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Πενήντα εννιά παράνομοι μετανάστες εντοπίστηκαν το απόγευμα της Δευτέρας (2/11) από σκάφος της Frontex και φορτηγό πλοίο σημαίας Σιγκαπούρης σε λέμβο σε θαλάσσια περιοχή περίπου 24 ναυτικών μίλια νότια της Γαύδου. Η επιχείρηση διάσωσης πραγματοποιήθηκε υπό τον συντονισμό του ΕΚΣΕΔ.

Στη συνέχεια οι μετανάστες περισυνελέγησαν από σκάφος της Frontex και μεταφέρονται στο λιμάνι της Παλαιοχώρας.

Στην περιοχή πνέουν δυτικοί άνεμοι έντασης πέντε μποφόρ.

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