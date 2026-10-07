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07.10.2026 10:00

Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στο Σουφλί

07.10.2026 10:00
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φωτογραφία αρχείου

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Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι πλέον η φωτιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην Τοπική Κοινότητα Ρούσας στο Σουφλί, η οποία εισήλθε στο ελληνικό έδαφος από τη Βουλγαρία.

Συνεχίζουν και επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις, κυρίως για τη διαβροχή καπνογόνων σημείων αλλά και γενικότερα της περιμέτρου της πυρκαγιάς.

Βάσει των πρώτων εκτιμήσεων, η φωτιά κινήθηκε σε μία έκταση περίπου 10.000 στρεμμάτων, με τους μεταβαλλόμενους σε ένταση και διεύθυνση ανέμους να τη μετατρέπουν ανά διαστήματα από έρπουσα σε επικόρυφη, δυσχεραίνοντας το έργο των ισχυρών δυνάμεων κατάσβεσης.

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