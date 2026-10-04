Από την Ευρώπη στην Ελλάδα: Στήριξη με όρια έναντι της ενεργειακής κρίσης – Οι επιστολές προς τις Βρυξέλλες και οι συγκρατημένες προσδοκίες

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Την ώρα που ο αρμόδιος Ευρωπαίος Επίτροπος Νταν Γιόργκενσεν απηύθυνε γραπτή σύσταση στις 27 χώρες – μέλη της Ε.Ε. για περιορισμό της ζήτησης φυσικού αερίου και της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας κατά τις ώρες αιχμής, επιβεβαιώνοντας εμμέσως την αίσθηση ότι οι Βρυξέλλες δεν πρόκειται, στην παρούσα φάση τουλάχιστον, να ενεργοποιήσουν ρήτρα διαφυγής, ο πρωθυπουργός ανακοίνωνε και επισήμως μέτρα στήριξης των πολιτών, καθώς οι τιμές των καυσίμων συνεχίζουν την ανοδική τους πορεία.

Συγκεκριμένα, στο Υπουργικό Συμβούλιο της Τετάρτης ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε ότι:

● Για το πετρέλαιο θέρμανσης, «στόχος μας είναι μια τιμή χαμηλότερη από το 1,75 ευρώ, εκεί δηλαδή όπου έκλεισε το πετρέλαιο θέρμανσης στα τέλη του Απριλίου αυτού του έτους», διευκρινίζοντας ότι «το ύψος της τελικής επιδότησης – θα είναι μια συνδυαστική επιδότηση κυβέρνησης και διυλιστηρίων –, θα εξαρτηθεί τελικά από τις τιμές οι οποίες μεταβάλλονται καθημερινά. Γι’ αυτό, εξάλλου, οι εξαγγελίες θα γίνουν όσο το δυνατόν πιο κοντά στη 15η Οκτωβρίου».

● Για το ντίζελ κίνησης, «η επιδότηση στην αντλία για τις επόμενες 15 μέρες αυξάνεται από τα 10 στα 15 λεπτά. Τα διυλιστήρια προβαίνουν και αυτά στις δικές τους προσφορές. Έτσι, και με την έκπτωση των διυλιστηρίων, η ελάφρυνση στο ντίζελ κίνησης θα φτάσει τα 20 λεπτά».

● Παράλληλα, ανακοίνωσε αύξηση του αριθμού των δόσεων για παλαιά χρέη από 72 στις 120 με ελάχιστο ποσό δόσης τα 30 ευρώ και τη θέσπιση ακόμα αυστηρότερων όρων στους servicers, λέγοντας, μάλιστα, ότι «εάν ένας servicer παραβιάσει μία συμφωνημένη ρύθμιση, τότε η πράξη αυτή θα ακυρώνεται και θα του επιβάλλεται πρόστιμο έως 500.000 ευρώ, ενώ αυτόματα ο πολίτης θα πιστώνεται και πέντε δόσεις της αρχικής συμφωνίας».

Στήριξη με… όρια

Αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι ο Μητσοτάκης ξεκαθάρισε πως στόχος της κυβέρνησης είναι «να στηρίζει την κοινωνία, χωρίς όμως να ναρκοθετεί τις αντοχές της οικονομίας. Το τελευταίο το οποίο θα χρειαζόμασταν είναι μία εθνική κρίση μέσα σε μία παγκόσμια κρίση. Δεν θα ρισκάρουμε, λοιπόν, σε καμία περίπτωση όλα αυτά τα οποία έχουμε πετύχει τα τελευταία χρόνια», λέγοντας ουσιαστικά ότι η δημοσιονομική σταθερότητα θα διέπει κάθε μέτρο που θα λαμβάνεται – άλλωστε, τόνισε ότι οι παρεμβάσεις θα επανεξετάζονται στη βάση 15ημέρου.

Η προσέγγιση αυτή δεν προκαλεί καμία εντύπωση, καθώς:

● Από τη μία, η κατάσταση στις αγορές ενέργειας παραμένει ρευστή και οι προβλέψεις για την πορεία των τιμών των καυσίμων αλλάζουν με ταχύτητα – συνήθως προς το χειρότερο, και

● από την άλλη, η Ε.Ε. δεν δείχνει προς το παρόν διάθεση να αναλάβει την πρωτοβουλία που ζητά η Ελλάδα (και όχι μόνο…), δηλαδή, να ενεργοποιήσει τη ρήτρα διαφυγής, ώστε να επιτρέψει στις κυβερνήσεις να κάνουν πιο ουσιαστικές παρεμβάσεις στήριξης των πολιτών.

