Οι μεγάλες πολυεθνικές συγκεντρώνουν κάθε λεπτό δισεκατομμύρια δεδομένων

«Αντιλαμβάνομαι την ανησυχία των πολιτών για την δουλειά των υπηρεσιών Πληροφοριών. Μια τόσο στενή παρακολούθηση δεν την θέλει κανείς, ούτε εγώ. Κίνδυνοι όμως όπως η τρομοκρατία δεν αντιμετωπίζονται εάν οι μυστικές υπηρεσίες δεν συλλέγουν πληροφορίες, οι οποίες μπορεί να περιέχουν και ψηφιακά ίχνη. Στο βαθμό που μπορώ να γνωρίζω, η Ομοσπoνδιακή (Γερμανική) Υπηρεσία Πληροφοριών (BND) προσπαθεί όμως να το κάνει επιλεκτικά και να αποθηκεύει δεδομένα με προκαθορισμένο συγκεκριμένο στόχο. Κάθε χρήστης κινητού τηλεφώνου δίνει οικειοθελώς καθημερινά -και εν μέρει ενεργά- σε τρίτoυς περισσότερα στοιχεία από όσα θα μπορούσε ποτέ να συγκεντρώσει η BND», είπε σε συνέντευξή του ο πρώην επικεφαλής των γερμανικών μυστικών Γκέρχαρντ Σίντλερ στην Frankfurter Allgmeine Zeitung (FAZ).

Στο ερώτημα της γερμανικής εφημερίδας εάν οι πραγματικοί πολυπλόκαμοι συλλέκτες δεδομένων είναι οι Apple, Google και Σια, απάντησε : «Θα έπαιρνα αποστάσεις από τέτοιες εκφράσεις. Είναι γεγονός όμως ότι οι μεγάλες πολυεθνικές συγκεντρώνουν κάθε λεπτό – εν μέρει με την ενεργή υποστήριξη των χρηστών – δισεκατομμύρια δεδομένων, κάθε τι το οποίο κρίνεται σημαντικό. Οι υπηρεσίες Πληροφοριών δεν ενδιαφέρονται για τόσο μεγάλες ποσότητες δεδομένων. Ενδιαφέρονται για λιγότερο από το 1 τοις χιλίοις των παγκοσμίως διαθέσιμων πληροφοριών. Και αυτές είναι αναγκαίες για τη επιτυχή δουλειά των μυστικών υπηρεσιών. Εάν παραιτηθούν από αυτές, δεν θα μπορούσαν να κάνουν σήμερα τη δουλειά τους».

Στο ερώτημα αν τον ενοχλεί το γεγονός ότι οι πολίτες θεωρούν το Εντουαρντ Σνόουντεν ήρωα και αν τον εκνευρίζει αυτό, ο πρώην επικεφαλής των γερμανικών μυστικών υπηρεσιών απάντησε : «Μέρος των πολιτών τον τιμά ως ήρωα και η τανία του Ολιβερ Στόουν κάνει το ίδιο… Οχι, δεν με εκνευρίζει, πρέπει κανείς να το αντιμετωπιζει χαλαρά. Είμαι όμως τη γνώμης ότι ο Σνόουντεν πρόδωσε την πατρίδα του, τις ΗΠΑ. Παραβίασε νόμους. Δεν υπάρχει δικαιολογία γι αυτό. Ούτε στις ΗΠΑ, ούτε στην Γερμανία. Πρόκειται για κάποιον ο οποίος διέπραξε ένα ποινικό αδίκημα και επ΄αυτού θα αποφανθούν τα αμερικανικά δικαστήρια. Πέραν τούτου θεωρώ απαράδεκτο ότι παραδόθηκε οικειοθελώς στους Ρώσους. Δεν θα έπρεπε να το είχε κάνει. Είχε και άλλες εναλλακτικές. Ετσι ο κίνδυνος να γίνει μπαλάκι δεθνών συμφερόντων είναι μεγάλος και οπωσδήποτε βλάπτει τη χώρα του και τη δυτική συμμαχία αξιών ακόμα περισσότερο. Στο βαθμό αυτό είναι μια τραγική φιγούρα παρά ένας ήρωας», είπε ο Γκέρχαρντ Σίντλερ στην FAZ.