Κλειστοί δρόμοι σήμερα στην Αθήνα: Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ

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Σε αστυνομικό κλοιό είναι από το πρωί σήμερα, Τετάρτη 7 Οκτωβρίου, το κέντρο της Αθήνας, λόγω της επίσημης επίσκεψης του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο

Οι περιορισμοί θα παραμείνουν σε ισχύ έως τις πρωινές ώρες της Πέμπτης 8 Οκτωβρίου.

Καθώς δεν έχουν ανακοινωθεί συγκεκριμένες ώρες κλεισίματος για κάθε δρόμο, οι διακοπές της κυκλοφορίας θα πραγματοποιούνται δυναμικά, ανάλογα με τις μετακινήσεις της αυτοκινητοπομπής του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών και τις ανάγκες του σχεδίου ασφαλείας.

Με αρκετή υπομονή θα πρέπει να οπλιστούν οι οδηγοί σήμερα καθώς υπάρχει ήδη μποτιλιάρισμα από τον Πειραιά και το Χαϊδάρι μέχρι τη Νέα Ερυθραία και το Ελληνικό.

Στην Αττική Οδό οι καθυστερήσεις προς το Αεροδρόμιο ξεπερνούν τα 30΄ από Φυλής έως Κηφισίας, ενώ οι καθυστερήσεις φτάνουν τα 20’ στην έξοδο για Λαμία.

Καθυστερήσεις προς Αεροδρόμιο:

15΄-20 από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας,

5’-10’ στην έξοδο για Λαμία.

Καθυστερήσεις προς Ελευσίνα:

5’-10’ στην έξοδο για Λαμία. October 7, 2026

Στο ρεύμα προς την Ελευσίνα υπάρχουν καθυστερήσεις 5’-10’ στην έξοδο για Λαμία και στην Περιφερειακή Υμηττού έχει καθυστερήσεις 10΄-15΄από Πλακεντίας έως Κηφισίας.

Προσωρινές διακοπές και εκτροπές της κυκλοφορίας θα πραγματοποιούνται στους βασικούς οδικούς άξονες του κέντρου της Αθήνας και ιδιαίτερα στην περιοχή γύρω από την πλατεία Συντάγματος.

Στο επίκεντρο των ρυθμίσεων βρίσκονται:

– η λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας

– η λεωφόρος Βασιλέως Κωνσταντίνου

– η λεωφόρος Βασιλίσσης Αμαλίας

– η Πανεπιστημίου

– η Σταδίου

– οι δρόμοι περιμετρικά της πλατείας Συντάγματος

Οι περιορισμοί, ωστόσο, δεν εξαντλούνται στα συγκεκριμένα σημεία. Η Αστυνομία μπορεί να προχωρά σε διακοπές και εκτροπές και σε άλλους δρόμους, ανάλογα με τις μετακινήσεις της αμερικανικής αποστολής.

Ιδιαίτερα προβλήματα αναμένονται στις περιοχές από τις οποίες θα διέλθει η αυτοκινητοπομπή του Ρούμπιο, καθώς και γύρω από τους χώρους όπου έχουν προγραμματιστεί οι επίσημες επαφές του.

Τι ισχύει για το Μετρό και τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί πολύωρο κλείσιμο σταθμών του Μετρό καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας ειδικά λόγω της επίσκεψης Ρούμπιο.

Ωστόσο, εάν κριθεί αναγκαίο για λόγους ασφαλείας, σταθμοί στο κέντρο μπορούν να κλείνουν προσωρινά με εντολή της Αστυνομίας, με τους συρμούς να διέρχονται χωρίς να πραγματοποιούν στάση και τους σταθμούς να ανοίγουν ξανά όταν εκλείψει ο λόγος του περιορισμού.

Παράλληλα, οι επιβάτες θα πρέπει να έχουν υπόψη τους τις ήδη προγραμματισμένες βραδινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Γραμμή 3 λόγω έργων, οι οποίες επηρεάζουν μεταξύ άλλων σταθμούς στο κέντρο.

Αλλαγές και καθυστερήσεις θεωρούνται πιθανές και στις γραμμές λεωφορείων και τρόλεϊ που διέρχονται από το κέντρο, καθώς οι προσωρινές διακοπές της οδικής κυκλοφορίας μπορεί να οδηγούν σε εκτροπές των δρομολογίων.

Οι επιβάτες καλούνται να ελέγχουν τις τελευταίες ενημερώσεις του ΟΑΣΑ και της ΣΤΑΣΥ, καθώς αλλαγές μπορούν να αποφασιστούν ακόμη και κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Απαγόρευση συγκεντρώσεων έως τις 06:00 της Πέμπτης

Παράλληλα, από τις 06:00 της Τετάρτης 7 Οκτωβρίου έως τις 06:00 της Πέμπτης 8 Οκτωβρίου βρίσκεται σε ισχύ απαγόρευση δημοσίων υπαίθριων συναθροίσεων και μηχανοκίνητων πορειών σε συγκεκριμένη περιοχή της Αθήνας.

Η ζώνη της απαγόρευσης περικλείεται από τις οδούς:

Ριζάρη – Πλουτάρχου – Κλεομένους – Μελίνας Μερκούρη – Κόνιαρη – Αναστασίου Τσόχα – Λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας – Καισαρείας – Μιχαλακοπούλου – Αλκμάνος – Ίωνος Δραγούμη – Λεωφόρο Βασιλέως Αλεξάνδρου – Ευφρονίου – Ριζάρη.

Η ΕΛ.ΑΣ. αιτιολογεί την απόφαση επικαλούμενη τον κίνδυνο για τη δημόσια ασφάλεια και την πιθανότητα σοβαρής διατάραξης της κοινωνικοοικονομικής ζωής στην περιοχή.

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