Ο Επίτροπος Μεταφορών Απόστολος Τζιτζικώστας επιχείρησε να αμβλύνει κάπως τη δήλωση Γιόργκενσεν, λέγοντας (ΣΚΑΪ) ότι δεν αποτελεί κεντρική πολιτική της Ε.Ε., αν και υπενθύμισε – ερωτηθείς για το ζήτημα του ΕΦΚ στα καύσιμα – ότι οι Βρυξέλλες έχουν ήδη δώσει τη δυνατότητα παρεμβάσεων στις χώρες – μέλη, προσθέτοντας μάλιστα ότι η Αθήνα μέχρι στιγμής έχει λάβει ουσιαστικά μέτρα για τις τιμές των καυσίμων.

Κρίσιμο διάστημα

Για την Αθήνα το επόμενο διάστημα θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμο, καθώς αναγνωρίζεται ότι, αν η κρίση στην ενέργεια επιταθεί, τα δημοσιονομικά περιθώρια θα περιοριστούν σημαντικά και η κατάσταση μπορεί να γίνει πολύ δύσκολη. Στο πλαίσιο αυτό ο Μητσοτάκης απέστειλε επιστολές στην πρόεδρο της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και στον πρόεδρο του Eurogroup Κυριάκο Πιερρακάκη, στις οποίες καλεί την Ε.Ε. να εξετάσει το ενδεχόμενο εξαίρεσης των προσωρινών μέτρων στήριξης που λαμβάνουν τα κράτη – μέλη από τους σχετικούς δημοσιονομικούς υπολογισμούς και αξιοποίησης των πρόσθετων εσόδων από τον ΦΠΑ, τα οποία προκύπτουν από την απρόβλεπτη άνοδο των τιμών για λήψη ανακουφιστικών μέτρων.

Πάντως, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι στο προσεχές Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 15 και 16 Οκτωβρίου πολύ δύσκολα θα υπάρξει κάποια σχετική απόφαση, καθώς ήδη στο άτυπο συμβούλιο των υπουργών Ενέργειας της Ε.Ε. κάποια μέτρα που συζητήθηκαν αφορούσαν την ταπείνωση του ορίου αποδεκτών στρατηγικών αποθεμάτων στο 75% από 90% που είναι σήμερα, ενώ ο Γιόργκενσεν απευθύνθηκε στις ΗΠΑ, καλώντας την Ουάσινγκτον να μην απαγορεύσει προσωρινά τις εξαγωγές καυσίμων – μια ιδέα με την οποία «έπαιξε» ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος επίσης αισθάνεται πίεση από τις υψηλές τιμές των καυσίμων.

Η εικόνα που προκύπτει από το άτυπο συμβούλιο είναι αυτή ενός πινγκ πονγκ μεταξύ πρωτευουσών και Βρυξελλών για το ποιος θα αποφασίσει τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν.

Με αυτήν την εικόνα να έρχεται από τις Βρυξέλλες και με τους δύο πολέμους – στην Ουκρανία και το Ιράν – να συνεχίζονται χωρίς να φαίνεται λύση στον ορίζοντα, οι πληροφορίες από την κυβέρνηση αναφέρουν ότι ανά 15 μέρες θα πραγματοποιείται… πολεμικό συμβούλιο, θα εξετάζεται η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί και να λαμβάνονται οι σχετικές αποφάσεις.

Προς το παρόν, το οικονομικό επιτελείο αποκλείει κάθε συζήτηση για μείωση του ΕΦΚ στα καύσιμα, υποστηρίζοντας ότι η επίδραση ενός τέτοιου μέτρου θα ήταν μικρή για τις τιμές, αλλά πολύ μεγάλη για τα δημόσια έσοδα, ενώ ο Μητσοτάκης φρόντισε να εξαπολύσει πυρά κατά της αντιπολίτευσης, λέγοντας ότι «διαλαλεί εύκολες “λύσεις” σε εξαιρετικά δύσκολα και σύνθετα προβλήματα».

Από την άλλη, πάντως, «γαλάζιες» πηγές αναγνωρίζουν ότι ένας «δύσκολος χειμώνας» θα επιβαρύνει δραματικά το κλίμα, ιδίως από τη στιγμή που σε όλες τις δημοσκοπήσεις που περιλαμβάνουν σχετικό ερώτημα η συντριπτική πλειονότητα των πολιτών θεωρεί ότι η κυβέρνηση δεν κάνει ό,τι περνά από το χέρι της για να αντιμετωπίσει την κρίση.

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