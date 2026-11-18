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Σε νέα αναβάθμιση των εκτιμήσεών της για τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ προχωρά η Santander, ανεβάζοντας την τιμή-στόχο της μετοχής στα 64 ευρώ, από 62 ευρώ προηγουμένως, και διατηρώντας τη θετική επενδυτική σύσταση «Outperform». Η ισπανική τράπεζα εκτιμά ότι η σταδιακή ωρίμανση των μεγάλων έργων υποδομών και παραχωρήσεων δημιουργεί τις προϋποθέσεις για σημαντική αύξηση της κερδοφορίας τα επόμενα χρόνια.

Σύμφωνα με την ανάλυση, η νέα τιμή-στόχος συνεπάγεται δυνητικό περιθώριο ανόδου άνω του 50%, καθώς η πρόσφατη χρηματιστηριακή υποχώρηση δεν φαίνεται, κατά τη Santander, να αντανακλά τις πραγματικές προοπτικές του ομίλου.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αναθεώρηση των προβλέψεων για τα καθαρά κέρδη. Για το 2026 η Santander αναμένει κέρδη 190 εκατ. ευρώ, έναντι προηγούμενης εκτίμησης 156 εκατ. ευρώ, ενώ για το 2027 ανεβάζει τον πήχη στα 211 εκατ. ευρώ, από 174 εκατ. ευρώ. Για το 2028 η αντίστοιχη πρόβλεψη διαμορφώνεται στα 257 εκατ. ευρώ, από 239 εκατ. ευρώ.

Οι εκτιμήσεις αυτές υπερβαίνουν τις μέσες προβλέψεις της αγοράς κατά 20%, 11% και 13% αντίστοιχα, αποτυπώνοντας την αισιοδοξία της τράπεζας για την εξέλιξη των οικονομικών μεγεθών.

Η δυναμική των κατασκευών και των παραχωρήσεων

Στο επίπεδο της λειτουργικής κερδοφορίας, τα EBITDA προβλέπεται να διαμορφωθούν στα 773 εκατ. ευρώ το 2026, στα 735 εκατ. ευρώ το 2027 και στα 797 εκατ. ευρώ το 2028. Η προσωρινή υποχώρηση του 2027 αποδίδεται στη μεταφορά της δραστηριότητας συμβατικής ενέργειας στην κοινοπραξία με τη Motor Oil.

Παράλληλα, τα λειτουργικά περιθώρια αναμένεται να ενισχυθούν σημαντικά, φθάνοντας στο 27,8% το 2028, από 17,7% το 2026.

Καθοριστικό ρόλο διαδραματίζει ο κατασκευαστικός τομέας, με ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων περίπου 9 δισ. ευρώ, αλλά και οι παραχωρήσεις, όπου οι αναπροσαρμογές των διοδίων ενισχύουν τις προοπτικές εσόδων.

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποκτά η Εγνατία Οδός, καθώς η σταδιακή πλήρης συνεισφορά της αναμένεται να ενισχύσει τις ταμειακές ροές. Η Santander προβλέπει ότι τα αναλογικά EBITDA των παραχωρήσεων θα αυξηθούν από 474 εκατ. ευρώ το 2026 σε 808 εκατ. ευρώ το 2030.

Νέες επενδύσεις και χρηματοδοτική ευχέρεια

Έχοντας πραγματοποιήσει επενδύσεις περίπου 10 δισ. ευρώ, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ εισέρχεται πλέον σε μια περίοδο κατά την οποία το βάρος μετατοπίζεται από την απόκτηση νέων περιουσιακών στοιχείων στην αξιοποίησή τους και στην παραγωγή σταθερών εσόδων.

Οι ευκαιρίες που διαμορφώνονται στην ελληνική αγορά υποδομών εκτιμώνται σε περίπου 10 δισ. ευρώ την επόμενη πενταετία. Ωστόσο, η στρατηγική του ομίλου επικεντρώνεται στην επιλεκτική διεκδίκηση έργων με ικανοποιητικές αποδόσεις και όχι στην αύξηση του μεριδίου αγοράς με οποιοδήποτε κόστος.

Η πρόσφατη κεφαλαιακή ενίσχυση και η έκδοση ευρωομολόγου 500 εκατ. ευρώ προσφέρουν πρόσθετη χρηματοδοτική ευελιξία για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδιασμού.

Πώς ερμηνεύεται η χρηματιστηριακή διόρθωση

Η Santander αποδίδει την υποχώρηση της μετοχής κατά περίπου 7% τους τελευταίους δυόμισι μήνες κυρίως σε κατοχύρωση κερδών και τεχνικές εκροές κεφαλαίων, συνδεδεμένες με την αναβάθμιση της ελληνικής αγοράς από διεθνείς δείκτες.

Εκτιμά, επίσης, ότι οι ανησυχίες για τις επιπτώσεις των επιτοκίων είναι υπερβολικές. Υπό αυτό το πρίσμα, θεωρεί πως η τρέχουσα αποτίμηση δεν έχει ενσωματώσει πλήρως τις προοπτικές κερδοφορίας του ομίλου, διατηρώντας σημαντικά περιθώρια ανατίμησης για τη μετοχή.

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