ΣΥΡΙΖΑ: Επιλέγει σήμερα πώς θα εκπροσωπηθεί στη ΔΕΘ – Ποιοι «παίζουν» για τη θέση Αντιπροέδρου της Βουλής αντί της Γεροβασίλη

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Ως ένα σταθμό σηματοδότησης της πολιτικής του επανεκκίνησης αντιμετωπίζει ο ΣΥΡΙΖΑ τη ΔΕΘ, η παρουσία του στην οποία θα συζητηθεί σε σημερινή συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας το απόγευμα (17:00) στην Κουμουνδούρου.

Σύμφωνα με τη μέχρι στιγμής εικόνα, ο ΣΥΡΙΖΑ αναμένεται να βρεθεί στη ΔΕΘ το διήμερο 10 – 11 Σεπτεμβρίου, με την πρώτη μέρα να είναι αφιερωμένη στις επαφές με τους φορείς ενώ τη δεύτερη θα πραγματοποιηθούν η συνέντευξη Τύπου και η κεντρική ομιλία. Σε κάθε περίπτωση το πρόγραμμα αναμένεται να οριστικοποιηθεί σήμερα

Το κόμμα αναμένεται να εκπροσωπήσει σύσσωμη η ηγετική ομάδα, δηλαδή η πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Ρένα Δούρου, ο Γραμματέας της Κ.Ε. Νίκος Παππάς και ο υπεύθυνος στρατηγικού σχεδιασμού Παύλος Πολάκης. Στη σημερινή συνεδρίαση αναμένεται να αποφασιστεί μεταξύ άλλων ποιος θα έχει το βασικό ρόλο στη συνέντευξη Τύπου, ενώ η ομιλία είναι πιθανό να «μοιραστεί» και στα τρία στελέχη.

Πολιτικά, το βασικό μήνυμα που θέλει να στείλει ο ΣΥΡΙΖΑ με την παρουσία του στη Θεσσαλονίκη είναι ότι κόμμα δίνει δυναμικά το «παρών» στη πολιτικό σκηνικό και δεν «εξαφανίζεται» λόγω της σημαντικής κοινοβουλευτικής του αποδυνάμωσης, όπως προβλέπουν οι πολιτικοί του αντίπαλοι, μετά και την ίδρυση της ΕΛ.Α.Σ. και την κρίση του Ιουνίου και του Ιουλίου.

Στο μεταξύ, αυτές τις μέρες ξεκαθαρίζει το τοπίο της κοινοβουλευτικής ομάδας. Μετά την επίσημη ανεξαρτητοποίηση της Όλγας Γεροβασίλη, χθες, αναμένεται να ανακοινωθεί στην Ολομέλεια (αύριο) και η διαγραφή της Νίνας Κασιμάτη, οπότε ο ΣΥΡΙΖΑ θα αριθμεί πλέον 10 βουλευτές.

Εντός των ημερών αναμένεται να συνεδριάσει και η Κοινοβουλευτική Ομάδα, όπου θα τεθεί το θέμα της κάλυψης της κενής θέσης του Αντιπροέδρου της Βουλής, μετά την αποχώρηση της Όλγας Γεροβασίλη. Το τάιμινγκ της συνεδρίασης θα εξαρτηθεί και από το πότε θα γίνει η εκλογή αντιπροέδρου – αναμένεται ο προγραμματισμός της διαδικασίας από τον πρόεδρο της Βουλής.

Για τη θέση αυτή, η Ρένα Δούρου έχει δεχτεί 4 εισηγήσεις και συγκεκριμένα για τους Έλενα Ακρίτα, Χρήστο Γιαννούλη, Θεόφιλο Ξανθόπουλο και Γιώργο Παπαηλιού. Ένα από τα κριτήρια πάντως είναι η επιλογή αντιπροέδρου να μην αποδυναμώνει την λειτουργία της κοινοβουλευτικής ομάδας, και την κοινοβουλευτική παρουσία του ΣΥΡΙΖΑ.

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