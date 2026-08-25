Εκπτώσεις χωρίς τζίρο: Η ακρίβεια αδειάζει τα καταστήματα και οι μικρομεσαίοι φοβούνται νέο κύμα λουκέτων

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Ούτε οι μεγάλες εκπτώσεις φαίνεται ότι κατάφεραν να φέρουν τους καταναλωτές στα καταστήματα το φετινό καλοκαίρι. Η εικόνα που μεταφέρουν οι μικρομεσαίοι έμποροι της Αθήνας είναι ιδιαίτερα αρνητική, καθώς η ακρίβεια και το αυξημένο κόστος στέγασης έχουν περιορίσει σημαντικά το διαθέσιμο εισόδημα, αφήνοντας λιγότερα χρήματα για αγορές ένδυσης, υπόδησης και άλλων καταναλωτικών προϊόντων.

Τα στοιχεία της έρευνας του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών σε 409 μικρομεσαίες επιχειρήσεις του λιανεμπορίου αποτυπώνουν το μέγεθος της πίεσης: σχεδόν τρεις στις τέσσερις επιχειρήσεις δηλώνουν ότι ο φετινός τζίρος τους κινείται χαμηλότερα από πέρυσι.

Συγκεκριμένα, το 71,3% των ερωτηθέντων καταγράφει χειρότερες πωλήσεις σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Πρόκειται για επίδοση που αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία εάν συνυπολογιστεί ότι η πτώση καταγράφεται παρά τα υψηλά ποσοστά εκπτώσεων με τα οποία επιχειρούν τα καταστήματα να προσελκύσουν πελάτες.

Η θερινή εκπτωτική περίοδος, που παραδοσιακά λειτουργούσε ως τελευταία ευκαιρία για τις επιχειρήσεις να ρευστοποιήσουν τα αποθέματα της σεζόν και να ενισχύσουν τη ρευστότητά τους, φαίνεται να χάνει πλέον μεγάλο μέρος της δυναμικής της.

Οι μικρομεσαίοι δείχνουν το καθεστώς των προσφορών

Το πρόβλημα, ωστόσο, σύμφωνα με τους εμπόρους, δεν περιορίζεται στη μειωμένη αγοραστική δυνατότητα των νοικοκυριών. Στο στόχαστρο μπαίνει και το σημερινό θεσμικό πλαίσιο για τις προσφορές, το οποίο, όπως υποστηρίζουν, έχει μετατρέψει ουσιαστικά ολόκληρο το έτος σε μία διαρκή εκπτωτική περίοδο.

Είναι χαρακτηριστικό ότι το 98% των επιχειρήσεων που συμμετείχαν στην έρευνα ζητεί αλλαγές στο πλαίσιο που διέπει προσφορές και εκπτώσεις.

Ακόμη πιο ενδεικτικό της δυσαρέσκειας που επικρατεί είναι ότι το 93,4% εκτιμά πως το σημερινό καθεστώς των συνεχών προσφορών λειτουργεί κυρίως προς όφελος των μεγάλων επιχειρήσεων, των πολυεθνικών και των ηλεκτρονικών πλατφορμών και σε βάρος των μικρότερων καταστημάτων.

Οι μικρομεσαίοι υποστηρίζουν ουσιαστικά ότι δεν μπορούν να ακολουθήσουν έναν μόνιμο «πόλεμο προσφορών» απέναντι σε επιχειρήσεις με πολύ μεγαλύτερη οικονομική επιφάνεια, ισχυρότερη διαπραγματευτική δύναμη απέναντι στους προμηθευτές και μεγαλύτερα περιθώρια απορρόφησης του κόστους.

Σχεδόν καθολικό είναι και το αίτημα για επαναφορά αυστηρότερων κανόνων. Το 98% εκτιμά ότι η τροποποίηση του Νόμου 4965/2022 θα μπορούσε να επαναφέρει το εμπορικό ενδιαφέρον στις θεσμοθετημένες εκπτωτικές περιόδους.

Όπως αναφέρει ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών Θάνος Τσαγγάρης, οι εκπτώσεις αποτελούσαν παραδοσιακά το τελευταίο εργαλείο ρευστοποίησης των αποθεμάτων της σεζόν για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όμως σήμερα ο ρόλος τους έχει υποβαθμιστεί εξαιτίας της δυνατότητας πραγματοποίησης προσφορών σχεδόν σε μόνιμη βάση.

Η ακρίβεια αλλάζει τις προτεραιότητες των νοικοκυριών

Πίσω από την απογοητευτική εικόνα της αγοράς βρίσκεται, βέβαια, και η συνεχιζόμενη πίεση στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Όταν μεγαλύτερο μέρος του εισοδήματος κατευθύνεται σε τρόφιμα, ενέργεια, ενοίκια και στεγαστικές υποχρεώσεις, οι αγορές που μπορούν να αναβληθούν είναι οι πρώτες που περιορίζονται.

Αυτό ακριβώς φαίνεται ότι βιώνει σήμερα ένα σημαντικό κομμάτι του λιανεμπορίου. Οι μεγάλες μειώσεις τιμών δεν αρκούν από μόνες τους για να δημιουργήσουν κατανάλωση όταν το διαθέσιμο εισόδημα έχει ήδη απορροφηθεί από τις βασικές ανάγκες.

Την ίδια ώρα, οι μικρές επιχειρήσεις βρίσκονται ανάμεσα σε δύο πιέσεις. Από τη μία πλευρά αντιμετωπίζουν έναν καταναλωτή περισσότερο συγκρατημένο και από την άλλη καλούνται να καλύψουν αυξημένα λειτουργικά έξοδα, ενώ ανταγωνίζονται μεγάλες αλυσίδες και διεθνείς ηλεκτρονικές πλατφόρμες.

Ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών ζητεί πλέον παρέμβαση της Πολιτείας και αλλαγή των κανόνων της αγοράς, υποστηρίζοντας ότι υπάρχουν παρεμβάσεις χωρίς δημοσιονομικό κόστος που θα μπορούσαν να προσφέρουν ανάσα στις μικρότερες επιχειρήσεις.

Η προειδοποίηση που απευθύνει ο πρόεδρος του Συλλόγου είναι σαφώς πιο βαριά από τη συζήτηση για μια κακή εκπτωτική περίοδο. Εκτιμά ότι, εάν δεν αλλάξουν οι σημερινές συνθήκες, μέσα στα επόμενα δύο έως τρία χρόνια σημαντικό μέρος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων –και ιδιαίτερα όσων δραστηριοποιούνται στις περιφερειακές αγορές– ενδέχεται να μην καταφέρει να επιβιώσει.

Και κάπως έτσι, πίσω από τις βιτρίνες με τα μεγάλα ποσοστά εκπτώσεων, το πραγματικό ερώτημα για την αγορά δεν είναι πλέον πόσο χαμηλότερα μπορούν να πέσουν οι τιμές. Είναι πόσες μικρές επιχειρήσεις μπορούν να αντέξουν μέχρι να επιστρέψει ο τζίρος.

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