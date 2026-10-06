Με τον Μάρκο Ρούμπιο θα συναντηθεί την Τετάρτη στις 19:00 ο Μητσοτάκης

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Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αύριο το πρωί θα μεταβεί στο Σπλιτ της Κροατίας, όπου θα συμμετάσχει στις εργασίες της Συνόδου Κορυφής της MED9.
Στις 19.00 το απόγευμα ο πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής Μάρκο Ρούμπιο, στο Μέγαρο Μαξίμου.
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