενδύσεων, ενισχύει το επιχειρηματικό του οικοσύστημα με την τεχνογνωσία και την εμπειρία της SWOT Hospitality στον τουρισμό και το real estate.

Από την πλευρά της, η SWOT Hospitality, με πολυετή παρουσία στην ελληνική και διεθνή ξενοδοχειακή αγορά, παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες Hotel Management, Advisory, Project Management και Commercial, καλύπτοντας κάθε στάδιο ανάπτυξης, διαχείρισης και εμπορικής αξιοποίησης ξενοδοχειακών ακινήτων. Μέσα από συνεργασίες με ιδιοκτήτες, επενδυτές, real estate developers, private equity funds και διεθνή ξενοδοχειακά brands, συμβάλλει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της εμπορικής απόδοσης και της επενδυτικής αξίας των έργων που αναλαμβάνει.

Η συνεργασία έρχεται σε συνέχεια του έργου Onero στη Μήλο και αποτυπώνει την κοινή στόχευση των δύο πλευρών για την ανάπτυξη νέων επενδυτικών πρωτοβουλιών. Συνδυάζοντας συμπληρωματικές δυνατότητες και εμπειρία, οι δύο εταιρείες επιδιώκουν να αξιοποιήσουν ευκαιρίες στον τομέα του τουριστικού Real Estate.

Ο Γιώργος Πουλόπουλος, CEO του BRIGHT GROUP, δήλωσε: «Η επένδυσή μας στη SWOT Hospitality αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα στη στρατηγική ανάπτυξης του BRIGHT GROUP. Επενδύουμε σε εταιρείες με εξειδικευμένη τεχνογνωσία, ισχυρή παρουσία στην αγορά και ουσιαστικές προοπτικές εξέλιξης. Η εμπειρία της SWOT στον τουρισμό και το Real Estate ενισχύει τις δυνατότητες του Ομίλου και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για νέες συνέργειες και επενδυτικές ευκαιρίες. Στόχος μας είναι να διαμορφώνουμε ένα επιχειρηματικό οικοσύστημα που συνδυάζει διαφορετικές δυνάμεις και δημιουργεί μακροπρόθεσμη αξία».

Από την πλευρά του, ο Πάνος Κωνσταντινίδης, CEO της SWOT Hospitality, ανέφερε:

«Η στρατηγική συνεργασία με το BRIGHT GROUP αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο για τη SWOT Hospitality και την αναπτυξιακή μας πορεία. Έχοντας εδραιώσει την παρουσία μας στον ελληνικό ξενοδοχειακό κλάδο, επιδιώκουμε να αξιοποιήσουμε την εμπειρία και την τεχνογνωσία μας σε νέες επενδυτικές ευκαιρίες, διευρύνοντας περαιτέρω τη δραστηριότητά μας στον χώρο του Real Estate. Η σύμπραξη αυτή ενισχύει τη δυνατότητά μας να συμμετέχουμε στην ανάπτυξη νέων έργων, δημιουργώντας αξία για τους συνεργάτες μας και συμβάλλοντας στη δυναμική εξέλιξη της ελληνικής τουριστικής αγοράς».

Περισσότερες πληροφορίες για το BRIGHT GROUP

Το BRIGHT GROUP είναι ένας δυναμικός ελληνικός επενδυτικός όμιλος που προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις οι οποίες εκτείνονται από τον σχεδιασμό στρατηγικής και την ανάπτυξη επενδύσεων έως την υλοποίηση τεχνολογικών έργων και την ενίσχυση της ψηφιακής ωριμότητας των οργανισμών. Με περισσότερους από 1.000 επαγγελματίες, ανεκτέλεστο υπόλοιπο άνω των €200 εκατ. και παρουσία σε Ελλάδα και Βαλκάνια, διαθέτει ισχυρό αποτύπωμα σε κρίσιμους τομείς όπως η προηγμένη τεχνολογία, ο ψηφιακός μετασχηματισμός, η Τεχνητή Νοημοσύνη, το GovTech και η κυβερνοασφάλεια.

Λειτουργώντας ως holding, ο Όμιλος αναπτύσσεται μέσα από δύο βασικούς πυλώνες δραστηριότητας, το Bright Consulting και το Bright Technology, προσφέροντας καινοτόμες λύσεις που υποστηρίζουν τον συνολικό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων. Ο πυλώνας Bright Consulting περιλαμβάνει τις εταιρείες diadikasia, Bright Business Solutions και Bright Academy, καλύπτοντας ανάγκες στρατηγικής, οργανωτικής ανάπτυξης και εκπαίδευσης, ενώ ο πυλώνας Bright Technology, με τις DIGITech και DigiCar, εστιάζει στην ανάπτυξη και υλοποίηση ψηφιακών λύσεων.

Σχετικά με τη SWOT Hospitality

Η SWOT Hospitality ιδρύθηκε τον Μάιο του 2013 και αποτελεί μία από τις κορυφαίες εταιρείες διαχείρισης ξενοδοχείων με έδρα την Αθήνα. Παράλληλα, εξειδικεύεται στην ανάπτυξη και διαχείριση ακινήτων, στη διαχείριση επενδύσεων και ξενοδοχειακών έργων, καθώς και στην παροχή υπηρεσιών πωλήσεων, μάρκετινγκ και συμβουλευτικής. Η εμπειρία, ο επαγγελματισμός και η ικανότητα της εταιρείας να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στις διαρκώς αυξανόμενες απαιτήσεις της διεθνούς ξενοδοχειακής αγοράς έχουν οδηγήσει κορυφαίους επενδυτές και επιχειρηματίες να της εμπιστευτούν την υλοποίηση των επενδυτικών τους οραμάτων.

Η SWOT Hospitality διαχειρίζεται ξενοδοχειακό χαρτοφυλάκιο αξίας 600 εκατομμυρίων ευρώ στην Ελλάδα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Είναι πιστοποιημένος συνεργάτης (white label operator) διεθνών ξενοδοχειακών αλυσίδων, όπως οι Marriott International, Accor, Hyatt Hotels Corporation, Hilton και Nikki Beach Hotels & Resorts, ενώ συνεργάζεται επίσης με την IHG Hotels & Resorts και Leading Hotels of the World για τη διαχείριση

ξενοδοχειακών μονάδων. Τα έμπειρα στελέχη της εταιρείας διαθέτουν μακρά και επιτυχημένη πορεία στον κλάδο, έχοντας διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην εξαγορά, ανάπτυξη και διαχείριση εμβληματικών ξενοδοχειακών μονάδων, με συνολική δυναμικότητα άνω των 3.500 δωματίων και συνολική αξία που υπερβαίνει το 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα swot.gr.