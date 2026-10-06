Τραμπ για μαθητικές κινητοποιήσεις στην Γαλλία: «Ανεξέλεγκτη μαζική μετανάστευση, το Ισλάμ θέλει να καταλάβει τη χώρα»

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Με ανάρτησή του στο Truth Social ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, δίνει τη δική του ερμηνεία για όσα συμβαίνουν στην Γαλλία, με χιλιάδες μαθητές να βρίσκονται στους δρόμους, με αίτημα περισσότερους πόρους για την εκπαίδευση και καλύτερα σχολεία.

«Αυτό που συμβαίνει στη Γαλλία δεν είναι τίποτα λιγότερο από μια ανεξέλεγκτη μαζική μετανάστευση. Δεν πρόκειται για σχολεία, πρόκειται για το Ισλάμ που θέλει να καταλάβει μια κάποτε σπουδαία χώρα! Πρόεδρος DJT», αναφέρει, προφανώς στοχεύοντας στο εσωτερικό και το δικό του κοινό και όχι σε μια σοβαρή ανάλυση για τους λόγους που ωθούν στα παιδιά σε κινητοποιήσεις.

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