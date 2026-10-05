Τσίπρας: Αυτό που θα ζήσουμε τον χειμώνα με τις τιμές στην ενέργεια, δεν το έχουμε ξαναζήσει

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Την ανησυχία του για την πορεία των τιμών ενέργειας και το κόστος ζωής ενόψει του χειμώνα εξέφρασε ο Αλέξης Τσίπρας, κατά την επίσκεψή του στον Βοτανικό, όπου συναντήθηκε με εκπροσώπους των μεταφορικών επιχειρήσεων και της Πανελλήνιας Ένωσης Μεταφορικών Επιχειρήσεων.

Ο πρώην πρωθυπουργός στάθηκε ιδιαίτερα στις επιπτώσεις της αύξησης του ενεργειακού κόστους στους επαγγελματίες, επισημαίνοντας ότι οι ανατιμήσεις στα καύσιμα και στην ενέργεια επιβαρύνουν συνολικά την οικονομία και τελικά μετακυλίονται στους καταναλωτές.

«Προχθές ήταν οι αγρότες, χθες ήταν οι αλιείς, σήμερα είναι οι μεταφορείς. Το βασικό που βγαίνει από όλες τις κινητοποιήσεις και διεκδικήσεις, είναι ότι “δεν βγαίνει”. Το κόστος είναι τόσο υψηλό πια, ώστε σε βασικούς επαγγελματικούς κλάδους που στηρίζουν την οικονομία, το κόστος είναι υπερβολικό πια. Αυτό το κόστος μετακυλίεται στον πολίτη, στον καταναλωτή, το νοικοκυριό», ανέφερε ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ.

Ο Αλ. Τσίπρας συνέδεσε την αντιμετώπιση του ενεργειακού κόστους με την αξιοποίηση των δημοσιονομικών πλεονασμάτων, υποστηρίζοντας ότι υπάρχουν διαθέσιμοι πόροι που θα μπορούσαν να κατευθυνθούν άμεσα στη στήριξη επαγγελματιών και νοικοκυριών.

«Οφείλει άμεσα να δώσει αυτά τα χρήματα στην αντλία, στους επαγγελματίες στους ανθρώπους που στηρίζουν την οικονομία. Ας τελειώσει το αστείο, “πού θα βρείτε τα λεφτά”. Τα έχει βρει στα δημόσια ταμεία από τον ΦΠΑ που παραμένει υψηλός, ενώ ο πληθωρισμός τρέχει με 3%, με 4%», είπε χαρακτηριστικά.

«Αυτό που γίνεται με τα πνεονάσματα, δεν είναι τυχαίο»

Στο επίκεντρο της τοποθέτησής του βρέθηκε, ωστόσο, κυρίως η επόμενη ημέρα για το ενεργειακό κόστος. Ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ προειδοποίησε για τις πιέσεις που αναμένεται να αντιμετωπίσουν νοικοκυριά και επαγγελματίες τους επόμενους μήνες, ζητώντας παράλληλα να υπάρξει άμεση ενημέρωση και παρέμβαση σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

«Σήμερα, όμως, έχουμε μια κρίση που υπερβαίνει τα όρια. Αυτό που θα ζήσουμε αυτόν τον χειμώνα σε σχέση με το κόστος ζωής και τις τιμές ενέργειας, θα είναι κάτι που δεν το έχουμε ξαναζήσει. Απαιτείται να ζητηθεί άμεσα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να ενημερωθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή», σημείωσε.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι τα διαθέσιμα δημόσια έσοδα θα πρέπει να κατευθυνθούν στην αντιμετώπιση των άμεσων αναγκών που δημιουργεί το ενεργειακό κόστος, με ιδιαίτερη έμφαση στους επαγγελματικούς κλάδους που εξαρτώνται άμεσα από τα καύσιμα.

«Προκειμένου να ζεσταθούν τα σπίτια και να κινηθούν τα φορτηγά σας, τα καΐκια των ψαράδων, τα τρακτέρ», ανέφερε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας τις ανάγκες που δημιουργεί η άνοδος του ενεργειακού κόστους.

Στο ίδιο πλαίσιο ενέταξε και την κριτική του για τα υπερπλεονάσματα, υποστηρίζοντας ότι η επαναλαμβανόμενη επίτευξη πλεονασμάτων πάνω από τους στόχους δεν αποτελεί πλέον τυχαία απόκλιση. «Αυτό που γίνεται για 4η συνεχόμενη χρονιά – υπερπλεονάσματα, πλεονάσματα πάνω από τον στόχο, πάνω από 3-5 δισ. ευρώ – αυτό δεν είναι τυχαίο, δεν είναι λάθος. Επαναλαμβανόμενο λάθος δεν είναι λάθος», είπε.

Κατά τον ίδιο, οι συγκεκριμένοι πόροι θα πρέπει να αξιοποιηθούν άμεσα αντί να επιστρέφουν στους πολίτες μεταγενέστερα. «Η κυβέρνηση αν θέλει μπορεί. Τα χρήματα αυτά ανήκουν στους Έλληνες φορολογούμενους και πρέπει να τα δώσει», υπογράμμισε.

Ο Αλ. Τσίπρας αναφέρθηκε, τέλος, και στα ειδικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος των μεταφορών, όπως το κόστος των διοδίων, τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια, οι υποδομές και η έλλειψη οδηγών. Όπως σημείωσε, «η μείωση του κόστους μπορεί να γίνει μέσα από πολλούς παράγοντες», ενώ τόνισε την ανάγκη συνολικής αντιμετώπισης των προβλημάτων ενός κλάδου που, όπως είπε, «στηρίζει όλη την εφοδιαστική αλυσίδα».

Στη συνάντηση τέθηκε από την πλευρά των μεταφορέων και το υψηλό μεταφορικό κόστος, καθώς και το κόστος των διοδίων.

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