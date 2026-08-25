Viva.com: Αναλαμβάνει τις κρατικές ηλεκτρονικές πληρωμές της Κύπρου, με συναλλαγές άνω των 1,5 δισ. ετησίως

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Μία σημαντική σύμβαση στον χώρο των ψηφιακών πληρωμών του δημόσιου τομέα προσθέτει στο χαρτοφυλάκιό της η Viva.com, αναλαμβάνοντας την επεξεργασία των ηλεκτρονικών συναλλαγών πολιτών και επιχειρήσεων με το Κυπριακό Δημόσιο. Πρόκειται για ένα έργο με ιδιαίτερα μεγάλο συναλλακτικό αποτύπωμα, καθώς ο συνολικός όγκος των πληρωμών που θα περνά από τη νέα υποδομή εκτιμάται ότι θα ξεπερνά τα 1,5 δισ. ευρώ ετησίως.

Η Viva.com επιλέχθηκε από το Γενικό Λογιστήριο της Κυπριακής Δημοκρατίας έπειτα από διαγωνιστική διαδικασία που διήρκεσε τέσσερα χρόνια και πλέον αναλαμβάνει να αναπτύξει την υποδομή μέσω της οποίας θα διεκπεραιώνεται ένα μεγάλο μέρος των ηλεκτρονικών πληρωμών προς το κράτος.

Στη σύμβαση περιλαμβάνονται συναλλαγές που αφορούν άμεσους φόρους, τέλη ανανέωσης αδειών κυκλοφορίας οχημάτων και εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, μεταξύ άλλων. Με τον τρόπο αυτό, η εταιρεία αποκτά κεντρικό ρόλο στη λειτουργία της ψηφιακής υποδομής πληρωμών της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Για τη Viva.com η συμφωνία αποτελεί παράλληλα ένα ακόμη βήμα στην προσπάθεια διεύρυνσης της παρουσίας της σε μεγάλα έργα του δημόσιου τομέα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σε μία αγορά όπου οι ψηφιακές συναλλαγές και η ηλεκτρονική διακυβέρνηση αποκτούν ολοένα μεγαλύτερη βαρύτητα.

Στο επίκεντρο η πύλη Gov.cy

Βασικό αντικείμενο της σύμβασης είναι η δημιουργία μιας ενιαίας πολυκαναλικής υποδομής για την επεξεργασία των ηλεκτρονικών συναλλαγών του Κυπριακού Δημοσίου.

Η νέα πλατφόρμα θα δίνει στους πολίτες τη δυνατότητα να επιλέγουν μεταξύ διαφορετικών μεθόδων πληρωμής. Εκτός από τις συναλλαγές με κάρτες, θα υποστηρίζονται μεταφορές χρημάτων απευθείας από λογαριασμό σε λογαριασμό, γνωστές ως account-to-account ή A2A πληρωμές.

Η Viva.com θα λειτουργεί ως ο βασικός μηχανισμός επεξεργασίας των συναλλαγών πίσω από την Πύλη Πληρωμών της κρατικής πλατφόρμας Gov.cy. Στόχος είναι οι ηλεκτρονικές πληρωμές προς διαφορετικές κρατικές υπηρεσίες να συγκεντρωθούν σε μία ενιαία υποδομή, μέσω της οποίας πολίτες και επιχειρήσεις θα μπορούν να εξοφλούν τις υποχρεώσεις τους.

Για το Κυπριακό Δημόσιο, η νέα αρχιτεκτονική επιδιώκει να περιορίσει την πολυδιάσπαση των ηλεκτρονικών συναλλαγών και να δημιουργήσει έναν πιο συγκεντρωτικό μηχανισμό παρακολούθησης και διαχείρισης των πληρωμών.

Στην πράξη, η Viva.com θα αναλάβει τη διαχείριση του συνόλου των ηλεκτρονικών συναλλαγών μέσω του Smart Checkout, της λύσης που διαθέτει για τις online πληρωμές.

Το έργο, ωστόσο, δεν περιορίζεται στις συναλλαγές μέσω διαδικτύου. Η εταιρεία αναλαμβάνει επίσης την προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση των φυσικών τερματικών αποδοχής καρτών στις δημόσιες υπηρεσίες της Κύπρου. Τα POS θα βασίζονται στην τεχνολογία Tap on Any Device της Viva.com, διευρύνοντας το φυσικό σκέλος της υποδομής που θα υποστηρίζει τις κρατικές συναλλαγές.

Δεύτερο μεγάλο ευρωπαϊκό έργο μέσα σε λίγες εβδομάδες

Η συμφωνία στην Κύπρο ακολουθεί μία ακόμη σημαντική ανάθεση που εξασφάλισε η Viva.com σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Τον Ιούλιο η εταιρεία επιλέχθηκε από τη Γενική Διεύθυνση Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης (DG TAXUD) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σε συνεργασία με την European Dynamics, για την κεντρική πλατφόρμα πληρωμών του Μηχανισμού Συνοριακής Προσαρμογής Άνθρακα – Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM).

Το συγκεκριμένο έργο αφορά την ανάπτυξη, λειτουργία και συντήρηση της πλατφόρμας πληρωμών του CBAM, ενός από τα βασικά εργαλεία της ευρωπαϊκής πολιτικής για το κλίμα, το οποίο από το 2027 θα αφορά και τα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι δύο αναθέσεις μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα ενισχύουν την παρουσία της Viva.com σε έργα όπου οι υπηρεσίες πληρωμών συνδέονται άμεσα με την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και τη λειτουργία δημόσιων φορέων.

Η εταιρεία δραστηριοποιείται σήμερα σε 31 ευρωπαϊκές χώρες, επιχειρώντας να αξιοποιήσει το ενιαίο ευρωπαϊκό περιβάλλον πληρωμών για την ανάπτυξη υπηρεσιών τόσο προς ιδιωτικές επιχειρήσεις όσο και προς δημόσιους οργανισμούς.

Το στοίχημα του κόστους των συναλλαγών

Πέρα από την τεχνολογική πλευρά, ένα από τα βασικά ζητούμενα της κυπριακής σύμβασης είναι και το κόστος διαχείρισης των ηλεκτρονικών πληρωμών.

Σύμφωνα με τον Chief Business Officer της Viva.com, Χάρη Ξενοφώντος, η νέα πλατφόρμα σχεδιάζεται ώστε να απλοποιήσει τη διαδικασία πληρωμών για τους πολίτες και ταυτόχρονα να μειώσει το κόστος των ηλεκτρονικών συναλλαγών για το κράτος.

Για τη Viva.com, η ανάληψη της διαχείρισης συναλλαγών που αναμένεται να ξεπερνούν σε αξία τα 1,5 δισ. ευρώ κάθε χρόνο αποκτά ιδιαίτερη επιχειρηματική σημασία. Δεν αφορά μόνο τον όγκο των πληρωμών, αλλά και την τοποθέτηση της εταιρείας σε μία κρίσιμη κρατική ψηφιακή υποδομή, μετά από μία πολυετή διαγωνιστική διαδικασία.

Σε συνδυασμό με το έργο του CBAM, η νέα σύμβαση ενισχύει το αποτύπωμα της Viva.com στα μεγάλα ευρωπαϊκά έργα ψηφιακών πληρωμών, σε μια περίοδο κατά την οποία κράτη και ευρωπαϊκοί θεσμοί μεταφέρουν ολοένα περισσότερες συναλλαγές και δημόσιες υπηρεσίες σε ενιαία ψηφιακά συστήματα.

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