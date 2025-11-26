Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις οδηγούνται σε κλείσιμο με την ανοχή και την υπογραφή της πολιτείας

Οι ασιατικές και τουρκικές πλατφόρμες, χωρίς ΦΠΑ, συρρικνώνουν το λιανικό εμπόριο, ενώ η Πολιτεία παραμένει θεατής. Είκοσι οκτώ εκατομμύρια πακέτα εισέρχονται στην Ελλάδα κάθε χρόνο. Ό,τι έχει απομείνει από βιοτεχνία, καταστήματα ή μονάδες παραγωγής, τελειώνει τώρα. Τα κλειστά καταστήματα φτάνουν το 47,6%, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ. Το ποσοστό αυτό θα αυξηθεί περαιτέρω μετά τον Δεκέμβριο.

Η μεταφορά τζίρου από τα φυσικά καταστήματα των ΜΜΕ στις πολυεθνικές, στις μεγάλες επιχειρήσεις και στις πλατφόρμες που διαθέτουν ισχυρή διαφημιστική παρουσία και προνομιακή πρόσβαση στους προμηθευτές, σε συνδυασμό με την αύξηση των λειτουργικών εξόδων κατά 80% την τελευταία τριετία, θα οδηγήσει στο κλείσιμο του 50% των ΜΜΕ επιχειρήσεων μέσα στα επόμενα τρία χρόνια. Η Πολιτεία έχει βάλει την υπογραφή της. Το 2022, με το Νόμο Ν.4965, ο τότε Υπουργός Ανάπτυξης προχώρησε στην απελευθέρωση των προσφορών. Τότε άρχισε η ασυδοσία των ισχυρών.

Η ξεχειλωμένη Black Friday, χωρίς αρχή, μέση και τέλος, έχει οδηγήσει σε έναν εμπορικό κανιβαλισμό όπου «το μεγάλο ψάρι τρώει το μικρό», με την ανοχή της Πολιτείας. Οι ΜΜΕ επιχειρήσεις ακολουθούν χωρίς ανάσα για να μην εξαφανιστούν. Η Πολιτεία έχει το κλειδί για να βάλει την αγορά σε τάξη, να διορθώσει τις στρεβλώσεις και να αποτρέψει το κύμα λουκέτων.

Οι ΜΜΕ επιχειρήσεις κρατούν ζωντανές τις πόλεις όλο τον χρόνο και στηρίζουν την κοινωνική συνοχή. Χωρίς ΜΜΕ δεν υπάρχει αγορά — και η Πολιτεία το γνωρίζει. Μπορεί να περιορίσει τις προσφορές σε δύο ανά σεζόν για κάθε επιχείρηση. Αν η αγορά το έχει ανάγκη, τότε να οριστεί ένα συντεταγμένο δεκαήμερο προσφορών για όλους, μέσα στο οποίο να ενταχθεί και η Black Friday. Να ελέγχει το διαδίκτυο ώστε να μην προωθούνται προσφορές που ξεκινούν από τις 15 Οκτωβρίου και τελειώνουν στις 2 Δεκεμβρίου. Οι ΜΜΕ επιχειρήσεις ζητούν ίδιους κανόνες για όλους. Προσπαθούν να επιβιώσουν σε ένα καθεστώς σκληρού ανταγωνισμού. Δέχονται πρωτοφανή πίεση από πολυεθνικές, μεγάλες επιχειρήσεις και διεθνείς πλατφόρμες. Ποια βιοτεχνία θα μείνει; Ποια παραγωγική μονάδα; Ποια καταστήματα;

Οι ΜΜΕ επιχειρήσεις, που πράγματι αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της οικονομίας, αντιμετωπίζουν δύο κρίσιμα προβλήματα: την απότομη αύξηση των λειτουργικών εξόδων και τη μεταφορά τζίρου στις πολυεθνικές εταιρείες και πλατφόρμες. Χρειάζονται, από την Πολιτεία, σταθεροποίηση και προστασία — χωρίς δημοσιονομικό κόστος, απλώς συνεργασία με τον Υπουργό Ανάπτυξης. Κι όμως η Πολιτεία νομοθετεί πάντα υπέρ των μεγάλων «παικτών» της αγοράς.

Αν ο μεγάλος αριθμός των ΜΜΕ ενοχλεί, η σμίκρυνση δεν μπορεί να γίνει με βίαιο τρόπο· αυτό θα σημάνει ανεργία για ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Μπορεί να γίνει μόνο με πραγματικά κίνητρα για αποχώρηση, για αύξηση μεγέθους και για εκσυγχρονισμό.

Οι ΜΜΕ επιχειρήσεις έχουν μπροστά τους έναν Δεκέμβριο, τον πιο σημαντικό μήνα του χρόνου εισπρακτικά, και ευχόμαστε να πάει καλά, ώστε «να σωθεί η παρτίδα». Η αγορά θα κινηθεί μόνο με δώρα — δώρα που δεν μπορούν να αγοραστούν από τις πλατφόρμες. Με τρεις Κυριακές ανοιχτά τα καταστήματα, και αν έχει απομείνει δύναμη στον καταναλωτή, θέλουμε να του θυμίσουμε ότι η προσωπική επαφή, η ποιότητα, οι ασφαλείς ευκαιρίες και η ανθρώπινη εξυπηρέτηση υπάρχουν μόνο στα μικρά καταστήματα.

Ο Θάνος Τσαγγάρης είναι πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών

